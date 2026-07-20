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الإسبان يشعلون ساحة سيبيليس بأهزوجة: «كامبيونيس... كامبيونيس»

الإسبان يحتفلون باللقب بعد إطلاق صافرة النهاية (د.ب.أ)
الإسبان يحتفلون باللقب بعد إطلاق صافرة النهاية (د.ب.أ)
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الإسبان يشعلون ساحة سيبيليس بأهزوجة: «كامبيونيس... كامبيونيس»

الإسبان يحتفلون باللقب بعد إطلاق صافرة النهاية (د.ب.أ)
الإسبان يحتفلون باللقب بعد إطلاق صافرة النهاية (د.ب.أ)

اندلعت مشاهد فرح عارمة في وسط العاصمة مدريد عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عقب الفوز على الأرجنتين 1 - 0 بعد التمديد، الأحد، على ملعب ميتلايف في ضواحي نيويورك، بحسب ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان.

وتعالت هتافات الفرح وأصوات أبواق السيارات مباشرة بعد صافرة النهاية، بينما بدأت الحشود تتجه نحو ساحة سيبيليس، الموقع التقليدي للاحتفال بألقاب المنتخب الإسباني.

وانفجرت العاصمة الإسبانية فرحاً وارتياحاً مع نهاية المباراة، بعد نهائي عانى خلاله منتخب «لا روخا» طويلاً أمام صلابة الدفاع الأرجنتيني.

وكان المشجعون الذين ارتدوا اللون الأحمر، يغنون ويرقصون فرحاً في ساحة كولومبوس؛ حيث أُقيمت منطقة مخصصة للمشجعين، بحسب مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشعل آخرون الشماريخ التي أضاءت سماء مدريد خلال الليل.

ورددت الحشود المنتشية بالسعادة: «كامبيونيس، كامبيونيس!» (أبطال، أبطال! بالإسبانية).

وهذا هو اللقب العالمي الثاني لإسبانيا بعد تتويجها الأول عام 2010 في جنوب أفريقيا.

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كأس العالم من أميركا الشمالية إلى أوروبا والمغرب (رويترز)
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المغرب يتسلم راية المونديال ويقود تنظيم النسخة المئوية 2030

كأس العالم من أميركا الشمالية إلى أوروبا والمغرب (رويترز)
كأس العالم من أميركا الشمالية إلى أوروبا والمغرب (رويترز)

مع إسدال الستار على مونديال 2026، بدأ الالتفات مباشرة لبطولة كأس العالم 2030 التي يبدو أنها لن تكون مجرد بطولة كروية تقليدية، بل رحلة عبر الزمن والقارات للاحتفال بمئوية الحدث الرياضي الأكبر على وجه الأرض، فالنسخة المقبلة ستدخل التاريخ كأول بطولة تقام في 3 قارات مختلفة وتتوزع مبارياتها على 6 دول احتفاءً بمرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى للمونديال في عام 1930.

وصدّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الملف المشترك الذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا كدول مستضيفة أساسية للبطولة لتكون هذه هي المرة الثانية في التاريخ التي تشترك فيها 3 دول في التنظيم بعد نسخة 2026.

وانضم المغرب لهذا الملف في مارس (آذار) 2023 بعد أن كان يطمح في البداية لاستضافة البطولة بمفرده ليتحول الملف الثلاثي لاحقاً إلى المترشح الوحيد والمهيمن على حقوق الاستضافة.

ونظراً لكونها نسخة مئوية استثنائية، قرر «فيفا» منح شرف استضافة مباريات افتتاحية خاصة لثلاث دول بقارة أميركا الجنوبية تكريماً لمهد المونديال؛ حيث ستحتضن أوروغواي مباراة احتفالية على ملعب إستاديو سينتيناريو في العاصمة مونتيفيديو، وهو نفس الملعب الذي شُيد خصيصاً لنسخة 1930 التي توجت بلقبها أوروغواي، بينما تستضيف الأرجنتين مباراة على ملعب «إستاديو مونومينتال» في بوينس آيرس بصفتها وصيفة النسخة الأولى وتستقبل باراغواي مباراة في أسونسيون، حيث يقع مقر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

وستمتد منافسات البطولة في الفترة من 8 يونيو (حزيران) إلى 21 يوليو (تموز) 2030 لتستمر على مدار 44 يوماً، مما يجعلها النسخة الأطول في تاريخ كأس العالم متجاوزة الأيام الـ39 التي استغرقها مونديال 2026، وذلك لاستيعاب مسافات السفر الطويلة والرحلات العابرة للقارات التي سيخوضها اللاعبون والجماهير بين الشواطئ اللاتينية والأوروبية والأفريقية.

ومن المتوقع أن تقام مباريات البطولة في 21 ملعباً موزعة على 18 مدينة في الدول الست، وحسب قوائم الملاعب المرشحة ستحتضن البرتغال المباريات في مدينتين عبر ملاعب «إستاديو دا لوز» و«إستاديو خوسيه ألفالادي» في لشبونة و«إستاديو دو دراغاو» في بورتو، بينما يدخل المغرب بقوة عبر 6 ملاعب في 6 مدن يتقدمها ملعب «الحسن الثاني» في الدار البيضاء وملاعب الرباط ومراكش وأكادير وفاس وطنجة.

أما إسبانيا فتمتلك الحصة الأكبر بعشرة ملاعب في 8 مدن، منها «سانتياغو برنابيو» و«سيفيتاس متروبوليتانو» في مدريد و«سبوتيفاي كامب نو» في برشلونة، إلى جانب ملاعب سيفييل وبلباو وسان سيباستيان وسرقسطة ولاس بالماس وفالنسيا وفيغو، في حين لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الملعب الذي سيتشرف باحتضان المباراة النهائية للنسخة المئوية الفريدة.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

المونديال يحقق 15 مليار دولار

تايم سكوير بنيويورك أصبح مقصداً للجماهير في كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)
تايم سكوير بنيويورك أصبح مقصداً للجماهير في كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)
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المونديال يحقق 15 مليار دولار

تايم سكوير بنيويورك أصبح مقصداً للجماهير في كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)
تايم سكوير بنيويورك أصبح مقصداً للجماهير في كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)

مع إسدال الستار على مونديال 2026، يطوي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النسخة الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، بعدما حققت إيرادات قياسية تجاوزت 15 مليار دولار بفضل زيادة عدد المنتخبات والمباريات، وارتفاع عوائد التذاكر والبث والرعاية، قبل أن تتجه الأنظار مباشرة إلى نسخة 2030.

ورغم بقاء أربع سنوات على انطلاقها، بدأت معركة استضافة المباراة النهائية تشتعل بين المغرب وإسبانيا، في ظل تمسك مدريد باستضافة النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو أو كامب نو، مقابل رهان المغرب على ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء بسعة 115 ألف متفرج.

ولم يحسم «فيفا» قراره بعد، لكن المنافسة تجاوزت الجانب الرياضي، لتتحول إلى سباق دبلوماسي وسياسي بين البلدين للفوز بشرف احتضان أهم مباراة في عالم كرة القدم.

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فيفا كأس العالم أولى
الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا تحصد جائزة الـ50 مليون دولار بعد التتويج بالكأس

لاعبو إسبانيا يحتفلون باللقب (د.ب.أ)
لاعبو إسبانيا يحتفلون باللقب (د.ب.أ)
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إسبانيا تحصد جائزة الـ50 مليون دولار بعد التتويج بالكأس

لاعبو إسبانيا يحتفلون باللقب (د.ب.أ)
لاعبو إسبانيا يحتفلون باللقب (د.ب.أ)

تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب أفريقيا.

وعقب تتويجه باللقب، نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول في المونديال، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين، البطل السابق للمونديال، بالحصول على 33 مليون دولار، قيمة جائزة صاحب المركز الثاني.

في المقابل، حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث، التي تبلغ 29 مليون دولار، عقب فوزه المثير 6 - 4 على منتخب فرنسا، الذي حصد 27 مليون دولار، قيمة جائزة صاحب المركز الرابع.

وحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار، وأصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، والمراكز من 17 إلى 32 على 11 مليون دولار، والمراكز من 33 إلى 48 على 9 ملايين دولار.

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