«يوفنتوس» يواصل مفاوضاته لضم بيليغرينو رغم منافسة «كريستال بالاس»

يواصل «يوفنتوس» سعيه للتعاقد مع مهاجم «بارما»، الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم دخول «كريستال بالاس» الإنجليزي على خط المفاوضات.

ووفق تقارير صحافية إيطالية، يسعى «يوفنتوس» إلى تدعيم خط هجومه، بعد رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش، في حين يواصل دراسة عدة خيارات هجومية؛ من بينها راندال كولو مواني، ولويس أوبيندا، وجوناثان ديفيد.

ورغم أن قيمة الصفقة المقدَّرة بنحو 30 مليون يورو لا تمثل العقبة الرئيسية، فإن الخلاف يدور حول صيغة التعاقد، إذ يرغب «يوفنتوس» في ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء عند تحقيق شروط معينة، بينما يتمسك «بارما» بصفقة انتقال نهائي مع ضمانات واضحة وجدول محدد للدفع.

وتزداد المفاوضات تعقيداً بسبب وجود بند يمنح نادي «فيليز سارسفيلد» الأرجنتيني 7 في المائة من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بعدما انتقل بيليغرينو إلى «بارما»، في فبراير (شباط) 2025، مقابل 1.64 مليون يورو.

وقدَّم المهاجم، البالغ من العمر 24 عاماً، موسماً لافتاً مع «بارما»، بعدما سجل 12 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً في 39 مباراة بجميع المسابقات.

ورغم اهتمام «كريستال بالاس» بضمّه، تشير التقارير إلى أن بيليغرينو يفضل الانتقال إلى «يوفنتوس».