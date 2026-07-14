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الرياضة رياضة عالمية

أنباء عن مشاركة باركولا أساسياً في مواجهة إسبانيا

الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي باركولا (إ.ب.أ)
الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي باركولا (إ.ب.أ)
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أنباء عن مشاركة باركولا أساسياً في مواجهة إسبانيا

الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي باركولا (إ.ب.أ)
الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي باركولا (إ.ب.أ)

سيشغل الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي باركولا مركزاً أساسياً في صفوف المنتخب الفرنسي، بدلاً من زميله ديزيري دوي، في نصف نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، الثلاثاء، في دالاس، بحسب ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر مقرّب من المنتخب.

وفضّل المدرب ديدييه ديشان الاعتماد على سرعة اللاعب السابق لليون بدلاً من المهارات الفنية التي يتمتع بها دوي في المساحات الضيقة، علماً أن اللاعبين الشابين القادمين من صفوف سان جيرمان بطل أوروبا يقدمان ضمانات دفاعية متشابهة، لا سيما في الجهة التي سيواجهان فيها اللاعب الإسباني الموهوب لامين يامال.

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بالوغون توقع أن يتسبب إلغاء إيقافه بـ«كثير من الجدل»

المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (إ.ب.أ)
المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (إ.ب.أ)
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بالوغون توقع أن يتسبب إلغاء إيقافه بـ«كثير من الجدل»

المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (إ.ب.أ)
المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (إ.ب.أ)

توقع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون أن يتسبب قرار إلغاء إيقافه والسماح له بالمشاركة في ثمن نهائي مونديال 2026 أمام بلجيكا بـ«كثير من الجدل»، وفق ما أقر الثلاثاء.

وقال بالوغون في مقابلة مع محطة «سي بي إس» الأميركية: «كان رد فعلي الأولي السعادة بالعودة إلى الفريق. لكن عندما بدأت التفكير في الأمر، كنت أعلم أن ذلك سيثير الكثير من الجدل. وكنت أستطيع أن أرى لدى زملائي شيئاً من التوتر أيضاً، لأن ما حدث كان أمراً استثنائياً».

وتلقى مهاجم موناكو بطاقة حمراء في الدور السابق بعدما داس على ساق المدافع البوسني طارق محاريموفيتش، في قرار اعتبره غير عادل لأنه «عندما لا يكون الفعل متعمداً، فلا ينبغي أبداً أن يكون عقابه بطاقة حمراء».

وأوقف بالوغون في البداية عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) خففت العقوبة بشكل مفاجئ إلى «إيقاف لمباراة مع وقف التنفيذ، مع فترة اختبار لمدة عام واحد».

وأثار هذا القرار، إلى جانب قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتصال برئيس «فيفا» جاني إنفانتينو للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة، موجة واسعة من الانتقادات، لا سيما من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وأضاف اللاعب البالغ 25 عاماً: «حاولت التركيز قدر الإمكان مع اقتراب موعد المباراة. لكن الأمر كان صعباً، إذ كان هناك الكثير من الضجيج والجدل من الخارج، ومن الصعب تجاهل ذلك».

وشارك بالوغون أساسياً في مباراة ثمن النهائي التي فازت بها بلجيكا بسهولة على المنتخب الأميركي، المضيف للنهائيات مشاركة مع جاريه الكندي والمكسيكي، بنتيجة 4-1.

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توم كروز وجينيفر هودسون يشاركان في حفل ختام تاريخي للمونديال

نجم هوليود توم كروز يتقدم ضيوف حفل نهائي المونديال (رويترز)
نجم هوليود توم كروز يتقدم ضيوف حفل نهائي المونديال (رويترز)
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توم كروز وجينيفر هودسون يشاركان في حفل ختام تاريخي للمونديال

نجم هوليود توم كروز يتقدم ضيوف حفل نهائي المونديال (رويترز)
نجم هوليود توم كروز يتقدم ضيوف حفل نهائي المونديال (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء تنظيم احتفال ختامي مميز للكأس العالم 2026 قبل انطلاق المباراة النهائية، حيث سيحتضن ملعب نيويورك نيوجيرسي الحفل الختامي لأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي.

ويشهد حفل الختام عروضاً فنية يقدمها نخبة من النجوم العالميين، من بينهم توم كروز ولاورا باوزيني ونيكول شيرزينجر وروبي ويليامز وآي شو سبيد، بالإضافة إلى فنانين آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً. كما ستؤدي النجمة جينيفر هودسون، الحائزة على جوائز إيمي وجرامي وأوسكار وتوني، النشيد الوطني للولايات المتحدة الأميركية قبيل انطلاق المباراة النهائية للبطولة.

ويهدف الحفل، الذي يتم إنتاجه بالشراكة الإبداعية مع استوديو باليتش وندر، إلى الاحتفال بالمسيرة الفريدة لـ48 منتخباً تنافسوا في ثلاث دول مستضيفة وضمن 16 مدينة مستضيفة طوال فترة البطولة، مسلطاً الضوء على الشغف والمشاعر والروح العالمية التي ميزت النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم.

وقال هايمو شيرجي، رئيس العمليات لكأس العالم 2026: «محاكاة لروح حفلات الافتتاح التي رحبت بالعالم على المسرح الأكبر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، فإن حفل الختام سيكمل مسيرة كأس العالم 2026 من خلال الموسيقى والثقافة وكرة القدم، قبل أن نطلق صافرة البداية للمباراة المرتقبة بشدة والتي ستتوج بطل هذه البطولة الرائدة».

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البلجيكي تروسارد من آرسنال إلى بشيكتاش

الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد (أ.ف.ب)
الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد (أ.ف.ب)
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البلجيكي تروسارد من آرسنال إلى بشيكتاش

الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد (أ.ف.ب)
الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد (أ.ف.ب)

انتقل الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد، المتوج الموسم الماضي مع آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى بشيكتاش التركي بعد ثلاثة أعوام ونصف مع النادي اللندني، وفق ما أعلن الأخير.

وبعد مشوار سجل خلاله 36 هدفاً مع 34 تمريرة حاسمة في 174 مباراة، حصل اللاعب البلجيكي البالغ 31 عاماً على «إذن للسفر إلى إسطنبول من أجل الخضوع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقاله»، بحسب ما جاء في بيان آرسنال.

وفي حين أعلن آرسنال توصله إلى «اتفاق بشأن قيمة الصفقة» مع بشيكتاش، نشر النادي التركي عبر منصة «إكس» صورة لرئيسه سردال أدالي إلى جانب اللاعب البلجيكي في مطار إسطنبول.

ويسعى بشيكتاش إلى استعادة لقب الدوري التركي الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2021، ومن أجل ذلك عزز صفوفه مطلع يونيو (حزيران) بالتعاقد مع المدرب الإيطالي فينتشنزو إيتاليانو.

وبرز تروسارد، القادم من مشاركة موفقة مع بلجيكا في مونديال 2026 حيث وصل «الشياطين الحمر» إلى ربع النهائي في مشوار سجل خلاله هدفين، بشكل لافت مع آرسنال في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنصرم الذي انتهى بإحراز الفريق اللندني لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004.

وسجل الجناح الأعسر القصير القامة (1.72 م) هدف الفوز لآرسنال على أرض جاره وست هام 1-0 في المرحلة السادسة والثلاثين، مانحاً «المدفعجية» أفضلية خمس نقاط أمام مانشستر سيتي.

وبعد أيام قليلة، صنع هدفاً للألماني كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي احتفظ باللقب القاري عبر ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في أول نهائي للنادي اللندني في المسابقة منذ 2006.

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