رسمياً... العويس يعود إلى «البيت الهلالي»

أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع حارس المرمى الدولي محمد العويس، ليعود إلى فريقه السابق بعقد يمتد لعامين، بعد عام واحد فقط انتقل فيه لنادي العلا.

وكان الهلال سبق أن تعاقد مع العويس للمرة الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2022 قادماً من الأهلي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف عام 2025، ذلك الصيف الذي لم يتفق فيه الطرفان على تجديد العقد، وشهد انتقال العويس لنادي العلا، الذي مثله لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يعلن أزرق العاصمة التعاقد مع العويس للمرة الثانية.

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» كشفت خلال الأيام الماضية أن العويس تلقى عرضيين رسميين من ناديي الهلال والشباب، إلا أن حارس المرمى الدولي فضّل الانتقال للهلال.

واستعاد العويس مكانته مع المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، بعدما قدّم مستويات مميزة، خصوصاً في مباراتي أوروغواي والرأس الأخضر، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب خلال البطولة.