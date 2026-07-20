ميسي يختم مشاركته المونديالية السادسة بـ«الدموع»

بدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متأثراً بشدة بعد خسارة لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في نيويورك بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وانتزع الإسبان اللقب الثاني في تاريخهم بالفوز 1 - صفر بهدف سجله فيران توريس بعد التمديد للوقت الإضافي.

وبعد تسلمه الميداليات الفضية رفقة زملائه في الأرجنتين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان موجوداً بجوار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقف ميسي أمام مدرجات جماهير الأرجنتين وهو يبكي بشدة ويلوح لهم بعد إسدال الستار على مشاركته السادسة في كأس العالم.

وسبق أن بكى ميسي أكثر من مرة خلال البطولة الحالية، أولها بعد تسجيله الهدف الأول أمام الجزائر في مباراة انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3 - صفر في الدور الأول.

كما دخل قائد المنتخب الأرجنتيني في نوبة بكاء بعد الفوز الصعب على مصر بنتيجة 3 - 2 بعد تقدم الفراعنة بهدفين، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وسجل ميسي 8 أهداف في مشوار الأرجنتين بهذه النسخة، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لتمنح «راقصي التانغو» اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخهم.

كما رفع الأسطورة الأرجنتيني رصيده إلى 21 هدفاً ليكون ثانياً في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم التي يتصدرها النجم الفرنسي كيليان مبابي بـ22 هدفاً، والفائز أيضاً بجائزة الحذاء الذهبي للمونديال للمرة الثانية على التوالي بتسجيله 10 أهداف.