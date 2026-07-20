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الرياضة رياضة عالمية

بعثة إسبانيا تصل إلى مدريد بعد التتويج بلقب كأس العالم

فُتح باب الطائرة وكان المدرب دي لا فوينتي أول الخارجين منه بصحبة القائد رودري مع الميدالية حول عنقه والكأس بين يديه (أ.ف.ب)
فُتح باب الطائرة وكان المدرب دي لا فوينتي أول الخارجين منه بصحبة القائد رودري مع الميدالية حول عنقه والكأس بين يديه (أ.ف.ب)
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بعثة إسبانيا تصل إلى مدريد بعد التتويج بلقب كأس العالم

فُتح باب الطائرة وكان المدرب دي لا فوينتي أول الخارجين منه بصحبة القائد رودري مع الميدالية حول عنقه والكأس بين يديه (أ.ف.ب)
فُتح باب الطائرة وكان المدرب دي لا فوينتي أول الخارجين منه بصحبة القائد رودري مع الميدالية حول عنقه والكأس بين يديه (أ.ف.ب)

حطّت الطائرة التي كانت تُقلّ المنتخب الإسباني، العائد من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم في نيوجيرسي، الاثنين عند الساعة الـ14:30 بالتوقيت المحلي (الـ12:30 بتوقيت غرينيتش) في «مطار مدريد - باراخاس»، وذلك غداة فوزه على الأرجنتين (1 - 0) في النهائي.

وحطّت طائرة شركة «إيبيريا»، التي كانت تقل المنتخب الإسباني، على أرض المطار تحت سماء زرقاء صافية، وفق ما أفاد به صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» كان موجوداً في المكان.

أحرز الإسبان لقبهم المونديالي الثاني بعد أول قبل 16 عاماً في «نهائيات جنوب أفريقيا 2010» (أ.ف.ب)

وأحرز الإسبان لقبهم المونديالي الثاني، بعد أول قبل 16 عاماً في «نهائيات جنوب أفريقيا عام 2010»، بفوزهم على الأرجنتينيين ونجمهم ليونيل ميسي أبطال 2022 بهدف سُجل في الوقت الإضافي عبر فيران توريس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

سيبدأ اللاعبون ومدربهم جولة طويلة في شوارع وسط مدريد على متن حافلة مكشوفة من طابقين (أ.ف.ب)

وكان من المقرر أن يصل المدرب لويس دي لا فوينتي ولاعبوه إلى مدريد عند الساعة الـ12:50 ظهراً (الـ10:50 بتوقيت غرينيتش)، لكن الرحلة تأخرت.

وكان بالإمكان رؤية علمٍ إسباني صغير يرفرف على مقدمة الطائرة، فوق قمرة القيادة مباشرة، لدى وصولها إلى المطار.

وبعد توقف الطائرة على المدرج وسط إجراءات أمنية مشددة، فُتح الباب وكان المدرب دي لا فوينتي أول الخارجين منه بصحبة القائد رودري مع الميدالية حول عنقه والكأس بين يديه، إلى جانب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوسان.

ويستعد الأبطال للقاء جماهيرهم، لكنهم سيتوجهون أولاً إلى قصر «سارسويلا» في ضواحي مدريد حيث سيستقبلهم الملك فيليبي السادس، ثم إلى قصر «لا مونكلوا»، مقر الحكومة، للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

بعد ذلك، سيبدأ اللاعبون ومدربهم جولة طويلة في شوارع وسط مدريد على متن حافلة مكشوفة من طابقين، قبل أن يصلوا في نحو الساعة الـ9 مساء بالتوقيت المحلي إلى ساحة «سيبيليس» الشهيرة حيث يقع مقر بلدية مدريد.

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