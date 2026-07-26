كورتوا يرحب بتعيين فان بوميل مدرباً لبلجيكا

رحب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بتعيين مارك فان بوميل مدرباً جديداً للمنتخب الوطني لكرة القدم، وقال إنه سيتحدث معه بشأن استمراره في مسيرته الدولية من عدمها.

وجاء تعيين فان بوميل بعد أسابيع قليلة فقط من خروج بلجيكا من دور الثمانية في كأس العالم، وهو الأمر الذي كلف رودي غارسيا منصبه، بعدما اتفق المدرب الفرنسي المولد والاتحاد البلجيكي على عدم تجديد عقده.

وسرعان ما تم تعيين فان بوميل خلفاً له، وأكد كورتوا أن اللاعب الدولي الهولندي السابق سيحظى باحترام جميع لاعبي المنتخب.

وقال كورتوا للصحافيين خلال حدث ترويجي: «لم يكن الأمر مفاجأة حقاً لأن اسمه كان متداولاً منذ فترة طويلة. أعتقد أنه أثبت عندما كان مدرباً لنادي أنتويرب أنه مدرب من طراز رفيع. يتحدث الكثير من اللاعبين عنه بشكل إيجابي للغاية، لذا أتطلع إلى التعرف عليه. الأمر الأهم هو أن فان بوميل نفسه لعب عند أعلى المستويات ويعرف كيفية خوض هذا النوع من المباريات».

وأضاف: «يمتلك خبرة على أعلى مستوى وهي بالتأكيد من الأمور الإيجابية، تكسبه احترام جميع اللاعبين».

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان كورتوا (34 عاماً) سيلعب فعلياً تحت قيادة فان بوميل.

وعقب كأس العالم، صرح حارس مرمى ريال مدريد بأنه يرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب البلجيكي، لكن بشرط أن يسمح له بالتغيب عن بطولة دوري الأمم الأوروبية المقبلة.

وقال كورتوا: «بعد كأس العالم، أرغب بالتأكيد في الاستمرار، لكن الأمر سيتوقف على المحادثة التي سأجريها معه».

وأضاف: «أود الحصول على قسط من الراحة خلال دوري الأمم الأوروبية، وسيتعين علينا محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك».

وتابع: «بعد ذلك، سأقرر ما إذا كنت أرغب في الاستمرار أم لا».

كما تحدث كورتوا عن خروج منتخب بلاده من كأس العالم، الذي جاء عقب إصابته في مباراة دور الثمانية أمام إسبانيا في لوس أنجليس يوم العاشر يوليو (تموز) الجاري، ليحل محله زميله سيني لامان، الذي ارتكب خطأ قاد إسبانيا، التي توجت بالبطولة لاحقا، للفوز بنتيجة 2 - 1.

وأكد كورتوا لاحقاً أنه يعتقد أنه كان بإمكانه الاستمرار، وكرر هذا الرأي مرة أخرى خلال الأيام السابقة.

وقال: «شعرت فقط بأنني لم أعد قادراً على تنفيذ ركلات المرمى. كان بإمكان أحد المدافعين أن يقوم بها بدلاً مني. وأثناء اللعب المفتوح، كان بإمكاني لعب الكرة على جانبي الملعب بشكل طبيعي. لكن المدرب قال (اتفقنا على أن يشارك فقط اللاعبون الجاهزون بدنياً بنسبة 100 في المائة). لذا لا بأس، لا مشكلة».

وأكد كورتوا أنه لم يكن هناك أي خلاف مع غارسيا، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب قراراته الفنية في كأس العالم.

وقال: «بالطبع، شعرت بخيبة أمل لأن المباراة كانت أمام إسبانيا وكنا في حالة جيدة. لكن الفريق أهم مني».

وأضاف: «تم اتخاذ القرار ولم تكن هناك أي ضغينة شخصية على الإطلاق. لم أرغب أبداً في التحدث بسوء عنه (غارسيا)».