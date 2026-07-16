«إن بي إيه»: «الملك» ليبرون جيمس يبقي التكهنات حول هوية فريقه المستقبلي

لم يُقدّم النجم ليبرون جيمس أي تلميحات حول الفريق الذي سيدافع عن ألوانه في موسمه الرابع والعشرين في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، والذي سيُحطّم خلاله الرقم القياسي، خلال ظهوره المباشر في مهرجان «فاناتيكس فيست» الرياضي في نيويورك الخميس.

سجّل جيمس حلقة من بودكاست الخاص به «مايند ذي غايم» أمام جمهور غفير ضمن فعاليات المهرجان، لكنّه بدّد الآمال في الكشف عن هوية فريقه الجديد فور صعوده هو وزميله في التقديم، تايريز هاليبورتون، إلى المنصة.

حظي هاليبورتون، نجم إنديانا بايسرز، بتصفيق حارّ عندما بدأ البرنامج بسؤال جيمس عمّا إذا كان لديه قرار يريد الإعلان عنه.

قال جيمس: «لقد تحدّثنا عن هذا الأمر للتوّ في الكواليس»، وردّ هاليبورتون: «حسناً، حسناً، سأترك الأمر جانباً».

كانت وجهة الهداف التاريخي للدوري والحائز على لقب البطولة أربع مرات وجائزة أفضل لاعب أربع مرات، محور تكهنات محمومة منذ إعلانه في يونيو (حزيران) الماضي رحيله عن لوس أنجليس ليكرز باعتباره لاعباً حراً بعد ثمانية مواسم قضاها مع فريق ولاية كاليفورنيا، تُوّج خلالها بلقب الدوري عام 2020.

ركز بعض المحللين على كليفلاند كافالييرز، فريق مسقط رأسه الذي قاده جيمس للفوز باللقب عام 2016 بعد ظفره بلقبين مع ميامي هيت.

طُرحت أيضاً احتمالية عودته إلى هيت، بالإضافة إلى انتقاله إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أعقاب الصفقة الضخمة التي أجراها الأخير ضم خلالها جايلن براون نجم بوسطن سلتيكس.

وفي الغرب، انتشرت تكهنات حول إمكانية انضمام «الملك» إلى غولدن ستايت ووريرز، ليلعب إلى جانب صديقه ومنافسه القديم ستيفن كوري، أو إلى جانب الموهبة الشابة أنتوني إدواردز (24 عاماً) في مينيسوتا تمبروولفز.

وقال جيمس رداً على سؤال أحد المشجعين: «سمعت عن ووريرز، وسمعت عن فيلادلفيا. سنرى ما سيحدث».

في حديثه مع هاليبورتون، ناقش جيمس مسيرة نيويورك نيكس نحو البطولة، وشغفه المستمر باللعب مع اقتراب عيد ميلاده الـ42 في ديسمبر (كانون الأول)، وتوقعاته بشأن شكل الدوري في الموسم المقبل.

وقال: «أعتقد أن المنافسة في الشرق ستكون مثيرة للغاية»، في تصريحات قد تُفسر على أنها تلميحات إلى تفكيره.

وأضاف: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ زمن طويل التي يُثار فيها الحديث عن المنطقة الشرقية أكثر من المنطقة الغربية قبل انطلاق الموسم التحضيري».

وأشاد جيمس بفريقه السابق لوس أنجليس ليكرز، واصفاً تجربته هناك بأنها «رحلة لا تُصدق».

وختم قائلاً: «أتطلع بشوق إلى ما سيأتي مع اقتراب نهاية مسيرتي. ستكون تجربة ممتعة أينما حللت».