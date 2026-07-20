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الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتين تخسر نهائي «المونديال» للمرة الرابعة... وتعادل الرقم الألماني

خسارة النهائي أمام إسبانيا هي الخسارة الرابعة للأرجنتين في النهائيات (أ.ف.ب)
خسارة النهائي أمام إسبانيا هي الخسارة الرابعة للأرجنتين في النهائيات (أ.ف.ب)
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الأرجنتين تخسر نهائي «المونديال» للمرة الرابعة... وتعادل الرقم الألماني

خسارة النهائي أمام إسبانيا هي الخسارة الرابعة للأرجنتين في النهائيات (أ.ف.ب)
خسارة النهائي أمام إسبانيا هي الخسارة الرابعة للأرجنتين في النهائيات (أ.ف.ب)

تساوى المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الألماني في قائمة أكثر الفرق خسارة للمباريات النهائية لـ«كأس العالم»، بعد السقوط أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي «مونديال 2026»، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

سجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الأشواط الإضافية، ليمنح منتخب بلاده إسبانيا اللقب الثاني، بعد تتويج أول في «مونديال 2010» بالفوز 1 / 0 على إسبانيا في المباراة النهائية.

في المقابل، تبددت آمال المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب ثان على التوالي، والرابع في تاريخه بعد 3 ألقاب في 1978 و1986 و2022.

وخسر منتخب «التانجو» المباراة النهائية لـ«كأس العالم»، للمرة الرابعة في تاريخهم، ليتساوى بذلك مع المنتخب الألماني.

وخسرت الأرجنتين نهائي النسخة الأولى في عام 1930 بالخسارة 2 / 4 أمام أوروجواي، منظِّمة البطولة، وخسر راقصو «التانجو» بهدف أمام ألمانيا مرتين في نهائي موندياليْ 1990 بإيطاليا و2014 بالبرازيل، وأخيراً الخسارة بالنتيجة نفسها أمام إسبانيا في نسخة العام الحالي.

أما المنتخب الألماني، الفائز بـ«كأس العالم» 4 مرات في أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، فقد خسر أيضاً 4 نهائيات مونديالية؛ الأولى أمام إنجلترا منظِّمة البطولة في 1966.

وخسر الألمان 1 / 3 أمام إيطاليا في نهائي «مونديال 1982» بإسبانيا، ثم الخسارة 2 / 3 أمام الأرجنتين في نهائي «مونديال 1986» بالمكسيك، وأخيراً السقوط بهدفين دون رد أمام البرازيل في نهائي «مونديال 2002» بكوريا الجنوبية واليابان.

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