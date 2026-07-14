بورنموث يضم الفارو رودريغيز من إلتشي

عزز بورنموث الإنجليزي هجومه بضمه الإسباني - الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز من إلتشي الثلاثاء، في صفقة قدرت بـ27.5 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

وسجل ابن الـ22 عاماً سبعة أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينها ضد العمالقة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وبات رودريغيز الذي دافع عن ألوان منتخب إسبانيا لتحت 18 عاماً ثم منتخب الأوروغواي لتحت 20 عاماً، أول تعاقد يجريه المدرب الجديد لبورنموث الألماني ماركو روزه.

وقال النادي في بيان: «يُسعد بورنموث الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الشاب الواعد ألفارو رودريغيز بعقد طويل الأمد»، مضيفاً: «ينضم اللاعب البالغ 22 عاما إلى (تشيريز) بعد موسم 2025 - 2026 مميز مع إلتشي في الدوري الإسباني».

وتدرج رودريغيز في أكاديمية ريال مدريد وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يناير (كانون الثاني) 2023، قبل أن يقضي فترة إعارة مع خيتافي ثم ينضم إلى إلتشي عام 2025.

وقال رودريغيز لوسائل إعلام النادي: «إنه لشرف كبير أن أكون هنا. لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن، في يوم عيد ميلادي، أصبح هذا الحلم حقيقة».

وأضاف: «كان ذلك حلماً منذ طفولتي. عندما أخبرني وكيلي أن بورنموث مهتم بالتعاقد معي، لم أصدق الأمر. كل ما مررت به حتى الآن أعادني لهذه المرحلة الجديدة، والآن أريد مواصلة التطور وإظهار ما أستطيع تقديمه».