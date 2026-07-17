منتخب ليبيريا يلغي وديته في الولايات المتحدة بعد رفض منح التأشيرات

ألغى منتخب ليبيريا لكرة القدم مباراته الودية أمام نادي مينيسوتا يونايتد الأميركي، بعد تعذر حصول بعثته على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، في واقعة جديدة تُسلط الضوء على القيود المفروضة على منح التأشيرات.

وأعلنت وزارة الرياضة الليبيرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلغاء المباراة بعدما رُفضت طلبات التأشيرة الخاصة بأعضاء المنتخب والوفد الرسمي، مؤكدة أن القرار حالَ دون مشاركة البعثة والوفاء بالالتزامات التعاقدية في المواعيد المحددة.

من جانبه، أعرب نادي مينيسوتا يونايتد عن أسفه لإلغاء اللقاء، مشيراً إلى أنه كان يتطلع لاستضافة المنتخب الليبيري والاحتفاء بالعلاقات التي تجمع الجالية الليبيرية في ولاية مينيسوتا بالنادي، لكنه أوضح أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون إقامة المباراة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا التطور في ظل السياسة المتشددة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منح التأشيرات، وهي سياسة أثارت جدلاً خلال «كأس العالم 2026»، بعدما واجه عدد من المشجعين صعوبات في دخول الولايات المتحدة.

كما شهدت البطولة رفض منح تأشيرات لحكم صومالي، ولاعب غاني، ونحو 15 فرداً من الجهاز الفني للمنتخب الإيراني.

وسبق أن ألغى منتخب السنغال للسيدات لكرة السلة معسكراً تدريبياً في الولايات المتحدة، العام الماضي، بعد رفض منح التأشيرات لـ12 لاعبة وعضواً من الجهاز الفني.

في سياق متصل، شهدت مدينة مينيابوليس، في وقت سابق من العام، تدخلات لشرطة الهجرة أسفرت عن مقتل مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص.