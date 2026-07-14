مان يونايتد يعلن ضم قائد منتخب بلجيكا يوري تيليمانس

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس قادماً من منافسه المحلي أستون فيلا بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران)، وفق ما أعلن الثلاثاء.

وقال في بيان: «يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن انضمام يوري تيليمانس إلى صفوفه، وذلك رهناً بإتمام إجراءات التسجيل الرسمية. وقع لاعب الوسط عقداً يمتد حتى يونيو 2031».

ويلعب ابن الـ29 عاماً في إنجلترا منذ 2019 حين انضم لليستر سيتي من موناكو، قبل الانتقال لأستون فيلا في صيف 2023 كونه لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري لعام 2016.

وعاد تيليمانس الذي خاض 90 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي للتو من كأس العالم، حيث ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

ولعب البلجيكي دوراً مؤثراً الموسم الماضي في قيادة أستون فيلا للفوز بلقب مسابقة «يوروبا ليغ» على حساب فرايبورغ الألماني، وإنهاء الدوري الممتاز في المركز الرابع، مباشرة خلف فريقه الجديد يونايتد.

ونقل موقع يونايتد عن تيليمانس قوله: «من الصعب وصف مدى فخري بالانضمام إلى مانشستر يونايتد. التوقيع مع ناد بهذا الحجم والعراقة شعور لا يُصدق، وهو ثمرة سنوات من التفاني منذ أن وقعت في حب كرة القدم لأول مرة».

وتابع: «حظيت بفرصة تحقيق النجاحات في عالم كرة القدم، وهذا زاد من إصراري على تحقيق المزيد. الطموح لدى الجميع داخل النادي واضح للغاية، فجميعنا عازمون على المنافسة على أكبر الألقاب خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال المدير الرياضي جيسون ويلكوكس: «كان يوري باستمرار أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات السبع الماضية. فهو يمتلك جميع المقومات الفنية، إلى جانب الطموح والعقلية اللازمين للنجاح في مانشستر يونايتد».

ورأى أن البلجيكي «سيضيف المزيد من الهدوء والإبداع والقيادة إلى تشكيلتنا. نحن سعداء للغاية بالترحيب بلاعب يملك هذا التأثير والخبرة، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، بينما نواصل بناء فريق قادر على المنافسة على أكبر الألقاب».