كين: علينا عدم الانسياق وراء مشاعر مواجهة الأرجنتين

أكد لاعب المنتخب الإنجليزي هاري كين أن مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، الخصم التاريخي لبلاده، هي «أهم مباراة على الإطلاق»، لكنه شدد على أن إنجلترا يجب ألا تنساق وراء المشاعر المصاحبة لهذه المباراة.

وتتجدد المنافسة مرة أخرى بين المنتخبين الكبيرين، والتي تعيد إلى الأذهان لمسة يد دييغو مارادونا عام 1986 وطرد ديفيد بيكهام عام 1998، للمرة الأولى منذ عام 2005، حيث يتنافس الفريقان على التأهل إلى المباراة النهائية التي تقام، يوم الأحد.

وقال القائد كين لقناة «آي تي في» البريطانية: «يا لها من مباراة! يا لها من مناسبة رائعة أن نلعب ضد أحد أفضل الفرق، حامل لقب كأس العالم، في نصف نهائي كأس العالم!».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن كين قوله: «في هذه اللحظات، أتذكر طفولتي وأحلامي، وأتخيل كيف سيكون شعوري باللعب في مثل هذه المباريات».

وتابع: «هذه هي أهم مباراة في مسيرتي؛ لذا أنا متحمس للغاية لهذا الأسبوع. أعتقد أنها ستكون مباراة مميزة، ويا له من فريق قوي سنواجهه، لكن آمل أن يدفعنا ذلك لتقديم أفضل ما لدينا!».