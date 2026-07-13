الحكم السلفادوري بارتون يدير قمة فرنسا وإسبانيا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقررة الثلاثاء، إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية.

ويملك بارتون خبرة واسعة على الساحة القارية والدولية، بعدما أدار ما يقارب 280 مباراة، بينها نهائيات عدة في دوري أبطال «الكونكاكاف». وستكون مواجهة فرنسا وإسبانيا -حسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية- سابع مباراة يقودها في النسخة الحالية من كأس العالم.

وبرز اسم الحكم السلفادوري خلال البطولة، عندما أصبح أول حكم يطبِّق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها «فيفا»؛ إذ أشهر البطاقة الحمراء في وجه الباراغواياني ميغيل ألميرون خلال مواجهة تركيا وباراغواي، بسبب تغطيته فمه أثناء حديثه مع التركي ميرت مولدور، في تطبيق مباشر للتعديل الذي جاء عقب الجدل الذي أثارته واقعة فينيسيوس جونيور وجيانلوكا بريستياني في دوري أبطال أوروبا.

وسيسجل بارتون أول ظهور له في مباراة للمنتخب الفرنسي الأول، ولكنه سبق أن أدار مواجهة لمنتخب فرنسا تحت 17 عاماً أمام البرازيل في نصف نهائي كأس العالم للناشئين عام 2019، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه راندال كولو مواني خلال خسارة فرنسا الثقيلة أمام اليابان (4-0) في أولمبياد طوكيو.

وفي المقابل، ستكون مواجهة الثلاثاء الأولى التي يديرها الحكم السلفادوري مع المنتخب الإسباني الأول.