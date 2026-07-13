برشلونة يقترب من الإعلان عن صفقة الجناح الألماني كريم أديمي

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، اقتراب التعاقد مع الجناح الألماني الدولي كريم أديمي، من صفوف بوروسيا دورتموند.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن لابورتا قوله، على هامش وجوده في دالاس لحضور فعاليات «كأس العالم»: «نحن سعداء للغاية بشأن أديمي».

وأضاف لابورتا: «كنا نراقبه منذ فترة، إنه لاعب سريع ويمثل تهديداً هجومياً، وقد تعامل ديكو، المدير الرياضي، مع الصفقة بشكل رائع، وجاءت الأخبار في الوقت المناسب تماماً».

ولم يعلن برشلونة رسمياً عن الصفقة، في حين ذكر دورتموند أن أديمي غاب عن الفحوص الطبية للفريق، أمس الأحد، لأنه حصل على إذن لإجراء محادثات مع نادٍ آخر.

كريم أديمي (د.ب.أ)

وأشارت تقارير صحافية إلى أن دورتموند وبرشلونة اتفقا على حزمة مالية تتضمن رسوماً أساسية تبلغ 22 مليون يورو (نحو 25 مليون دولار)، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو حوافز إضافية.

ومن المقرر أن يوقِّع أديمي، الذي انتقل إلى دورتموند في عام 2022 مقابل 30 مليون يورو، قادماً من ريد بول سالزبورغ، عقداً حتى عام 2031 مع بطل «الدوري الإسباني».

ويقود المدرب الألماني هانسي فليك فريق برشلونة، بعد أن منح أديمي فرصة المشاركة الأولى مع المنتخب الألماني في عام 2021، خلال فترة تولّيه تدريب «الماكينات».

ويملك أديمي حالياً 11 مباراة دولية، لكنه لم يشارك في «مونديال 2026».