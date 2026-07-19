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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو... رئيس لا يحبه أحد و«يصوت له الجميع»

زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار طالب الاتحاد الإنجليزي و«يويفا» بقيادة انسحاب جماعي من «فيفا»

إنفاتنيتو يحتضن أحد اللاعبين في مباراة الأساطير بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
إنفاتنيتو يحتضن أحد اللاعبين في مباراة الأساطير بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
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إنفانتينو... رئيس لا يحبه أحد و«يصوت له الجميع»

إنفاتنيتو يحتضن أحد اللاعبين في مباراة الأساطير بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
إنفاتنيتو يحتضن أحد اللاعبين في مباراة الأساطير بنيوجيرسي (أ.ف.ب)

في غضون أيام قليلة فقط، وجد جياني إنفانتينو نفسه في قلب سلسلة جديدة من الانتقادات التي طالت إدارته للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). سياسيون بريطانيون طالبوا برحيله، واتحادات أوروبية واصلت اعتراضها على عدد من قراراته، بينما أعادت قضية إلغاء إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، واحتفال لاعبي الأرجنتين بلافتة جزر فوكلاند، الجدل مجدداً حول استقلالية «فيفا» وحدود تداخل السياسة مع كرة القدم.

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم داعم كبير لانفانتنيو (أ.ف.ب)

لكن المفارقة أن هذه العاصفة لم تُضعف موقع الرجل داخل المنظمة التي يقودها، بل جاءت في الوقت الذي بات فيه أقرب من أي وقت مضى إلى الفوز بولاية رابعة.

فبحسب معطيات كشفتها صحيفة «الغارديان»، حصل إنفانتينو بالفعل على خطابات دعم من أكثر من 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في «فيفا»، بينما لم يبق سوى عدد محدود من الاتحادات التي لم تعلن موقفها، أبرزها الاتحاد الألماني لكرة القدم. وحتى الآن، لا يوجد أي مرشح آخر أعلن نيته خوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

هذه المفارقة تطرح سؤالاً يبدو أكبر من مجرد انتخابات: كيف يمكن لرئيس يتعرض لكل هذا النقد، أن يحظى بهذا الإجماع داخل الجمعية العمومية لـ«فيفا»؟

خلال مونديال 2026، بدا إنفانتينو أكثر التصاقاً بالأحداث السياسية من أي وقت مضى. ظهوره المتكرر إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ثم اعتراف الأخير بأنه طلب مراجعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها فولارين بالوغون، منح المنتقدين مادة جديدة للتشكيك في استقلالية الاتحاد الدولي، حتى وإن أكد «فيفا» لاحقاً أن قرار رفع الإيقاف صدر عن لجنة انضباط مستقلة.

ولم يتوقف الجدل عند هذه القضية. فقد أثار احتفال لاعبي الأرجنتين بعد الفوز على إنجلترا، وهم يحملون لافتة تؤكد تبعية جزر فوكلاند لبلادهم، موجة انتقادات جديدة، وسط اتهامات لـ«فيفا» بالتباطؤ في التعامل مع الواقعة، في وقت يرفع فيه شعار إبعاد السياسة عن كرة القدم.

مشجعان يحملان صورة لإنفانتنيو مليئة بالدولارات في إشارة سيئة ومعتادة من المشجعين (أ.ب)

في بريطانيا، تجاوزت الانتقادات حدود الملاعب. فقد دعا زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إد ديفي الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى قيادة انسحاب جماعي من «فيفا»، والعمل على إنشاء هيئة دولية جديدة لإدارة اللعبة، معتبراً أن إنفانتينو تجاوز «خطاً أحمر بعد آخر»، وأن المنظمة فقدت قدرتها على حماية نزاهة كرة القدم.

كما انضمت شخصيات أخرى في الحزب إلى موجة الانتقادات، سواء بسبب قضية بالوغون أو أسعار التذاكر التي سجلت مستويات غير مسبوقة خلال البطولة، معتبرة أن مصالح الجماهير أصبحت تتراجع أمام الحسابات التجارية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدد من الاتحادات الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا، إظهار تحفظات متزايدة على بعض قرارات «فيفا»، سواء فيما يتعلق بالقضايا الانضباطية أو بإدارة البطولة، وهو ما يعكس اتساع فجوة الرؤية بين زيوريخ، مقر الاتحاد الدولي، ونيون، مقر «يويفا».

انتخابات فيفا التي ستجرى في مارس المقبل تحظى بتأييد 200 اتحاد وطني لإنفانتينو (رويترز)

ومع ذلك، فإن هذه المعارضة تبدو حتى الآن عاجزة عن التحول إلى تحدٍ انتخابي حقيقي. فلا يوجد منافس معلن، ولا مؤشرات إلى وجود توافق أوروبي على اسم قادر على خوض السباق، بل إن بعض المسؤولين الأوروبيين باتوا يرون أن مجرد ظهور مرشح يحصل على 30 أو 40 صوتاً سيكون إنجازاً بحد ذاته، لأنه سيكسر مشهد الإجماع الذي يحيط بإنفانتينو.

وبينما يواجه رئيس «فيفا» انتقادات متصاعدة في الإعلام، وتتعالى الأصوات المطالبة بإصلاح المنظمة، يبدو أن طريقه نحو ولاية رابعة لا يزال خالياً من العقبات. فالمفارقة الكبرى أن الرجل الذي قد يخسر معركة الصورة أمام الرأي العام، يواصل في المقابل كسب معركة الأصوات داخل المؤسسة التي تمنحه البقاء.

كرة القدم بتوقيع إنفانتينو (رويترز)

إذا كانت الانتقادات المتلاحقة لم تنجح في إضعاف فرص جياني إنفانتينو الانتخابية، فإن السبب لا يكمن في غياب الجدل حول شخصه، بل في طبيعة النظام الذي تُدار به انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم. فداخل الجمعية العمومية لـ«فيفا»، لا تمنح الشعبية أو الحضور الإعلامي أفضلية لأي مرشح، وإنما تحسم النتيجة أصوات الاتحادات الوطنية، حيث يمتلك كل اتحاد صوتاً واحداً، بصرف النظر عن حجمه أو تاريخه أو نفوذه الكروي.

وبهذه الآلية، يتساوى صوت ألمانيا مع جيبوتي، والبرازيل مع جزر كوك، والأرجنتين مع سان مارينو. لذلك، فإن الطريق إلى رئاسة «فيفا» لا يمر عبر إقناع القوى الكروية الكبرى وحدها، بل عبر بناء شبكة واسعة من العلاقات مع أكثر من مائتي اتحاد موزعة على القارات الست.

مشجع يلتقط سيلفي مع رئيس فيفا (د.ب.أ)

وخلال سنوات رئاسته، ركز إنفانتينو بصورة واضحة على هذا الجانب. فقد عزز برامج التطوير التي يقدمها الاتحاد الدولي، ورفع حجم المنح المالية المخصصة للاتحادات الوطنية، ووسع نطاق الدعم الموجه للبنية التحتية، وتأهيل الحكام، وتطوير مسابقات الفئات السنية والكرة النسائية. وبالنسبة لكثير من الاتحادات الصغيرة، لا تمثل هذه البرامج امتيازات إضافية، بل تشكل جزءاً أساسياً من ميزانياتها السنوية، وهو ما جعل العلاقة مع «فيفا» تتجاوز الإطار الإداري إلى شراكة مالية وتنموية مباشرة.

كما استفادت هذه الاتحادات من قرارات توسعة البطولات الدولية، وفي مقدمتها كأس العالم الذي ارتفع عدد منتخباته إلى 48 منتخباً، مما منح قارات مثل أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأميركا الشمالية فرصاً أكبر للتأهل والمشاركة. وبالنسبة لدول لم يكن الوصول إلى النهائيات سوى حلم بعيد، تحولت هذه التوسعة إلى مكسب رياضي واقتصادي في آنٍ واحد، وهو ما عزز التأييد لسياسات إنفانتينو داخل تلك القارات.

هكذا إنفانتينو التحايا لاتتوقف للأخرين (د.ب.أ)

وفي المقابل، تنظر أوروبا إلى المشهد من زاوية مختلفة. فالعديد من الاتحادات الأوروبية ترى أن «فيفا» توسع بطولاتها بصورة مفرطة، وترهق روزنامة اللاعبين، وتمنح الاعتبارات التجارية مساحة أكبر من الجوانب الرياضية. كما برزت خلافات متكررة حول قضايا انضباطية، وآليات التحكيم، وأسعار التذاكر، والعلاقة المتزايدة بين قيادة «فيفا» وعدد من الزعماء السياسيين، وهي ملفات عمقت التباين بين الاتحاد الدولي ونظيره الأوروبي.

ورغم ذلك، تبقى أوروبا أقلية عددية داخل الجمعية العمومية. فالاتحاد الأوروبي يضم 55 اتحاداً فقط، مقابل 54 اتحاداً في أفريقيا، و47 في آسيا، و41 في الأميركتين الشمالية والوسطى والكاريبي، و10 في أميركا الجنوبية، و11 في أوقيانوسيا. وحتى إذا توحدت جميع الاتحادات الأوروبية خلف مرشح واحد، فإن ذلك لن يكون كافياً لحسم الانتخابات ما لم ينجح في اختراق بقية القارات.

دونالد ترمب أوقف رئيس فيفا في حرج كبير على صعيد قضية بالوغون (رويترز)

ولهذا السبب، تبدو فكرة الدفع بمرشح منافس لإنفانتينو أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات الإعلامية. فالمشكلة لا تتمثل في العثور على شخصية تحظى بالقبول الأوروبي، وإنما في قدرتها على إقناع عشرات الاتحادات الأخرى بالتخلي عن رئيس منحها، خلال السنوات الماضية، مزيداً من التمويل وفرص المشاركة والنفوذ داخل المنظومة الدولية.

ولا يعني ذلك أن إنفانتينو بمنأى عن الضغوط أو أن جميع الاتحادات راضية عن سياساته، غير أن ميزان القوى داخل «فيفا» يختلف كثيراً عن الصورة التي تعكسها وسائل الإعلام أو الجدل الدائر في أوروبا. فالرئيس السويسري الإيطالي يدرك أن الانتخابات لا تُحسم بعناوين الصحف، ولا بحجم الانتقادات على المنصات السياسية، وإنما بالأغلبية داخل قاعة التصويت.

نوفاك ديوكوفيتش مع رئيس فيفا في المؤتمرات الصحافية التي عقدت بحضور نخبة من رياضيين (أ.ب)

ولهذا، وبينما تتواصل الدعوات المطالبة بإصلاح «فيفا»، أو حتى إنشاء هيئة دولية بديلة، يواصل إنفانتينو تثبيت موقعه داخل المنظمة بهدوء. وربما تكمن المفارقة الأكبر في أن الرجل الذي يواجه أصواتاً مرتفعة تطالب برحيله، يقود في الوقت نفسه منظومة يبدو أن معظم أعضائها لا يرون سبباً لتغييره، وهو ما يجعل طريقه نحو ولاية رابعة أقرب إلى الحسم من أي وقت مضى.

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«ريد بول» توافق على انتقال كلوب لتدريب ألمانيا «دون مقابل»

يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
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«ريد بول» توافق على انتقال كلوب لتدريب ألمانيا «دون مقابل»

يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، الأحد، أن شركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة ستسمح للمدير العالمي لقطاع كرة القدم بالشركة يورغن كلوب بتولي تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم دون أي شروط.

ويمتد عقد الألماني كلوب في الشركة النمساوية حتى عام 2029.

وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عُقد، السبت، بين أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة «ريد بول»، وكلوب، وفقاً لصحيفة «بيلد» التي لم تشر إلى أي مصادر.

وبعد استبعاد فكرة انتقال كلوب لتدريب منتخب ألمانيا مقابل سداد مبلغ كبير من المال يقدر بالملايين، أفادت تقارير مؤخراً بأن «ريد بول» ستحصل على شكل من أشكال التعويض من الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابل رحيل كلوب من خلال حلول إبداعية، كما ترددت شائعات بأن المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، سيستمر في دور الوكيل بالشركة النمساوية، لكن هذه الإمكانية قوبلت بشكوك داخل الاتحاد نفسه.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن اتحاد الكرة الألماني تأكيده: «الاتحاد الألماني لن يعلق على الوضع الحالي للمفاوضات مع يورغن كلوب»، مضيفاً أن «الهيئات المختصة ستتخذ القرار النهائي».

وكان رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف ونائب الرئيس هانز يواخيم فاتسكه التقيا مع كلوب، السبت الماضي، في نيويورك، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مشروط بانتهاء مفاوضات العقد مع «ريد بول»، وحل مشكلات الرعاية.

ومن المقرر أن يتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب السابق يوليان ناغلسمان حتى بطولة كأس العالم 2030.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وتمت تسوية التفاصيل النهائية، فسيتم تقديم كلوب مدرباً للمنتخب الألماني، يوم الجمعة المقبل، في فرانكفورت، وهو ما أكدته أيضاً شبكة «سكاي» التلفزيونية.

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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي البطل... وانسحاب راسل

الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)
الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)
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«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي البطل... وانسحاب راسل

الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)
الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)

عزّز الإيطالي كيمي أنتونيلي صدارته للترتيب العام بعد أن حقّق فوزه السادس هذا الموسم، وذلك في جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، مستفيداً من خروج زميله في مرسيدس البريطاني جورج راسل من اللفة الأولى.

وتقدم ابن الـ19 عاماً على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، وبات أول إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا منذ ميكيلي ألبوريتو عام 1984 على حلبة زولدر، والأول من بلاده يفوز على سبا فرانكورشان منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

وانسحب راسل الذي بدأ السباق وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 25 نقطة فقط خلف الإيطالي الشاب، من السباق في اللفة الأولى.

وانطلق راسل من المركز الثالث، لكنه تعرض للتجاوز من قبل سائقي فيراري، قبل أن ينزلق إلى منطقة الحصى إثر احتكاكه بلويس هاميلتون عند المنعطفين الخامس والسادس.

جورج راسل انزلق بسيارته للحصى وانسحب من السباق (أ.ف.ب)

وفرضت عقوبة خمس ثوانٍ على هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، لكنه تمكن من التعافي وإنهاء السباق في المركز الرابع، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 45 نقطة خلف أنتونيلي.

لكن البريطاني أُحيل إلى تحقيق ثانٍ بعد نهاية السباق، بعدما اصطدم بأحد أفراد فريقه أثناء مغادرته منطقة الصيانة عقب أحد التوقفات.

واحتل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، المركز الخامس، وقد يكون أكبر المستفيدين إذا تعرض هاميلتون لعقوبة إضافية.

وقدم الفرنسي إسحاق حجار أداء قوياً بعدما انطلق من قاع شبكة الانطلاق، لينهي السباق في المركز السادس على متن سيارة ريد بول، متقدماً بفارق ضئيل عن بطل العالم البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) الذي انطلق من المركز الثالث عشر بعد معاقبته بعشرة مراكز لتغيير البطارية في سيارته.

وأكمل البرازيلي غابرييل بورتوليتو (أودي)، والبريطاني أرفيد ليندبلاد (رايسينغ بولز)، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو (ألبين) المراكز العشرة الأولى.

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)
الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)
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«مونديال 2026»: مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)
الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)

اكتست العاصمة الإسبانية مدريد بالأحمر والأصفر قبل ساعات من نهائي كأس العالم لكرة القدم الذي يجمع إسبانيا بالأرجنتين، الأحد، وسط أجواء احتفالية طغت على الشوارع، حيث ارتدى العديد من المشجعين قمصان «لا روخا».

وتسود حالة من الحماس الكبير في شوارع وسط العاصمة، إذ قال ميغيل غارسيا وماريا أنتون، البالغان من العمر 18 عاماً: «نحن الأفضل، ونعلم أننا سنفوز»، معربين عن ثقتهما بأن إسبانيا ستتوَّج بنجمتها الثانية بعد 16 عاماً من إحرازها لقب مونديال جنوب أفريقيا 2010.

والتقت «وكالة الصحافة الفرنسية» الشابين في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة، لكنهما لن يتمكنا من متابعة المباراة في مدريد، إذ سيكونان على متن حافلة العودة إلى مدينة مورسيا جنوب شرقي البلاد خلال موعد النهائي، غير أنهما يعتزمان الاحتفال بالفوز عند وصولهما.

وقالت ماريا: «سنذهب إلى المكان الذي يتجه إليه الناس، لا يهم أين سيكون الاحتفال»، بينما أعرب ميغيل عن أمله في أن «نقفز داخل إحدى النوافير» احتفالاً باللقب.

وفي شوارع العاصمة، يواصل الباعة المتجولون بيع قمصان المنتخب والأعلام، بينما زينت الحانات واجهاتها وديكوراتها الداخلية بالألوان الوطنية الإسبانية.

ولم يقتصر الحماس على المشجعين، إذ انخرطت شركات الاتصالات أيضاً في الأجواء، حيث غيّرت أسماء الشبكات الظاهرة على شاشات الهواتف بهذه المناسبة، فأطلقت «فودافون» اسم «لنذهب من أجل النجمة الثانية»، بينما اختارت شركة «تليفونيكا» عبارة «مع المنتخب».

كما أعلن العديد من المتاجر الكبرى، بينها إل كورتي إنغليس وكارفور وليروي ميرلان وأيكيا، إغلاق فروعها في وقت مبكر، للسماح لموظفيها بمتابعة المباراة النهائية.

وقال خافيير فرنانديز، البالغ من العمر 23 عاماً، بينما كان يلف العلم الإسباني حول خصره: «أعتقد أننا قدمنا كأس عالم رائعة، وسنثبت ذلك أمام الأرجنتين».

ويؤكد الشاب ثقته بمنتخب «لا روخا»، معتبراً أنه «منتخب شاب ومليء بالوعود للمستقبل».

وسيذهب فرنانديز لمتابعة المباراة مع أصدقائه في أحد المقاهي، وإذا تُوجت إسبانيا باللقب، فسيبحثون عن «المكان الذي سيتوجه إليه الناس للاحتفال».

من جهتها، ترى مرسيدس روخاس، وهي معلمة تبلغ 50 عاماً، جاءت من توليدو برفقة زوجها لمتابعة المباراة في ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد، أن «الأرجنتينيين منافسون أقوياء جداً».

وأضافت المشجعة الإسبانية التي وضعت قبعة بألوان منتخب بلادها: «أعتقد أنه في هذه المرحلة، وبعد الوصول إلى النهائي، يستحق المنتخبان الفوز، سواء إسبانيا أو الأرجنتين».

وفي حال فوز منتخبها، تعتزم الاحتفال «بسعادة كبيرة» مع «كوب صغير من الجعة وطبق تورتيلا».

وتم نصب العديد من الشاشات العملاقة في العاصمة الإسبانية لتمكين الجماهير من متابعة المباراة النهائية.

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