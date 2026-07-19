مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن هناك مفاوضات متقدمة بين نادي الفيحاء واللاعب عبد الرحمن العبيد (ظهير أيسر) للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمثيله في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد العبيد من اللاعبين أصحاب الخبرة، إذ بدأت مسيرته مع نادي القادسية، قبل أن يوقع عقداً مع نادي النصر لمدة أربع سنوات مطلع عام 2018. وبعد نهاية عقده، انتقل إلى نادي الهلال مطلع عام 2022، ثم أُعير إلى نادي الاتفاق في صيف العام ذاته. كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، وشارك أيضاً في كأس العالم 2018.

من جانب آخر، اقتربت إدارة الفيحاء من حسم صفقة لاعب مواليد (برازيلي) لتمثيل الفريق في منافسات الدوري، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وفي أولى مبارياته التجريبية، خسر الفيحاء أمام نيميخن الهولندي، ثالث الدوري الهولندي، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، حيث سعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بينهم خلال أولى التجارب الودية في المعسكر الحالي المقام في سلوفينيا.

وسيخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام ويسترلو البلجيكي يوم الأربعاء المقبل.