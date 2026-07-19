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الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتينيون متلهفون لـ«ملامسة السماء» مجدداً

المشجعون الأرجنتينيون يمنون النفس بلقب مونديالي جديد (رويترز)
المشجعون الأرجنتينيون يمنون النفس بلقب مونديالي جديد (رويترز)
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الأرجنتينيون متلهفون لـ«ملامسة السماء» مجدداً

المشجعون الأرجنتينيون يمنون النفس بلقب مونديالي جديد (رويترز)
المشجعون الأرجنتينيون يمنون النفس بلقب مونديالي جديد (رويترز)

بقيادة ليونيل ميسي الذي توج أسطورته قبل أربعة أعوام في قطر بإحرازه اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، يمني الأرجنتينيون، المنتشون من الانتصار الملحمي على «العدو» الإنجليزي، النفس بـ«ملامسة السماء» مجدداً عندما يخوضون الأحد في نيوجيرسي نهائي مونديال 2026 ضد إسبانيا.

صحيح أن الحلم المطلق سيكون الاحتفاظ باللقب العالمي ووضع النجمة الرابعة على قميص المنتخب الوطني، لكن الأرجنتينيين مستعدون للاحتفال الأحد بجيل استثنائي مهما كانت النتيجة.

وأكثر حتى مما كانت عليه الحال خلال شهر جنوني من كرة القدم شهدت فيه البلاد شبه شلل، تزينت بوينوس أيرس بالأبيض والأزرق السماوي، مع صور اللاعبين والأعلام الحاضرة في كل مكان، من واجهات المتاجر إلى المباني الرسمية والشرفات والسيارات وحتى دراجات التوصيل.

وفي بلد تنتشر فيه الجداريات التي تمجد مارادونا، مع تزايد صور ميسي أيضا، تنظم مدن وأحياء مبادراتها الخاصة، من «بانديراسو» (تجمع احتفالي حول العلم) أو لقاءات أخرى للتعبير عن دعم المنتخب الوطني من بعيد.

وفي روزاريو، مسقط رأس القائد ميسي الذي لا يعرف معنى للتقدم بالعمر رغم أعوامه الـ39، تجمع مشجعون تحت قميص عملاق بطول 22 متراً، مرفوع بواسطة رافعة، يحمل الرقم 10 وعبارة «شكراً ليو، أنت أسطورة».

أما في مدينة باتان الصغيرة الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة، فقد نشر السكان علماً عملاقاً يبلغ طوله كيلومتراً واحداً، تمت خياطته يدوياً على مدى أسابيع.

وفي أحاديث المشجعين، لا يقل التفاؤل المستند إلى الـ«غرينتا»، أي الروح القتالية والصلابة التي أظهرها الفريق، عن حجم الخرافات والتشاؤم الوقائي.

فالبعض يرفض حتى التحدث عن المباراة خشية «موفا»، أي العين الحاسدة التي تؤخذ هناك على محمل الجد فيما يتعلق بكرة القدم.

وقال دانيال كونتي، التاجر البالغ 55 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أرى انتصاراً كاسحاً، بل كاسحاً بشكل لم نشهده من قبل! لدي شعور بأننا سنشهد استعراضاً حقيقياً».

وأضاف كونتي: «هذا المنتخب يلعب بالحماسة نفسها التي يلعب بها أطفال الملاعب الترابية وملاعب الأحياء... إسبانيا فريق قوي ويتمتع بأسلوب لعب ثابت، لكنها لا تملك هذا التعطش».

وقاطعه غابريال سوسا، الكهربائي البالغ 63 عاماً، قائلاً من دون مزاح: «أنا لا أتحدث إطلاقاً عن يوم الأحد، ولا أنطق باسم الشيء الذي نحلم به»، مضيفاً: «لا نختبر الأقدار! فما زال هناك طريق يجب قطعه والتحدي كبير».

حتى الرئيس خافيير ميلي أعلن أنه، بدافع الخرافة، لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور النهائي، وسيشاهده، كما فعل منذ بداية كأس العالم، في قاعة العرض داخل المقر الرئاسي في أوليفوس، الضاحية الشمالية لبوينوس أيرس.

ورداً على سؤال من صحافي في إذاعة «إل أوبسرفادور» الخميس عما إذا كان سيتوجه إلى الولايات المتحدة، أجاب ميلي بحزم: «كلا، على الإطلاق. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس كما فعلت منذ اليوم الأول».

وعندما سأله الصحافي إن كان ذلك بمثابة «كابالا» (طقس تفاؤلي أو عادة يُعتقد أنها تجلب الحظ)؛ في إشارة إلى الطقوس التي يوليها الأرجنتينيون أهمية كبيرة ويسعون إلى تكرارها، خصوصاً في كرة القدم، حتى لا تنكسر سلسلة الحظ أو الانتصارات، أجاب ميلي باقتضاب «نعم».

غير أن الأمر لا يقتصر على الخرافة، بل يشمل أيضاً الحذر السياسي. فمن الصعب، بل وربما من غير المجدي سياسياً، الاقتراب أكثر من اللازم من الملك ميسي والمنتخب الوطني، وهما من المواضيع النادرة، إلى جانب جزر فوكلاند، التي توحد الأرجنتينيين.

ولهذا السبب، تعهد ميلي بأن السياسة «يجب ألا تصادر فرحة الأرجنتينيين»، أو «نجاحاً يعود إلى هذه المجموعة الاستثنائية من اللاعبين».

لكن إذا أراد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ذلك، فإن «كاسا روسادا» (القصر الرئاسي) سيكون متاحاً «وخالياً»، أي في غياب ميلي، لتحية محتملة من أفراد «ألبيسيليستي» من الشرفة المطلة على ساحة مايو (أيار) الشهيرة.

كما كانت الحكومة تدرس إمكانية إعلان يوم الاثنين عطلة رسمية، أياً ما كانت النتيجة، تحسباً للحماس الذي سيرافق العودة بلقب عالمي رابع أو البقاء عند لقب ثالث.

وفي عام 2022، حظي أبطال العالم باستقبال استثنائي، إذ احتشد ما بين أربعة وخمسة ملايين شخص على طول مسار الحافلة بين مقر الاتحاد الأرجنتيني ووسط بوينس أيرس، لمسافة 32 كيلومتراً.

الحشد في حينها كان هائلاً وغير مسبوق في ذاكرة الأرجنتينيين، إلى درجة شل حركة حافلة اللاعبين التي اضطرت إلى التخلي عن مسيرتها بعد أن احتاجت إلى أربع ساعات لتجاوز بضعة كيلومترات فقط.

وانتهى الموكب يومها... بمروحية حلقت فوق الجموع المحتشدة في وسط المدينة.

وكثيرون، بل ربما مئات الآلاف من الأرجنتينيين، سيتوجهون مجدداً الاثنين إلى الشوارع.

وقال دانيال سالسيدو، وهو عامل صيانة يبلغ 36 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الغالبية الكبرى، وأنا منهم، ستذهب لاستقبالهم بسبب ما حققوه بالفعل»، في إشارة إلى لقبين في بطولة كوبا أميركا منذ 2021، والتتويج بكأس العالم، و... الفوز على إنجلترا.

وأضاف: «أشعر بالفخر، وقبل كل شيء أشعر بأنهم يمثلونني. لن يغير شيئاً إذا فازوا أو خسروا».

من جهته، قال شقيقه نستور: «إذا فازوا فسنلامس السماء مجدداً، وإذا خسروا فسيكون الأمر مؤلماً، لكن الاحترام والامتنان سيبقيان كما هما».

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ميسي ويامال وجهاً لوجه في التشكيل الرسمي لقمة نهائي المونديال

ليونيل ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في نهائي المونديال (أ.ب)
ليونيل ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في نهائي المونديال (أ.ب)
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ميسي ويامال وجهاً لوجه في التشكيل الرسمي لقمة نهائي المونديال

ليونيل ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في نهائي المونديال (أ.ب)
ليونيل ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في نهائي المونديال (أ.ب)

أعلن ليونيل سكالوني ولويس دي لا فوينتي مدربا منتخبَي الأرجنتين وإسبانيا التشكيل الرسمي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستنطلق في العاشرة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

وستشهد المباراة مواجهة خاصة بين ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين البالغ من العمر 39 عاماً ضد وريثه في نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال صاحب الـ19 عاماً.

وسيخوض دي لا فوينتي مدرب إسبانيا المباراة بالتوليفة نفسها التي فاز بها على فرنسا بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي.

وسيتواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون أمامه الرباعي بيدرو بورو، وباو كوبارسي، وإيمريك لابورت، وماركا كوكوريا، ثم ثلاثي الوسط رودري وداني أولمو وفابيان رويز خلف ثلاثي الهجوم لامين يامال، وأليكس بايينا وميكيل أويارزابال.

أما سكالوني فقد أجرى ثلاثة تعديلات على تشكيل منتخب الأرجنتين مقارنة بالتوليفة التي فازت 2-1 على إنجلترا في الدور قبل النهائي.

ويتواجد الثنائي رودريغو دي بول ونيكو غونزاليس في وسط الملعب على حساب لياندرو باريديس وجوليانو سيميوني، وسيشغل غونزالو مونتييل الجبهة اليمنى بدلاً من ناهويل مولينا.

وسيحمي عرين الأرجنتين حارس المرمى إيمليانو مارتينيز أمامه رباعي الدفاع مونتييل، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، ونيكولاس تاليافيكو، ثم رباعي الوسط دي بول، وغونزاليس، وإنزو فرنانديز، وأليكيسيس ماك أليستر، خلف الثنائي الهجومي خوليان ألفاريز وليونيل ميسي.

ويتطلع منتخب الأرجنتين للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد أعوام 1978 و1986 و2022، بينما يتطلع الإسبان للقب الثاني بعد تتويج أول في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

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الرياضة رياضة عالمية

نيويورك ترتدي حلة النهائي المونديالي

نيويورك تعيش على وقع النهائي المونديالي (رويترز)
نيويورك تعيش على وقع النهائي المونديالي (رويترز)
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نيويورك ترتدي حلة النهائي المونديالي

نيويورك تعيش على وقع النهائي المونديالي (رويترز)
نيويورك تعيش على وقع النهائي المونديالي (رويترز)

بعد تراجع الاهتمام خلال الأسابيع الأخيرة، عاد سكان نيويورك إلى أجواء كأس العالم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية المقررة في ولاية نيوجيرسي المجاورة، وسط شاشات عملاقة ومواكب لمشجعي الأرجنتين وإسبانيا.

وبعد أن خيّم على المدينة طوال عدة أيام غلاف من التلوث الناجم عن دخان حرائق الغابات في كندا، استعادت نيويورك مستوى مرضياً عموماً من جودة الهواء، إثر عواصف رعدية عنيفة بدّدت سحابة الدخان.

وكما جرت العادة صباح كل يوم مباراة، قدّم رئيس البلدية زهران ممداني، وهو من عشاق كرة القدم، إحاطة حول الأحوال الجوية ووسائل النقل، متخللة بملاحظات كروية.

وانضم إليه غاري لينيكر، نجم كرة القدم الإنجليزية في ثمانينات القرن الماضي، ليعرب عن مدى إعجابه بدييغو مارادونا، وخشيته من ليونيل ميسي.

ويظهر وجه النجم الأرجنتيني ليو ميسي في كل أنحاء شوارع المدينة، حيث يرفعه آلاف مشجعي «ألبيسيليستي» الذين اجتاحوا ساحة تايمز سكوير.

وقالت فلورنتشا لوتسيني، وهي طبيبة أسنان أرجنتينية تبلغ 30 عاماً جاءت من إيطاليا لحضور المباراة، لدى خروجها من محطة غراند سنترال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها تشعر بـ«التوتر».

وأضافت: «أحب بلدي، إنها المباراة النهائية، وربما تكون الأخيرة لميسي... ربما يكون اليوم يومنا، لكن في الحقيقة لا أعرف».

وعلى بعد أمتار قليلة، مرّ زوجان إسبانيان يرتديان قميص «لا روخا». أدارت الزوجة رأسها عمداً إلى الجهة الأخرى قائلة: «صادفنا بعضهم، لكنني لا أنظر إليهم... أبقى مركّزة».

وفي مكان غير بعيد في سنترال بارك، كان الفنيون يضعون اللمسات الأخيرة على شاشة عملاقة لنقل المباراة ستستقبل 50 ألف شخص في الحديقة الشهيرة بمانهاتن.

وقالت أليساندرا بيتشلر، الأميركية من أصول إسبانية والبالغة 30 عاماً، بينما كانت تنتظر حافلة إلى الملعب: «أشعر بقلق شديد للغاية». رغم أنها توقعت فوز إسبانيا «3 - 1».

وتراجع اهتمام كثير من الأميركيين بالمباريات في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد خروج المنتخب الوطني أمام بلجيكا.

وقال هاوي راي (42 عاماً): «تراجع الحدث قليلاً. أعتقد أن هناك نوعاً من الإرهاق بعد دور المجموعات، ثم بعد خروج الولايات المتحدة. كما أن إسبانيا والأرجنتين تمثلان جاليتين مهاجرتين متواضعتين نسبياً في نيويورك». وكان قد حوّل اهتمامه إلى إنجلترا بعد خروج المنتخب الأميركي.

كما أدت الأسعار الباهظة لتذاكر المباراة النهائية، وهي الأعلى على الإطلاق لحدث رياضي في الولايات المتحدة، إلى إحجام كثير من الهواة. ووفقاً لموقع «تيك بيك»، بلغ متوسط سعر التذكرة 11327 دولاراً.

وأضاف هاوي راي: «شعر كثير من أصدقائي بالإقصاء طوال البطولة، لأن أسعار التذاكر كانت ببساطة خارج متناولهم».

ومع ذلك، انجرف معظم سكان نيويورك مع الحماسة المحيطة برياضة ازدادت شعبيتها رغم أنها لا تزال هامشية جداً مقارنة برياضات أخرى، مثل كرة السلة أو البيسبول.

وقال نيك توماس، وهو أميركي يبلغ 30 عاماً التقت به «وكالة الصحافة الفرنسية» في بروكلين: «كان يكفي كل يوم أن تنظر حولك لترى قمصاناً جديدة من مختلف البلدان. كل هذه الطاقة كانت إيجابية للغاية... كرة القدم تنمو فعلاً في هذا البلد، ومن الجميل رؤية ذلك».

وفي مقهى «كافيه دو سولي» الفرنسي في حي آبر وست سايد بمانهاتن، يستعد العاملون لفترة بعد ظهر حافلة جداً؛ إذ حجز نحو مائة شخص أماكنهم لمتابعة النهائي.

وقال النادل كريم ملوم: «بعد فوز نيكس (فريق نيويورك لكرة السلة المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين) وكأس العالم، سيصبح كل شيء هادئاً... لا أعرف ماذا سنفعل».

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كلوب: عقدي مع ريد بول يسمح لي بتدريب ألمانيا

يورغن كلوب يقترب من تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
يورغن كلوب يقترب من تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
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كلوب: عقدي مع ريد بول يسمح لي بتدريب ألمانيا

يورغن كلوب يقترب من تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
يورغن كلوب يقترب من تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)

أكد يورغن كلوب أن عقده الحالي مع شركة «ريد بول» النمساوية لمشروبات الطاقة يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل لتولي تدريب المنتخب الألماني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمر لا يزال يتطلب إجراء محادثات رسمية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند لمحطة «ماجينتا تي في» على هامش مشاركته في تحليل المباراة النهائية لكأس العالم: «لقد توصلت إلى اتفاق مع ريد بول، وهو ترتيب سخي للغاية».

وعن إمكانية إبرام صفقة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، أضاف كلوب: «لا يوجد شيء نهائي بعد، لكن المحادثات مستمرة وكل شيء يسير في الاتجاه الصحيح».

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن شركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة ستسمح للمدير العالمي لقطاع كرة القدم بالشركة، يورغن كلوب، بتولي تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم دون أي شروط.

وبدأ تعاون كلوب مع الشركة النمساوية مطلع عام 2025 ويستمر عقده حتى عام 2029. وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عقد أمس السبت بين أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة «ريد بول»، وكلوب، وفقاً لصحيفة «بيلد» التي لم تشر إلى أي مصادر.

وبعد استبعاد فكرة انتقال كلوب لتدريب منتخب ألمانيا مقابل سداد مبلغ كبير من المال يقدر بالملايين، أفادت تقارير مؤخراً بأن «ريد بول» ستحصل على شكل من أشكال التعويض من الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابل رحيل كلوب من خلال حلول إبداعية، كما ترددت شائعات بأن المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، سيستمر في دور الوكيل بالشركة النمساوية، لكن هذه الإمكانية قوبلت بشكوك داخل الاتحاد نفسه.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن اتحاد الكرة الألماني تأكيده: «الاتحاد الألماني لن يعلق على الوضع الحالي للمفاوضات مع يورغن كلوب»، مضيفاً أن «الهيئات المختصة ستتخذ القرار النهائي».

وكان رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف، ونائب الرئيس هانز يواخيم فاتسكه، قد التقيا مع كلوب السبت الماضي في نيويورك، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، مشروط بانتهاء مفاوضات العقد مع ريد بول وحل مشكلات الرعاية.

ومن المقرر أن يتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب السابق يوليان ناغلسمان حتى بطولة كأس العالم 2030.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وتمت تسوية التفاصيل النهائية، فسيتم تقديم كلوب مدرباً للمنتخب الألماني يوم الجمعة المقبل في فرانكفورت، وهو ما أكدته أيضاً شبكة «سكاي» التلفزيونية.

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