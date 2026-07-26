«إنتر وروميرو»... الصفقة تتعقد وستونز خيار على الطاولة

يكثف نادي إنتر ميلان الإيطالي مساعيه، للتعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو قائد توتنهام، رغم تعقد الصفقة من الناحية المالية.

ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» عن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر تأكيده على وجود اهتمام ومفاوضات لحسم الصفقة، مع وجود خيارات أخرى مثل جون ستونز.

ومن المتوقع أن يوافق توتنهام على رحيل روميرو الممتد عقده حتى 2029 في حال وصول عرض مناسب، علماً بأن المدافع البالغ من العمر 28 عاماً غاب عن نهاية الموسم الماضي لإصابة في الركبة، وشارك في 124 مباراة مع النادي سجل خلالها 12 هدفاً.

وفي سياق آخر، أكد مدرب توتنهام روبرتو دي تشيربي أن سوق الانتقالات للنادي لم ينته بعد، رغم التعاقد مع أندي روبرتسون وماركوس سينيسي ويان بول فان هيكي وساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز، مؤكداً سعي الإدارة لبناء فريق قوي.

على الجانب الآخر، يبدو أن لوكاس بيرجفال في طريقه للرحيل عن توتنهام وسط اهتمام من نوتينغهام فورست ونيوكاسل، وأوضح دي تشيربي أنه سيتحدث مع اللاعب لإيجاد حل مناسب إذا رغب في الرحيل.

وأكد دي تشيربي اقتراب عودة المهاجم الغاني محمد قدوس للتدريبات بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته منذ يناير (كانون الثاني)، فيما يتطلب وضع ديان كولوسيفسكي التقييم الحذر بعد غيابه لموسم كامل.

من جانبه يدرس يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع حارس توتنهام، جولييلمو فيكاريو، كخيار بديل للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، في ظل استبعاد الحارس من جولة توتنهام التحضيرية لإصابة طفيفة يتطلب تعافيه منها البقاء في لندن لأسبوع.

لكن لوكاس شوفالييه حارس مرمى باريس سان جيرمان هدف لعدد من الأندية في سوق الانتقالات، من بينهم اليوفي، على الرغم من رغبته في الاستمرار بصفوف العملاق الفرنسي.

وذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يدرس إمكانية التعاقد مع شوفالييه وسط مساعيه لتعزيز مركز حراسة المرمى بصفقة جديدة.

وأضافت أن الموسم الأول لشوفالييه بقميص سان جيرمان لم يكن جيداً بعد انتقاله من ليل مقابل 50 مليون يورو، حيث ارتكب عدداً من الأخطاء، ولم ينسجم مع أجواء غرفة ملابس الفريق الباريسي.

وأشارت إلى أن الحارس الفرنسي الدولي فقد مكانه في التشكيل الأساسي رغم ثقة المدرب لويس إنريكي به، ليحل مكانه زميله الروسي ماتفي سافونوف، الذي تألق بشدة خاصة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ولفتت إلى أن الأمور زادت تعقيداً بعد استبعاد لوكاس شوفالييه من قائمة فرنسا في كأس العالم، ورغم ذلك شدد على رغبته في البقاء بالنادي الباريسي والمنافسة على المشاركة أساسياً.

وكشف مصدر بنادي باريس سان جيرمان لصحيفة «ليكيب» الفرنسية أن شوفالييه أبلغ مسؤولي النادي قبل كأس العالم برغبته في الاستمرار مع الفريق، مضيفاً: «نحن سعداء بذلك، ولكن في سوق الانتقالات كل شيء وارد، خاصة أن الأمور سارت عكس تطلعاته، وكان مضطراً لقبول الأمر، لكنه أنهى الموسم بروح عالية».

وشارك شوفالييه في 26 مباراة هذا الموسم، ولكنه ابتعد تماماً منذ يوم 23 يناير، بينما يحتفظ باريس سان جيرمان بورقة الحارس الياباني زيون سوزوكي تحسباً لرحيل الحارس الفرنسي.

وتوهج سوزوكي خلال مشاركة اليابان في مونديال 2026، مما لا يعد مؤشراً جيداً لشوفالييه.

وذكرت «فوت ميركاتو» أن يوفنتوس استغنى عن حارس مرماه ميشيل دي جريجوريو، الذي تعرض لانتقادات حادة بعد تراجع مستواه في أواخر الموسم الماضي، ويسعى النادي الإيطالي حالياً وراء خيارات صعبة لتعزيز حراسة مرماه باستهداف أحد الثنائي إيميليانو مارتينيز أو جولييلمو فيكاريو.

وختمت تقريرها بأن صفقة لوكاس شوفالييه من شأنها أن تحرك المياه الراكدة في هذا الملف، ولكن تبقى الأمور عالقة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان بشأن صفقة أخرى تخص المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني.