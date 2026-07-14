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مان يونايتد يعلن ضم قائد منتخب بلجيكا يوري تيليمانس

قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس (أ.ف.ب)
قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس (أ.ف.ب)
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مان يونايتد يعلن ضم قائد منتخب بلجيكا يوري تيليمانس

قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس (أ.ف.ب)
قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس (أ.ف.ب)

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس قادماً من منافسه المحلي أستون فيلا بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران)، وفق ما أعلن الثلاثاء.

وقال في بيان: «يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن انضمام يوري تيليمانس إلى صفوفه، وذلك رهناً بإتمام إجراءات التسجيل الرسمية. وقع لاعب الوسط عقداً يمتد حتى يونيو 2031».

ويلعب ابن الـ29 عاماً في إنجلترا منذ 2019 حين انضم لليستر سيتي من موناكو، قبل الانتقال لأستون فيلا في صيف 2023 كونه لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري لعام 2016.

وعاد تيليمانس الذي خاض 90 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي للتو من كأس العالم، حيث ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

ولعب البلجيكي دوراً مؤثراً الموسم الماضي في قيادة أستون فيلا للفوز بلقب مسابقة «يوروبا ليغ» على حساب فرايبورغ الألماني، وإنهاء الدوري الممتاز في المركز الرابع، مباشرة خلف فريقه الجديد يونايتد.

ونقل موقع يونايتد عن تيليمانس قوله: «من الصعب وصف مدى فخري بالانضمام إلى مانشستر يونايتد. التوقيع مع ناد بهذا الحجم والعراقة شعور لا يُصدق، وهو ثمرة سنوات من التفاني منذ أن وقعت في حب كرة القدم لأول مرة».

وتابع: «حظيت بفرصة تحقيق النجاحات في عالم كرة القدم، وهذا زاد من إصراري على تحقيق المزيد. الطموح لدى الجميع داخل النادي واضح للغاية، فجميعنا عازمون على المنافسة على أكبر الألقاب خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال المدير الرياضي جيسون ويلكوكس: «كان يوري باستمرار أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات السبع الماضية. فهو يمتلك جميع المقومات الفنية، إلى جانب الطموح والعقلية اللازمين للنجاح في مانشستر يونايتد».

ورأى أن البلجيكي «سيضيف المزيد من الهدوء والإبداع والقيادة إلى تشكيلتنا. نحن سعداء للغاية بالترحيب بلاعب يملك هذا التأثير والخبرة، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، بينما نواصل بناء فريق قادر على المنافسة على أكبر الألقاب».

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بورنموث يضم الفارو رودريغيز من إلتشي

الإسباني - الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز (رويترز)
الإسباني - الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز (رويترز)
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بورنموث يضم الفارو رودريغيز من إلتشي

الإسباني - الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز (رويترز)
الإسباني - الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز (رويترز)

عزز بورنموث الإنجليزي هجومه بضمه الإسباني - الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز من إلتشي الثلاثاء، في صفقة قدرت بـ27.5 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

وسجل ابن الـ22 عاماً سبعة أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينها ضد العمالقة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وبات رودريغيز الذي دافع عن ألوان منتخب إسبانيا لتحت 18 عاماً ثم منتخب الأوروغواي لتحت 20 عاماً، أول تعاقد يجريه المدرب الجديد لبورنموث الألماني ماركو روزه.

وقال النادي في بيان: «يُسعد بورنموث الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الشاب الواعد ألفارو رودريغيز بعقد طويل الأمد»، مضيفاً: «ينضم اللاعب البالغ 22 عاما إلى (تشيريز) بعد موسم 2025 - 2026 مميز مع إلتشي في الدوري الإسباني».

وتدرج رودريغيز في أكاديمية ريال مدريد وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يناير (كانون الثاني) 2023، قبل أن يقضي فترة إعارة مع خيتافي ثم ينضم إلى إلتشي عام 2025.

وقال رودريغيز لوسائل إعلام النادي: «إنه لشرف كبير أن أكون هنا. لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن، في يوم عيد ميلادي، أصبح هذا الحلم حقيقة».

وأضاف: «كان ذلك حلماً منذ طفولتي. عندما أخبرني وكيلي أن بورنموث مهتم بالتعاقد معي، لم أصدق الأمر. كل ما مررت به حتى الآن أعادني لهذه المرحلة الجديدة، والآن أريد مواصلة التطور وإظهار ما أستطيع تقديمه».

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«فيفا» يعتزم كسر قانون الـ15 دقيقة بين الشوطين في نهائي كأس العالم

شاكيرا ستشارك في العرض الفني بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 (رويترز)
شاكيرا ستشارك في العرض الفني بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 (رويترز)
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«فيفا» يعتزم كسر قانون الـ15 دقيقة بين الشوطين في نهائي كأس العالم

شاكيرا ستشارك في العرض الفني بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 (رويترز)
شاكيرا ستشارك في العرض الفني بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 (رويترز)

كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم تمديد استراحة ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 إلى نحو 30 دقيقة، وذلك لإفساح المجال لإقامة عرض فني ضخم على طريقة نهائي دوري كرة القدم الأميركية، رغم أن قوانين اللعبة تحدد الحد الأقصى للاستراحة بـ15 دقيقة.

وبحسب الصحيفة، تخطط شبكتا «بي بي سي» و«آي تي في» لنقل العرض الفني، الذي سيستمر نحو 11 دقيقة، مع تخصيص وقت كافٍ أيضاً لتحليل أحداث الشوط الأول، مستفيدتين من الفترة الإضافية اللازمة لبناء المسرح وإزالته.

ولم يؤكد «فيفا» رسمياً مدة الاستراحة، لكنه سبق أن تجاوز الحد المسموح به في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، عندما امتدت الاستراحة إلى 25 دقيقة.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد اقترح في عام 2021 رفع الحد الأقصى للاستراحة إلى 25 دقيقة، إلا أن المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) رفض المقترح، محذراً من أن طول فترة التوقف قد يؤثر سلباً في سلامة اللاعبين بسبب الابتعاد الطويل عن أجواء اللعب.

ومن المقرر أن يشارك في العرض الفني بين الشوطين عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مادونا، وجاستن بيبر، وشاكيرا، وفرقة بي تي إس، وبورنا بوي، وغوستافو دوداميل، وجوقة بي إس 22، بمشاركة فرقة كولدبلاي.

كما سيقام حفل ختامي يبدأ قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، بمشاركة روبي ويليامز، وتوم كروز، ونيكول شيرزينغر.

وأشارت «التايمز» إلى أن «كونميبول» سبق أن نظم حفلاً غنائياً لشاكيرا استمر 25 دقيقة خلال نهائي كوبا أميركا 2024 في ميامي، وهو ما أثار انتقادات مدرب كولومبيا نيستور لورينزو، الذي استغرب معاقبة منتخبه سابقاً بسبب التأخر دقيقة واحدة في العودة إلى الملعب، في حين لم يتعرض الاتحاد القاري لأي إجراء.

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كين: علينا عدم الانسياق وراء مشاعر مواجهة الأرجنتين

قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين (أ.ب)
قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين (أ.ب)
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كين: علينا عدم الانسياق وراء مشاعر مواجهة الأرجنتين

قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين (أ.ب)
قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين (أ.ب)

أكد لاعب المنتخب الإنجليزي هاري كين أن مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، الخصم التاريخي لبلاده، هي «أهم مباراة على الإطلاق»، لكنه شدد على أن إنجلترا يجب ألا تنساق وراء المشاعر المصاحبة لهذه المباراة.

وتتجدد المنافسة مرة أخرى بين المنتخبين الكبيرين، والتي تعيد إلى الأذهان لمسة يد دييغو مارادونا عام 1986 وطرد ديفيد بيكهام عام 1998، للمرة الأولى منذ عام 2005، حيث يتنافس الفريقان على التأهل إلى المباراة النهائية التي تقام، يوم الأحد.

وقال القائد كين لقناة «آي تي في» البريطانية: «يا لها من مباراة! يا لها من مناسبة رائعة أن نلعب ضد أحد أفضل الفرق، حامل لقب كأس العالم، في نصف نهائي كأس العالم!».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن كين قوله: «في هذه اللحظات، أتذكر طفولتي وأحلامي، وأتخيل كيف سيكون شعوري باللعب في مثل هذه المباريات».

وتابع: «هذه هي أهم مباراة في مسيرتي؛ لذا أنا متحمس للغاية لهذا الأسبوع. أعتقد أنها ستكون مباراة مميزة، ويا له من فريق قوي سنواجهه، لكن آمل أن يدفعنا ذلك لتقديم أفضل ما لدينا!».

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