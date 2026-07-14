أنباء عن مشاركة باركولا أساسياً في مواجهة إسبانيا

سيشغل الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي باركولا مركزاً أساسياً في صفوف المنتخب الفرنسي، بدلاً من زميله ديزيري دوي، في نصف نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، الثلاثاء، في دالاس، بحسب ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر مقرّب من المنتخب.
وفضّل المدرب ديدييه ديشان الاعتماد على سرعة اللاعب السابق لليون بدلاً من المهارات الفنية التي يتمتع بها دوي في المساحات الضيقة، علماً أن اللاعبين الشابين القادمين من صفوف سان جيرمان بطل أوروبا يقدمان ضمانات دفاعية متشابهة، لا سيما في الجهة التي سيواجهان فيها اللاعب الإسباني الموهوب لامين يامال.