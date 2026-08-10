«دورة مونتريال»: شيلتون ومينشيك إلى ربع النهائي... ونهاية مغامرة خريكسبور

تأهّل حامل اللقب الأميركي بن شيلتون، المصنف العاشر عالمياً، الأحد، إلى ربع نهائي «دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة» في كرة المضرب، بعد تغلبه على البرازيلي جواو فونسيكا السابع والعشرين 6-3 و7-6 (7-3).

واضطر شيلتون، البالغ 23 عاماً، للقتال من أجل التغلب على فونسيكا، الذي حقق في الدور السابق فوزاً كبيراً على المصنف التاسع النرويجي كاسبر رود.

جواو فونسيكا (أ.ف.ب)

وقلّص فونسيكا، الذي يُعدّ في سن 19 عاماً من ألمع المواهب الصاعدة في تنس الرجال، ربما فرصه بنفسه، عندما أساء الهبوط على كاحله بعد إخفاقه في ضربة ساحقة، وهو متقدم 3-1، و40-30 في المجموعة الثانية.

وارتكب اللاعب الشاب 32 خطأ مباشراً، في حين نجح منافِسه في التعامل مع رياح مزعجة ليُحرز الفوز.

وأوضح شيلتون، عقب اللقاء: «كان اليوم صعباً، لم تكن الظروف سهلة. مع هذه الرياح، واجهت صعوبة في ضبط توقيتي في كثير من الكرات».

وأضاف: «كل شيء حُسم بفضل الصلابة الذهنية... التغلب على لاعب بهذا المستوى أمر كبير لي».

وسيواجه شيلتون، في ربع النهائي، التشيكي ياكوب مينشيك، المصنف 17 عالمياً والفائز على الهولندي بوتيك فان دي شاندشولب (70) 6-4 و7-5.

وفي مباريات أخرى ضِمن الدور نفسه، تغلّب الأميركي ليرنر تين، المصنف 19 عالمياً، على الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي (65) 6-4 و6-4.

وسيواجه تين، في الدور المقبل، الإسباني دانييل ميريدا (63) الذي أنهى مغامرة الهولندي تالون خريكسبور (69) بالفوز عليه 6-3 و6-1 في 69 دقيقة.

وكان خريكسبور قد فجّر المفاجأة في الدور الثاني بإقصائه المصنف الأول الألماني ألكسندر زفيريف، لكن الهولندي لم ينجح في تأكيد ذلك المستوى أمام ميريدا الذي بات مؤكداً دخوله قائمة أفضل 50 لاعباً في العالم عقب هذه الدورة.