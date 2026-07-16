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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: «الملك» ليبرون جيمس يبقي التكهنات حول هوية فريقه المستقبلي

ليبرون جيمس (رويترز)
ليبرون جيمس (رويترز)
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«إن بي إيه»: «الملك» ليبرون جيمس يبقي التكهنات حول هوية فريقه المستقبلي

ليبرون جيمس (رويترز)
ليبرون جيمس (رويترز)

لم يُقدّم النجم ليبرون جيمس أي تلميحات حول الفريق الذي سيدافع عن ألوانه في موسمه الرابع والعشرين في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، والذي سيُحطّم خلاله الرقم القياسي، خلال ظهوره المباشر في مهرجان «فاناتيكس فيست» الرياضي في نيويورك الخميس.

سجّل جيمس حلقة من بودكاست الخاص به «مايند ذي غايم» أمام جمهور غفير ضمن فعاليات المهرجان، لكنّه بدّد الآمال في الكشف عن هوية فريقه الجديد فور صعوده هو وزميله في التقديم، تايريز هاليبورتون، إلى المنصة.

حظي هاليبورتون، نجم إنديانا بايسرز، بتصفيق حارّ عندما بدأ البرنامج بسؤال جيمس عمّا إذا كان لديه قرار يريد الإعلان عنه.

قال جيمس: «لقد تحدّثنا عن هذا الأمر للتوّ في الكواليس»، وردّ هاليبورتون: «حسناً، حسناً، سأترك الأمر جانباً».

كانت وجهة الهداف التاريخي للدوري والحائز على لقب البطولة أربع مرات وجائزة أفضل لاعب أربع مرات، محور تكهنات محمومة منذ إعلانه في يونيو (حزيران) الماضي رحيله عن لوس أنجليس ليكرز باعتباره لاعباً حراً بعد ثمانية مواسم قضاها مع فريق ولاية كاليفورنيا، تُوّج خلالها بلقب الدوري عام 2020.

ركز بعض المحللين على كليفلاند كافالييرز، فريق مسقط رأسه الذي قاده جيمس للفوز باللقب عام 2016 بعد ظفره بلقبين مع ميامي هيت.

طُرحت أيضاً احتمالية عودته إلى هيت، بالإضافة إلى انتقاله إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أعقاب الصفقة الضخمة التي أجراها الأخير ضم خلالها جايلن براون نجم بوسطن سلتيكس.

وفي الغرب، انتشرت تكهنات حول إمكانية انضمام «الملك» إلى غولدن ستايت ووريرز، ليلعب إلى جانب صديقه ومنافسه القديم ستيفن كوري، أو إلى جانب الموهبة الشابة أنتوني إدواردز (24 عاماً) في مينيسوتا تمبروولفز.

وقال جيمس رداً على سؤال أحد المشجعين: «سمعت عن ووريرز، وسمعت عن فيلادلفيا. سنرى ما سيحدث».

في حديثه مع هاليبورتون، ناقش جيمس مسيرة نيويورك نيكس نحو البطولة، وشغفه المستمر باللعب مع اقتراب عيد ميلاده الـ42 في ديسمبر (كانون الأول)، وتوقعاته بشأن شكل الدوري في الموسم المقبل.

وقال: «أعتقد أن المنافسة في الشرق ستكون مثيرة للغاية»، في تصريحات قد تُفسر على أنها تلميحات إلى تفكيره.

وأضاف: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ زمن طويل التي يُثار فيها الحديث عن المنطقة الشرقية أكثر من المنطقة الغربية قبل انطلاق الموسم التحضيري».

وأشاد جيمس بفريقه السابق لوس أنجليس ليكرز، واصفاً تجربته هناك بأنها «رحلة لا تُصدق».

وختم قائلاً: «أتطلع بشوق إلى ما سيأتي مع اقتراب نهاية مسيرتي. ستكون تجربة ممتعة أينما حللت».

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الرياضة رياضة عالمية

مقربون من ناصر الخليفي ينفون نيته الترشح لرئاسة الفيفا

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)
ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)
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مقربون من ناصر الخليفي ينفون نيته الترشح لرئاسة الفيفا

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)
ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)

نفى مقربون من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، صحة التقارير التي تحدثت عن رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال انتخابات عام 2027.

وذكرت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية أن اسم الخليفي تردد في أوساط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأحد المرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في ظل التوتر القائم بين فيفا ويويفا.

وأشارت الإذاعة إلى أن بعض مسؤولي يويفا يرون في الخليفي شخصية قادرة على قيادة الاتحاد الدولي، إلا أن رئيس باريس سان جيرمان لا يعتزم خوض السباق الانتخابي.

ونقلت عن أحد المقربين منه قوله: «الضجة الإعلامية المثارة مؤخراً سخيفة، ناصر الخليفي لا يملك أي نية أو طموح للترشح، وسيواصل دعم مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء».

وكان إنفانتينو قد أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس (آذار) 2027، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح منافس بشكل رسمي.

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فيفا قطر فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

إنزو فيرنانديز: لم أكن في أفضل حالاتي قبل مباراة إنجلترا

إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)
إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)
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إنزو فيرنانديز: لم أكن في أفضل حالاتي قبل مباراة إنجلترا

إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)
إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)

أعرب إنزو فيرنانديز، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته بقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على إنجلترا 2 - 1 في نصف النهائي.

وسجل لاعب تشيلسي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسم لاوتارو مارتينيز بطاقة التأهل بهدف الفوز، ليبلغ المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية توالياً.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فيرنانديز قوله إنه لم يكن راضياً عن مستواه في البطولة قبل مواجهة إنجلترا.

وقال: «لا أعتقد أنني كنت في أفضل حالاتي خلال المباريات السابقة، لم أشعر بأنني أقدم مستواي الطبيعي أو ألعب براحة، لكن الأمور سارت بشكل مختلف أمام إنجلترا».

وأضاف: «لم أكن أحلم بهذه اللحظة. ما زلت منتشياً بما حدث، ولم أستوعب بعد كل ما جرى، لكن مشاركة هذه الفرحة مع زملائي أمر مميز للغاية».

كما أعرب فيرنانديز عن سعادته بالاحتفال مع الجماهير الأرجنتينية، بعدما شاهد أفراد عائلته وأطفاله في المدرجات، قائلاً: «أتخيل الجميع في الأرجنتين يحتفلون ويبكون من شدة التأثر، وهذه لحظات لا تُنسى».

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كأس العالم الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

تورينو تستضيف البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس حتى 2027 على الأقل

وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)
وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)
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تورينو تستضيف البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس حتى 2027 على الأقل

وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)
وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)

أعلنت رابطة محترفي التنس والاتحاد الإيطالي، الخميس، استمرار مدينة تورينو في استضافة البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، حتى عام 2027 على الأقل.

وتستضيف المدينة الإيطالية البطولة منذ عام 2021، فيما تقام نسخة 2026 بين 15 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على ملعب «إينالبي أرينا».

وقال رئيس رابطة محترفي التنس أندريا غاودنتسي إن تمديد الاستضافة لعام إضافي سيسمح بمواصلة البناء على النجاح والزخم اللذين حققتهما البطولة في تورينو.

وضمن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً والمتوج بلقب ويمبلدون، مشاركته في البطولة، التي أحرز لقبها خلال العامين الماضيين.

وكانت رابطة المحترفين والاتحاد الإيطالي قد وقّعا اتفاقاً عام 2024 يمنح إيطاليا حق استضافة البطولة الختامية حتى عام 2030، من دون حسم المدينة المضيفة للنسخ التالية بعد 2027.

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