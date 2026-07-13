الياباني ماييدا يرغب في الانتقال إلى «البريميرليغ»

قال الياباني دايزن ماييدا، مهاجم سيلتك الاسكوتلندي، إنه يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب الدولي الياباني دخل آخر 12 شهراً من عقده مع سيلتك، واعترف الآيرلندي مارتن أونيل، مدرب الفريق، أن اللاعب قد يغادر النادي هذا الصيف.

وفي حديثه لإحدى القنوات اليابانية عبر «يوتيوب» قال المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً: «منذ أن انضممت إلى سيلتك وأنا مهتم باللعب في الدوري الإنجليزي، لقد شاهدت العديد من مبارياته، ولديّ رغبة كبيرة في اللعب هناك».

وأضاف: «لقد شاهدت كل المباريات حينما كنت في اليابان، لم أكن أشاهد المباريات على الإطلاق، لكنني حينما سافرت إلى الخارج كنت قادراً على مشاهدتها في نفس التوقيت؛ لذلك شاهدت مباريات الدوري الإنجليزي».

وحينما سئل عن طموحه في الدوري الإنجليزي أضاف ماييدا: «أعتقد أنه كلما كان المستوى مرتفعاً كان ذلك أفضل».

وقال أونيل في حديث مع الصحافيين هذا الأسبوع إن هناك إمكانية لمغادرة ماييدا، لكنه يأمل أن يكمل المهاجم صاحب الأدوار العديدة عامه الأخير في عقده.

ورفض سيلتك عرضاً من فولفسبورغ لضم المهاجم الياباني في أغسطس (آب) الماضي، في حين أنهى النادي الاسكوتلندي معاناته في سعيه للتعاقد مع مهاجم بعدما ضم الكولومبي كاميلو دوران من كارباخ الأذري.

وسجل ماييدا 33 هدفاً لسيلتك في موسم 2024/ 2025، ولعب دوراً كبيراً في فوز الفريق بالثنائية الموسم الماضي؛ إذ سجل تسعة أهداف في آخر سبع مباريات، كما سجل للمنتخب الياباني في شباك السويد بكأس العالم.