عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رسمياً... العويس يعود إلى «البيت الهلالي»

محمد العويس (الشرق الأوسط)
محمد العويس (الشرق الأوسط)
TT
TT

رسمياً... العويس يعود إلى «البيت الهلالي»

محمد العويس (الشرق الأوسط)
محمد العويس (الشرق الأوسط)

أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع حارس المرمى الدولي محمد العويس، ليعود إلى فريقه السابق بعقد يمتد لعامين، بعد عام واحد فقط انتقل فيه لنادي العلا.

وكان الهلال سبق أن تعاقد مع العويس للمرة الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2022 قادماً من الأهلي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف عام 2025، ذلك الصيف الذي لم يتفق فيه الطرفان على تجديد العقد، وشهد انتقال العويس لنادي العلا، الذي مثله لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يعلن أزرق العاصمة التعاقد مع العويس للمرة الثانية.

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» كشفت خلال الأيام الماضية أن العويس تلقى عرضيين رسميين من ناديي الهلال والشباب، إلا أن حارس المرمى الدولي فضّل الانتقال للهلال.

واستعاد العويس مكانته مع المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، بعدما قدّم مستويات مميزة، خصوصاً في مباراتي أوروغواي والرأس الأخضر، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب خلال البطولة.

مواضيع
نادي الهلال السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الهلال يستقبل لاجامي... ويلتقي شتورم النمساوي الأحد

رياضة سعودية لاجامي لحظة وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)

الهلال يستقبل لاجامي... ويلتقي شتورم النمساوي الأحد

انضم علي لاجامي، مدافع الهلال، لمعسكر فريقه الحالي في النمسا، وذلك بعد فراغه من الإجازة الإضافية الممنوحة له.

هيثم الزاحم (الرياض )
رياضة سعودية من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الراشد والفرج ودهل على طاولة الهلال

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال، كثّفت تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب محلي.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

مركز طبي متخصص يعالج إصابة تمبكتي

أعلن نادي الهلال أن مدافعه حسان تمبكتي سيواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وسط متابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية مندش لدى وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
رياضة سعودية

ناصر والحربي وكنو ومندش يلتحقون بمعسكر الهلال

التحق لاعبو الهلال الدوليون (ناصر الدوسري، ومتعب الحربي، ومحمد كنو، وسلطان مندش)، السبت، بمعسكر الفريق المقام في النمسا.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية نواف الحبشي (نادي الحزم)
رياضة سعودية

نواف الحبشي يترقب تأشيرة النمسا للحاق بمعسكر الهلال

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللاعب نواف الحبشي يترقب صدور تأشيرته الخاصة بالسفر، تمهيداً للالتحاق بمعسكر فريق الهلال المُقام حالياً في النمسا.

حامد القرني (تبوك)
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن خليفة مدرب المنتخب ديديه ديشان، سيتم الكشف عنه قريباً، وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» أن ديالو أكد مراراً وتكراراً رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد.

وقال ديالو: «قلت من قبل إنني سأنتظر حتى نهاية كأس العالم احتراماً لعمل ديديه والفريق، وبنهاية الشهر الحالي سنتعرف على هوية خليفة ديشان».

وينتظر زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998، دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدرباً لريال مدريد الإسباني بين عامي 2019 و2021.

مواضيع
رياضة فرنسية رياضة كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
TT
TT

إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)

أحرزت إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزها بنتيجة تاريخية 6-4 على فرنسا السبت، بينما أصبح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفاً في المباراة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاماً في المنصب.

وسجلت إنجلترا 4 أهداف في الشوط الأول عبر ديكلان رايس وإزري كونسا وثنائية لبوكايو ساكا.

وسجل ساكا هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وسجل كيليان مبابي هدفين، وبينهما هدف لبرادلي باركولا في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الرابع لفرنسا بعد 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضيف جود بلينجهام الهدف السادس لإنجلترا.

وتصدر مبابي ترتيب الحذاء الذهبي بفارق هدفين عن مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكما يتفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على ميسي، الذي يخوض نهائي، الأحد، أمام إسبانيا، بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويمتلك مايكل أوليسه رقماً قياسياً في كأس العالم بصناعته 7 أهداف، متفوقاً على بيليه الذي صنع 6 أهداف في نهائيات 1970.

وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشامب بدايو أوباميكانو ولوكا ديني لتعزيز خط دفاع رباعي، بدا تائهاً.

ويرحل ديشان عن تدريب فرنسا بعد 185 مباراة.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
TT
TT

مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)

كسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بـ22 هدفاً، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، في ميامي.

كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني في وقت كانت فيه فرنسا متأخرة برباعية إنجليزية نظيفة جاءت في الشوط الأول، قبل إضافة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 (3-4)، علماً بأن المواجهة انتهت بانتصار إنجليزي كاسح بنتيجة 6-4.

ويتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي، الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني توالياً للأسطورة الأرجنتينية، والثالث في مسيرته بعد 2014.

مواضيع
كأس العالم رياضة ميسي فرنسا إنجلترا