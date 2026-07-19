لاعبو المنتخب الفرنسي يودعون ديشان برسائل مؤثرة

وجه عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي رسائل مؤثرة للمدرب ديديه ديشان، الذي خاض آخر مباراة له مدرباً للفريق صباح الأحد، والتي خسرها أمام إنجلترا بنتيجة كبيرة 6-4 في مباراة المركز الثالث بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكانت مواجهة إنجلترا هي الأخيرة لديشان بصفته مدرباً للمنتخب الفرنسي، مختتماً بذلك 14 عاماً درب فيها الفريق، حيث تولى تدريبه في عام 2012.

وقال جولز كوندي، مدافع الفريق، في مقطع فيديو نشره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: «مثل باقي اللاعبين في غرفة الملابس، هو المدرب الوحيد الذي عرفته جيداً، أنه يغادر مع مستقبل باهر، جميعنا نتذكر ما كان عليه الفريق حينما تولى المسؤولية».

وأضاف: «يمكننا أن نكون ممتنين لكل ما فعله للفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه، اليوم، إذا كانت الجماهير الفرنسية مستمتعة بما نقدمه فالفضل يعود إليه».

وقال وارين زائير إيمري، لاعب الوسط: «لقد أعاد هيبة الفريق، أعتقد أنه لا يمكننا فعل شيء له سوى شكره على ما قدمه، لم نكرمه بالشكل اللائق في آخر مباراة، لكننا نعلم أننا جميعاً بحاجة لتوجيه الشكر له وهو يعلم رأينا ورأي الشعب الفرنسي فيه».

من جانبه، قال دايوت أوباميكانو، متذكراً مباراته الأولى تحت قيادة ديشان منذ ستة أعوام: «إنه مدرب مهم للغاية بالنسبة لي، خاصة حينما انضممت للفريق في المرة الأولى، كان يعرف جيداً ما يقوله لي، أنا ممتن له وأتمنى له التوفيق في المستقبل».

وقال المدافع ماكسينس لاكروا، الذي انضم للفريق للمرة الأولى ولديه ذكريات عديدة عن ديشان باعتباره مدرباً ولاعباً: «إلى جانب عقلية البطل التي يمتلكها، كان شخصاً علّمنا جميعاً».

واختتم المهاجم ماركوس تورام المقطع، قائلاً: «جميع اللاعبين في المنتخب لم يعرفوا مدرباً غيره، أشكره على كل شيء قدمه لنا، وأتمنى أن يواصل مسيرته بطريقة رائعة».