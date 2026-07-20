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الرياضة رياضة عالمية

ميسي يعلّق بعد خسارة النهائي: الألم شديد للغاية

نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي محبطاً بعد خسارة نهائي المونديال (أ.ف.ب)
نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي محبطاً بعد خسارة نهائي المونديال (أ.ف.ب)
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ميسي يعلّق بعد خسارة النهائي: الألم شديد للغاية

نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي محبطاً بعد خسارة نهائي المونديال (أ.ف.ب)
نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي محبطاً بعد خسارة نهائي المونديال (أ.ف.ب)

أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه على موقع «إنستغرام» الاثنين عن ألمه «الشديد للغاية»، وذلك في أول تصريح له بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام إسبانيا (0-1 بعد التمديد).

وكتب اللاعب البالغ 39 عاماً، والذي ذرف الدموع عقب الهزيمة: «الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضاً بكل الجوانب الإيجابية».

وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق: «من الصعب اليوم أن نُقدّر حقاً ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيَّي كأس عالم توالياً».

وهنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب.

وتحدث عن الانتصارين المثيرين على إنجلترا ومصر، اللذين «سيبقيان محفورين في ذاكرتنا إلى الأبد»، وعن «دعم بلد بأكمله»، وهو ما سمح لـ«ألبيسيليستي» بأن «يكون مرة أخرى بين أفضل منتخبات العالم».

وأضاف: «مرة جديدة، نجحنا في الاتحاد كأمة واحدة، وأن نكون جميعاً معاً، نتقاسم الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين».

ولم يتطرق ميسي في رسالته إلى مستقبله مع المنتخب الوطني.

وسجل ابن مدينة روساريو 8 أهداف خلال البطولة، لكنه فشل في ترك بصمته في المباراة النهائية، شأنه شأن منتخب بلاده الذي عجز عن تهديد المنتخب الإسباني الأكثر تنظيماً.

وفي كأس العالم، خسر ميسي نهائيين (2014 و2026) مقابل تتويجه بلقب واحد عام 2022 على حساب فرنسا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن لاعب إنتر ميامي الأميركي ليس من بين اللاعبين الذين سيعودون إلى بوينس آيرس الاثنين.

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