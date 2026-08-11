ألمانيا تعيد طرح تذاكر مناطق الوقوف لمباريات المنتخب على أرضه

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن ألمانيا ستدخل تذاكر مناطق الوقوف حيز الاستخدام للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاماً في مباريات المنتخب الوطني للرجال التي تقام على أرضه، على أن تكون مباراتا دوري الأمم ضد اليونان وصربيا في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين الأولى، التي تشهد عودة هذه النوعية من التذاكر.

وأشار الاتحاد الألماني للعبة إلى أن عودة تذاكر المناطق المخصصة للوقوف ستشمل أيضاً مباريات المنتخب الوطني للسيدات ومنتخب تحت 21 عاماً على أرضهما، حيث سبق أن أقيمت مباريات لكلا المنتخبين في الماضي مع تخصيص بعض المناطق للوقوف.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني للعبة، في بيان: «تعدّ مناطق الوقوف جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المشجعين وتجربة الاستاد في ألمانيا. أظهر لنا حوارنا مع المشجعين مدى قوة الرغبة في وجود مناطق للوقوف في المباريات الدولية. نأمل أن يسهم ذلك في تعزيز الأجواء في المباريات الدولية بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، نحن نوفر خياراً آخر ميسور التكلفة لمشجعينا، لأن كرة القدم للجميع».

وكانت مناطق الوقوف محظورة لفترة طويلة في جميع أنحاء أوروبا، قبل أن يسمح الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لبعض الدول في عام 2022 بإعادة إدخالها في بعض المسابقات.

وتتمتع ألمانيا بتقليد عريق في توفير مناطق الوقوف للجماهير، حيث يستوعب المدرج الجنوبي لنادي بروسيا دورتموند، المعروف باسم الجدار الأصفر، ما يقرب من 25 ألف مشجع.

وتحرص ألمانيا على إرضاء مشجعيها بعد خروجها المبكر للمرة الثالثة على التوالي من كأس العالم هذا العام.

فقد خرج المنتخب الألماني من البطولة أمام باراغواي عقب ركلات الترجيح في دور الـ32.

وتتطلع ألمانيا الآن إلى انطلاقة جديدة، بعد تعيين يورغن كلوب خلفاً ليوليان ناغلسمان.

وتسافر ألمانيا إلى هولندا في 24 سبتمبر (أيلول) المقبل للعب ضمن منافسات دوري الأمم، قبل أن تستضيف اليونان في أوغسبورغ وصربيا في ميونيخ.