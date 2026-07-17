«يويفا» يرفض تطبيق القاعدة التي طرد على أساسها مهاجم سويسرا بالمونديال

أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حكام تقنية الفيديو (فار) بعدم اعتبار التمثيل أو التحايل جزءاً من عقوبة خطأ في تحديد الهوية، وهي القاعدة المستخدمة حالياً في بطولة كأس العالم 2026.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أجرى تعديلات على تقنية الفيديو هذا الصيف.
وبات بإمكان تقنية (فار) التدخل لتغيير البطاقة الصفراء إلى حمراء في حال فشل الحكم في تحديد هوية اللاعب مرتكب الخطأ.
وحدث ذلك مرتين في كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا، الأولى حينما تم تغيير البطاقة الصفراء التي حصل عليها تيم ريم مدافع المنتخب الأميركي، لتمنح إلى ميغيل ألميرون لاعب منتخب باراغواي بداعي التمثيل.
وكانت اللقطة الأكثر إثارة للجدل في دور الثمانية بمباراة سويسرا والأرجنتين، حيث تعرض بريل إيمبولو، مهاجم سويسرا، للطرد في الدقيقة 72.
وكان لياندرو باريديس، لاعب الأرجنتين، قد تعرض للبطاقة الصفراء بسبب تدخل قوي، لكن المهاجم السويسري كان هو من بدأ الاحتكاك.
وكان إيمبولو قد حصل على البطاقة الصفراء بالفعل، ليتلقى المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً البطاقة الصفراء الثانية بعد الرجوع إلى (فار).
وجاء القرار بعد خمس دقائق فقط من تسجيل منتخب سويسرا هدف التعادل في مباراة دور الثمانية، حيث تأهل المنتخب الأرجنتيني بفوزه 3-1 في الأشواط الإضافية.