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إسبانيا تلهم «ثورة التجديد» الفرنسية قبل صدام المربع الذهبي للمونديال

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة مختلفة تماماً أمام نظيره الإسباني (أ.ف.ب)
يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة مختلفة تماماً أمام نظيره الإسباني (أ.ف.ب)
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إسبانيا تلهم «ثورة التجديد» الفرنسية قبل صدام المربع الذهبي للمونديال

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة مختلفة تماماً أمام نظيره الإسباني (أ.ف.ب)
يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة مختلفة تماماً أمام نظيره الإسباني (أ.ف.ب)

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة مختلفة تماماً أمام نظيره الإسباني في الدور ما قبل النهائي لـ«كأس العالم 2026»، مقارنة باللقاء الذي جمع بينهما في المرحلة ذاتها من «بطولة أمم أوروبا 2024»، حيث يبدو الاستعداد هذه المرة مرتكزاً على تغييرات جوهرية في صفوف الديوك.

وشهدت المواجهة التي جرت في ميونيخ ضمن «بطولة أمم أوروبا 2024» تحولاً في موازين القوى، فبينما كان المنتخب الفرنسي قد بلغ نهائي نسختي كأس العالم السابقتين وتوج بلقب 2018، نجح منتخب الماتادور في الفوز بنتيجة 2 - 1 بفضل ثنائية لامين يامال وداني أولمو، لتبدأ منذ تلك المواجهة مرحلة الهيمنة الإسبانية، وفي المقابل فتحت تلك الخسارة الباب أمام عملية إعادة بناء شاملة في صفوف فرنسا استغرقت نحو 20 شهراً لتؤتي ثمارها.

وعقب تلك المباراة، اعترف النجم كيليان مبابي بالتفوق الإسباني قائلاً: «لعبوا جيداً، ونحن لم نكن بالمستوى المطلوب. تفوقوا علينا. هم بلغوا النهائي، ونحن خرجنا، وهذه هي حقيقة كرة القدم. علينا أن نتجاوز الأمر».

من جانبه، تحمل المدير الفني، ديدييه ديشان، المسؤولية آنذاك قائلاً: «المسؤولية تقع على عاتقي. بلغنا المربع الذهبي وواجهنا منتخباً إسبانياً بهذه الجودة. كنا بحاجة إلى تقديم أفضل مستوياتنا، لكننا كنا أقل بقليل من ذلك المستوى. لن أبحث عن أعذار».

وبدأت الدورة الجديدة للمنتخب الفرنسي بالاعتماد على ركائز أولمبية تألقت تحت قيادة المدرب تييري هنري في «أولمبياد باريس»، مثل مانو كونيه وديزيري دوي ومايكل أوليسيه، الذين نالوا الميدالية الفضية بعد خسارة مثيرة أمام إسبانيا بنتيجة 3 - 5 عقب التمديد. ومع الابتعاد التدريجي لنجوم بارزين مثل أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وبنيامين بافارد وكينغسلي كومان، دشن ديشان مرحلة التجديد بتبديل تكتيكي عبر التحول من خطة 4 - 3 - 3 إلى خطة 4 - 2 - 3 - 1 الأعلى توجهاً للهجوم، مع منح أوليسيه دوراً محورياً بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ واكتسابه الصلابة المطلوبة.

وتحدث ديشان عن تطور أوليسيه قائلاً: «الانتقال إلى بايرن ساعده على اكتساب مزيد من الصلابة. احتاج إلى بعض الوقت للتأقلم. هو خجول ومتحفظ إلى حد ما، وربما يعود ذلك جزئياً إلى حاجز اللغة. يشعر براحة أكبر في التحدث بالإنجليزية مقارنة بالفرنسية، رغم أنه يبذل جهداً لتحسين لغته الفرنسية. لكل شخص طبيعته الخاصة. والأهم هو ما يستطيع تقديمه على أرض الملعب؛ فهو ليس من النوع الذي يبحث عن الأضواء».

وظهرت الملامح الأولى للمنتخب الفرنسي الجديد خلال مواجهة إسبانيا في الدور ما قبل النهائي لـ«دوري الأمم الأوروبية» في يونيو (حزيران) 2025، ورغم الخسارة بنتيجة 4 - 5، فإن الديوك أظهروا وجهاً هجومياً مغايراً عبر الاستحواذ والضغط، والاعتماد على رباعي مرعب يضم عثمان ديمبلي وأوليسيه ودوي خلف مبابي، وهو الخط الهجومي نفسه المتوقع أن يبدأ مواجهة غداً الثلاثاء في «دالاس استاديوم».

وعلق ديشان على تلك التجربة قائلاً: «كان هناك كثير من الإيجابيات. لم يكن كل شيء سيئاً، خصوصاً خلال أول 20 دقيقة، عندما سيطرنا على المباراة بشكل جيد جداً. صنعنا فرصاً كثيرة، أكثر من منافسنا، لكنهم كانوا أعلى فاعلية خلال فترتين امتدتا 10 دقائق، تراجع خلالهما مستوانا. ورغم النتيجة، فإننا تمسكنا بخطة لعبنا. لديّ فريق شاب، وهذه التجربة ستفيدنا كثيراً».

وخاضت فرنسا منافسات المونديال بنضج أكبر وتوازن دفاعي واضح، حيث لم تستقبل شباكها سوى هدف واحد في آخر 5 مباريات. وأسهمت عقلية الانتصارات التي نقلها ثنائي باريس سان جيرمان دوي وديمبلي، إلى جانب المجهود البدني الكبير لأوليسيه والضغط المستمر لمبابي، في منح الفريق توليفة قوية تتسم بالهدوء الجماعي والمرونة التكتيكية، وهو ما ظهر جلياً بتجاوز عقبتي باراغواي في دور الـ16، والمغرب في دور الـ8 بنظام وصبر كبيرين، لتصبح فرنسا على أهبة الاستعداد لاستعادة أفضليتها أمام إسبانيا.

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توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية والشغف في المنتخب الألماني

توماس هيلمر (د.ب.أ)
توماس هيلمر (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية والشغف في المنتخب الألماني

توماس هيلمر (د.ب.أ)
توماس هيلمر (د.ب.أ)

انتقد المدافع السابق للمنتخب الألماني توماس هيلمر افتقار لاعبي الماكينات إلى العقلية والشغف، مما أدى إلى خروجهم المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وقال هيلمر لشبكة «سبورت 1» الإذاعية اليوم الاثنين: «ما يثير قلقي ليس عدم امتلاكنا لأفضل اللاعبين من حيث الأداء أو العمق، بل يتعلق الأمر بالروح القتالية، والإصرار، ورفض الاستسلام، وهي الميزات التي طالما تمتعنا بها في السابق».

وأشار هيلمر إلى أن المنتخبات التي تصنف على أنها صغيرة «قدمت على الأقل كل ما لديها»، مضيفاً: «ينتابني شعور في بعض الأحيان بأن تمثيل المنتخب الوطني لم يعد أمراً مميزاً لدى اللاعبين».

وأكد هيلمر «بالنسبة لي، كان السفر لخوض مباراة دولية هو أعظم شيء في العالم، ولم يكن يهم إن كانت المواجهة أمام لوكسمبورغ أو البرازيل، فلم يكن هناك أي فرق على الإطلاق. نحن بحاجة للعودة إلى تلك النقطة التي نشعر فيها بأن المشاركة في البطولات الكبرى تمثل حدثاً استثنائياً».

واعترف هيلمر، الذي خاض 68 مباراة دولية مع ألمانيا وتوج بلقب أمم أوروبا 1996، بأن منتخب بلاده لم يعد من بين النخبة في العالم.

وودع المنتخب الألماني منافسات المونديال الحالي من دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراغواي، وذلك بعد خروجه من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأعرب هيلمر البالغ من العمر 61 عاماً عن أمله في أن يتمكن يورغن كلوب المرشح لتدريب المنتخب الألماني من قلب الأوضاع مجدداً، موضحاً: «أعتقد أنه قادر على كسب اللاعبين وزرع العقلية والروح الصحيحة التي افتقدناها مؤخراً».

وختم هيلمر حديثه بالقول: «بالتأكيد هو لا يملك عمق التشكيلة أو خيارات واسعة من اللاعبين، لكنني أثق في قدرته على استخراج أفضل ما لدى الجميع تقريباً».

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«إن بي إيه»: غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز

غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
  • سان فرنسيسكو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرنسيسكو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«إن بي إيه»: غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز

غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)

كشف لاعب غولدن ستايت ووريرز، درايموند غرين، عن عرض قدمه لاستقطاب ليبرون جيمس إلى فريقه، وذلك في مدونته الصوتية «بودكاست»، على أمل أن يلعب الموسم المقبل بجانب أفضل مسجل في تاريخ «دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)».

وأعلن جيمس، المتوج بطلاً للدوري 4 مرات والحائز جائزة «أفضل لاعب» 4 مرات أيضاً، أنه سيغادر لوس أنجليس ليكرز؛ مما جعله لاعباً حراً للموسم المقبل مع ترجيح انضمامه إلى ووريرز؛ أو فريقيه السابقين كليفلاند كافالييرز وميامي هيت، أو فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ومينيسوتا تمبروولفز.

ويتركز جزء كبير من حديث انتقال جيمس إلى ووريرز على رغبته في اللعب إلى جانب صديقه ستيفن كوري تحت إشراف المدرب ستيف كير، اللذين شاركاه الفوز بالميدالية الذهبية مع منتخب الولايات المتحدة في «أولمبياد باريس 2024».

وأمضى غرين وقتاً مع جيمس أخيراً، وقال إنه استغل الفرصة لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى غولدن ستايت. وقال غرين: «سأكون مُقصراً إذا لم أغتنم الفرصة لأقدم عرضي. سأكون مجنوناً إذا أمضينا معاً هذا الوقت من دون أن أقول له: يا رجل، يجب أن نتحدث. ماذا يجري؟ ماذا سنفعل؟». وأضاف: «بالطبع فعلت ذلك، وبالطبع كان العرض قوياً. هل سيغيّر ذلك شيئاً؟ هل سيدفع الأمور إلى الأمام؟ لا أعلم. آمل ذلك».

ويبلغ غرين من العمر 36 عاماً، وقد تُوج بطلاً للدوري 4 مرات بألوان ووريرز، كما أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في «ريو 2016» و«طوكيو 2021».

واستبعد غرين أن يكون جيمس اتخذ قراره النهائي بعد بشأن فريقه المقبل، لكنه أشار إلى أن حديثه ربما جعله يفكر في الحياة مع ووريرز. وقال في البرنامج: «مع الأمور التي شاركتها معه، أعتقد بالتأكيد أنها ستجعل ذهنه يعمل قليلاً»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قراراً قد اتُّخذ بعد، لكن إذا كان هناك قرار بالفعل، فسيجعلك ذلك تعيد التفكير فيه».

ورغم الأعوام الـ41، فإن جيمس أكد في نهاية الشهر الماضي أنه سيواصل اللعب وأنه سيخوض موسمه الـ24 في الدوري، لكنه سيغادر ليكرز الذي دافع عن ألوانه طيلة 8 أعوام وقاده إلى اللقب عام 2020.

وطيلة موسمه الـ23، لم يقدم «الملك» جيمس أي مؤشر بشأن إمكانية اعتزاله أو تمديد عقده أو الرحيل لخوض تحد أخير، رغم الشائعات التي ربطته بفريقه السابق كافالييرز الذي قاده للقب عام 2016 بعدما أحرز اثنين قبله مع ميامي هيت، أو ووريرز بشكل خاص.

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«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج

«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج

«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجدداً، صحة هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في شباك النرويج خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026، مساء السبت، مشدداً على أن الكرة لم تلمس كابل الكاميرا العنكبوتية في أثناء هجمة الأسود الثلاثة.

وأوضح «فيفا» لموقع «سبورتس شاو» الألماني أن لقطات الكاميرا العنكبوتية «تُظهر بوضوح أن الكاميرا لم تكن تهتز أو تتحرك». كما نفى «فيفا» الادعاءات التي أشارت إلى احتمال فقدان الرقاقة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة إشارتها في أثناء تحليقها في الهواء، مؤكداً أنها استمرت في إرسال البيانات طوال الوقت.

وأكد مدرب منتخب النرويج ستول سولباكن، أن الكرة ارتطمت بأحد كابلات الكاميرا المعلقة فوق أرضية الملعب، مما تسبَّب في تغيير مسارها عقب ركلة مرمى نفَّذها الحارس أوريان نيلاند.

ووصلت الكرة إلى أنتوني جوردون لاعب المنتخب الإنجليزي، قبل أن يسجل جود بيلينغهام هدفاً أسهم في فوز إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

وقال سولباكن: «سقطت الكرة مباشرةً من السماء، لذا فقد غيَّرت اتجاهها».

وأوضح «فيفا» في بيانه الأول بعد المباراة: «أظهر المستشعر الموجود في الكرة عدم تسجيل أي اهتزاز أو إشارة غير طبيعية في أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد دليل على أن الكرة لمست السلك العلوي وغيَّرت حركتها».

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