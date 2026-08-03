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الرياضة رياضة عالمية

سيلتا فيغو يضم السنغالي فاي

السنغالي عبد الله فاي (نادي سيلتا فيغو)
السنغالي عبد الله فاي (نادي سيلتا فيغو)
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سيلتا فيغو يضم السنغالي فاي

السنغالي عبد الله فاي (نادي سيلتا فيغو)
السنغالي عبد الله فاي (نادي سيلتا فيغو)

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني عن تعاقده مع المدافع السنغالي عبد الله فاي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن فاي انضم على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن الألماني، ليصبح ثالث صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ويبلغ طول المدافع البالغ من العمر 21 عاماً 191 سنتيمتراً، وبدأ مسيرته في فريق ديامبرز السنغالي قبل الانتقال إلى أوروبا عام 2023 مع هاكين السويدي، وبعد فترة إعارة مع أورجيت عاد إلى هاكين قبل التوقيع لليفركوزن.

وفي الموسم الماضي، قضى فاي فترة إعارة مع فريق لوريان الفرنسي، حيث شارك في 17 مباراة ببطولة الدوري.

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