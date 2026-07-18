كابديفلا الفائز بكأس العالم يطلب مساعدة ترمب

ناشد المدافع الإسباني السابق جوان كابديفلا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طالباً المساعدة بعد رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب، الأحد.

وقال كابديفلا الذي كان أحد أفراد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010، إن طلبه رُفض لأنه شارك في مباراة استعراضية ضمت نجوم الدوري الإسباني في إيران عام 2016.

وأشار كابديفلا (48 عاماً) إلى ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي طالباً مساعدته.

وكتب كابديفلا في منشوره: «أخبروني للتو أنني لا أستطيع السفر إلى المباراة النهائية مع أطفالي؛ لأن طلبي الحصول على تصريح السفر الإلكتروني قد رفض».

ويعد الحصول على تصريح السفر الإلكتروني شرطاً أساسياً للسفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة.

وأضاف: «هل يمكن لأحد مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يمكنكم تصور مدى حماسي لوجودي هناك مع جميع زملائي في فريق 2010 وتشجيع هذا الفريق. لا أصدق أنهم لا يسمحون لي بدخول الولايات المتحدة، وأنني سأفوِّت لحظة كهذه مع أطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيراً».

وتواصلت «رويترز» مع وزارة الخارجية الأميركية للحصول على تعليق.

كما أشار كابديفلا في منشوره إلى وزارة الرياضة الإسبانية، وناشد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تقديم المساعدة.