الإسبان يشعلون ساحة سيبيليس بأهزوجة: «كامبيونيس... كامبيونيس»

اندلعت مشاهد فرح عارمة في وسط العاصمة مدريد عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عقب الفوز على الأرجنتين 1 - 0 بعد التمديد، الأحد، على ملعب ميتلايف في ضواحي نيويورك، بحسب ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان.

وتعالت هتافات الفرح وأصوات أبواق السيارات مباشرة بعد صافرة النهاية، بينما بدأت الحشود تتجه نحو ساحة سيبيليس، الموقع التقليدي للاحتفال بألقاب المنتخب الإسباني.

وانفجرت العاصمة الإسبانية فرحاً وارتياحاً مع نهاية المباراة، بعد نهائي عانى خلاله منتخب «لا روخا» طويلاً أمام صلابة الدفاع الأرجنتيني.

وكان المشجعون الذين ارتدوا اللون الأحمر، يغنون ويرقصون فرحاً في ساحة كولومبوس؛ حيث أُقيمت منطقة مخصصة للمشجعين، بحسب مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشعل آخرون الشماريخ التي أضاءت سماء مدريد خلال الليل.

ورددت الحشود المنتشية بالسعادة: «كامبيونيس، كامبيونيس!» (أبطال، أبطال! بالإسبانية).

وهذا هو اللقب العالمي الثاني لإسبانيا بعد تتويجها الأول عام 2010 في جنوب أفريقيا.