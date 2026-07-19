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الرياضة رياضة عالمية

شاكيرا ومادونا وجاستن بيبر يقودون العرض الفني في نهائي المونديال

مادونا تتوسط رونالدو ورونالدينهو خلال الحفل (د.ب.أ)
مادونا تتوسط رونالدو ورونالدينهو خلال الحفل (د.ب.أ)
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شاكيرا ومادونا وجاستن بيبر يقودون العرض الفني في نهائي المونديال

مادونا تتوسط رونالدو ورونالدينهو خلال الحفل (د.ب.أ)
مادونا تتوسط رونالدو ورونالدينهو خلال الحفل (د.ب.أ)

أقيم عرض فني خلال فترة الراحة بين شوطي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، الأحد.

وحصلت شركة «توبس» على حقوق تسمية أول عرض على الإطلاق يجرى بين شوطي نهائي المونديال بملعب «ميتلايف» في نيويورك - نيوجيرسي، الذي يستضيف اللقاء.

وجمع هذا العرض، الذي عرف باسم «عرض توبس النهائي بين شوطي نهائي مونديال 2026»، نخبة من أبرز فناني العصر الحالي في احتفال تاريخي يجمع بين الرياضة والموسيقى والتأثير العالمي.

فرقة البوب ​​الكورية الجنوبية «بي تي إس» خلال العرض (د.ب.أ)

وتم إنتاج العرض، الذي أشرف عليه كريس مارتن، بواسطة منظمة «غلوبال سيتيزن»، حيث شارك فيه كل من مادونا، وشاكيرا، وفرقة «بي تي إس»، وجاستن بيبر، بالإضافة إلى بورنا بوي، وجوستافو دوداميل، قائد الأوركسترا الفنزويلي الشهير عالمياً والمدير الموسيقي والفني لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وجوقة «بي إس 22» الحائزة على جائزة «ويبي»، إلى جانب فرقة «كولدبلاي».

شاكيرا قادت العرض الفني بين الشوطين (رويترز)

وبالإضافة إلى «توبس»، قدم الدعم للعرض كل من شركاء الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ «فيزا» و«إيه دي آي تشين»، والراعي الرسمي «بنك أوف أميركا»، وداعمي البطولة «ماريوت بونفوي» و«دور داش»، ومنصة «يوتيوب ميوزيك» المفضلة، وشركة «كايفورد هولدينجز»، صاحبة الترخيص الرئيسي للبطولة في الصين الكبرى واليابان، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم دمج كل جهة من هذه الجهات بطرق متنوعة خلال العرض المبهر الذي امتد 11 دقيقة، والذي أبهر الجماهير في الملعب، وفي فعاليات المشاهدة الجماعية بالدول المضيفة، أو عبر أجهزة التلفزيون والهواتف الجوالة حول العالم.

ويدعم العرض «صندوق فيفا العالمي لتعليم المواطنين»؛ وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتوسيع نطاق فرص التعليم الجيد وفرص كرة القدم للأطفال حول العالم.

ملعب النهائي تحول إلى لوحة فنية خلال العرض (د.ب.أ)

وقد تم جمع أكثر من 60 مليون دولار حتى الآن، ويتزايد الزخم باستمرار، حيث سيتم التبرع بدولار واحد من بيع كل تذكرة لمباريات كأس العالم 2026 للصندوق الذي سيدعم مشاريع اجتماعية حول العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التبرع بعائدات شاكيرا من أغنية «داي داي» الرسمية لكأس العالم 2026، لصندوق التعليم.

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إسبانيا تبكي أرجنتين ميسي... وتنتزع النجمة العالمية الثانية

توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
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إسبانيا تبكي أرجنتين ميسي... وتنتزع النجمة العالمية الثانية

توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)

تُوجت إسبانيا بطلةً لكأس العالم 2026 بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 عقب التمديد، في نهائي حُسم بهدف قاتل سجله فيران توريس في الدقيقة 106، ليمنح منتخب «لا روخا» لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

وجاء هدف المباراة الوحيد مع بداية الشوط الإضافي الثاني، عندما أرسل بيدرو بورو كرة عرضية عميقة، حولها نيكو ويليامز برأسه داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في سقف الشباك، مانحاً منتخب بلاده هدف التتويج.

وحاولت الأرجنتين العودة في الدقائق الأخيرة، واقترب ليونيل ميسي من تهديد المرمى عبر ركلة ركنية قصيرة أنهاها بعرضية سقطت فوق سقف الشباك، فيما أُلغي هدف ثانٍ لفيران توريس بداعي التسلل بعد انفراده بالحارس إيميليانو مارتينيز.

وسيطر المنتخب الإسباني على معظم فترات الوقت الإضافي، إذ بلغ عدد محاولاته 20 تسديدة، بينها 12 على المرمى، بينما عجز المنتخب الأرجنتيني عن إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز إسبانيا وتتويجها بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها.

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الرياضة رياضة عالمية

إصابة مكغريغور بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي

كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
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إصابة مكغريغور بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي

كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)

قال كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين الأحد، إنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، خلال عودته المرتقبة إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

وانتهى النزال الذي خاضه الآيرلندي (38 عاماً) ضد الأميركي ماكس هولواي، في لاس فيغاس يوم 11 يوليو (تموز)، بعد 69 ثانية بسبب إصابة في الركبة.

وسقط مكغريغور بطريقة غير متوازنة عندما حاول تنفيذ ركلة طائرة مع بداية الجولة الأولى، وحاول مواصلة النزال لبضع ثوانٍ، لكنه نظر إلى الحكم وأشار إليه أنه لا يستطيع المواصلة.

وكتب مكغريغور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد: «كانت الإصابة في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي. إنها الإصابة نفسها التي تعرضت لها في النزال الأول مع هولواي، لكن هذه المرة في الساق الأخرى. الأمر صادم للغاية».

وفي الأسبوع الماضي، قال مكغريغور إنه سيخضع لعملية جراحية، ويأمل في العودة للمشاركة في النزال الأخير بموجب عقده مع منظمة «يو إف سي».

ويهدف الآن إلى العودة بحلول صيف عام 2027. وقال مكغريغور: «مع التطورات الحالية في الطب التجديدي وأساليب التدريب المحسنة، فإن العودة بحلول الصيف المقبل أمر في متناولي للغاية».

وأضاف: «أنا أمشي من دون عكاز، ومارست تمارين تمديد الساق على الجهاز قبل أيام دون أي مشكلة. لذا، يمكنني المشي دون مساعدة، وتفعيل عضلات الفخذ الأمامية تحت المقاومة. وكل هذا إيجابي للغاية».

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ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
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ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)

زار ملك إسبانيا فيليب السادس مدينة نيويورك الأميركية، برفقة الملكة ليتيزيا والأميرتين ليونور وإنفانتا صوفيا.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن الرجل الأول في إسبانيا كان ضمن أبرز الشخصيات الحاضرة لمباراة بلاده ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نهائي كأس العالم، وجلس في مقصورة كبار الشخصيات، وشجع المنتخب الإسباني برفقته عائلته، واستمتع الملك مثل أي مشجع آخر بالمباراة من بدايتها إلى نهايتها.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا وترمب وزوجته في مقصورة ملعب ميتلايف (رويترز)

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الملك كان حاضراً لأكثر اللحظات ترقباً عند تبادل التحية والمصافحة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد حديث ودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنتي الملك، ليونور وصوفيا، تابعتا المباراة من مقصورة مجاورة، بينما كان الملك يجلس برفقة رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في مقصورة كبار الشخصيات بالملعب.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقصورة ملعب ميتلايف (أ.ف.ب)

وقبل انطلاق المباراة النهائية، صافح ملك إسبانيا نجوم الفريق الفائز بكأس العالم 2010، مثل إيكر كاسياس وكارليس بويول وديفيد سيلفا، الذين كانوا ضمن ضيوف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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