ديل بوسكي يحث إسبانيا على عدم الاستهانة بالأرجنتين «المزعجة»

حذَّر فيسنتي ديل بوسكي، مدرب إسبانيا السابق، منتخبَ بلاده من الاستهانة بالأرجنتين قبيل نهائي كأس العالم لكرة القدم، واصفاً المنافس بأنه «مصدر إزعاج حقيقي». وحثَّ الفريق على توخي الحذر.

وقاد ديل بوسكي إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2010 عندما تغلبت على هولندا 1 - صفر في جنوب أفريقيا.

وقال ديل بوسكي لصحيفة «إل بايس» الإسبانية في مقابلة نُشرت السبت: «الأرجنتين فريق تصعب مواجهته، وهو مصدر إزعاج حقيقي إذا جاز لي استخدام هذه الكلمة، فهم يعرفون تماماً ما يتعيَّن عليهم فعله داخل الملعب».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فوز الأرجنتين على إنجلترا بعد أن كانت متأخرة في النتيجة دليل قاطع على ما تمتلكه من جودة.

وقال: «أرى أنَّ النهائي يصب في صالح إسبانيا، لكن عليها أن تحذر من الأرجنتين نظراً لصعوبة مواجهتها وخبرتها».

كما أشاد المدرب المخضرم (75 عاماً) بأداء منتخب إسبانيا في البطولة، وتوقَّع أن يُتوَّج باللقب.

وأضاف: «في المباريات التي شاهدناها، سارت مجريات اللعب تماماً وفقاً لإرادة المنتخب الوطني؛ فقد فرض سيطرته على الموقف وأظهر الثقة واليقين».

وسيُقام نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين في ملعب نيويورك نيوجيرسي، الأحد.