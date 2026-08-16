ماريسكا: الهدف المبكر وراء الخسارة أمام آرسنال

برر إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي سبب الخسارة في أول ظهور رسمي له أمام آرسنال بثلاثية دون رد في بطولة الدرع الخيرية، الأحد.

صرح ماريسكا عبر إذاعة «بي بي سي» عقب اللقاء: «أعتقد أن استقبالنا هدفاً مبكراً بعد 25 ثانية أثر سلباً علينا، ولكن ردة فعلنا كانت جيدة قبل استقبال الهدف الثاني، وأتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص، ولكن للأسف لم نستغلها واستقبلنا هدفاً ثانياً، لتزداد المهمة صعوبة».

وبشأن الهدف المبكر، أضاف المدرب الإيطالي: «إنه أمر مخيب للآمال، لأنه في مثل هذه المباريات تكون المستويات متقاربة للغاية، واستقبال هدف مبكر يجعل المهمة أكثر صعوبة».

وتابع: «كنت سعيداً برد فعل الفريق بعد الهدف الأول، وأننا لم نستقبل هدفاً ثانياً، وبعدها أهدرنا أربع فرص، لكن لسوء الحظ دخل مرمانا هدف ثان بسبب أخطاء معينة، ولكنها مجرد بداية».

وشدد: «يجب أن نركز حالياً على انطلاقة مشوارنا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل».

وختم إنزو ماريسكا: «هناك العديد من الأمور التي نحتاج لتحسينها، وهو أمر طبيعي في بداية الموسم، ولكن التحسين لا يكون مرهوناً بالنتائج بل مطلوب دائماً حتى عندما نفوز بالمباريات».

يذكر أن ماريسكا تولى المهمة هذا الصيف، وستكون أمامه مهمة ثقيلة لخلافة المدرب الأسطوري الإسباني جوسيب غوارديولا الذي حقق إنجازات غير مسبوقة على مدار 10 أعوام في قلعة «الاتحاد».