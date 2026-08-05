ألونسو يشيد بردة فعل مودريك بعد الغياب الطويل

قال الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن عودة ميخايلو مودريك إلى صفوف تشيلسي كانت «لحظة مؤثرة للجميع في النادي»، بعد مشاركة الجناح في مباراة الفريق الودية قبل انطلاق الموسم ضد يوفنتوس.

وانضم مودريك إلى تشيلسي، الاثنين، في هونغ كونغ بعد تسوية الإجراءات التأديبية التي أبعدته عن الملاعب منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وبعد حصتين تدريبيتين فقط مع الفريق، شعر ألونسو بأن اللاعب الدولي الأوكراني جاهز للعودة إلى المباريات، وأبلغه بقراره قبل المباراة، حيث كان من المقرر إجراء تبديل في وقت متأخر، واتفق مع نيكولاس جاكسون الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة الودية الأخيرة، ضد يوفنتوس، والتي انتهت بخسارة تشيلسي صفر/ 1: «أنا سعيد للغاية من أجله. لقد كانت عودة مؤثرة للجميع في النادي».

وقال: «عندما أخبرته قبل المباراة أنه سيلعب 10 أو 15 دقيقة، كان سعيداً للغاية، لقد كانت فترة طويلة من الغياب عن الفريق، لذا كان شعوراً رائعاً له ولجميع اللاعبين».

وأضاف ألونسو في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للنادي: «لم يكن الأمر مجرد قرار رياضي، بل كان قراراً إنسانياً وعاطفياً لمنحه هذه الدفعة المعنوية، وليشعر بالدعم الكبير الذي حظي به والاستقبال الحافل الذي تلقاه عند دخوله أرض الملعب».