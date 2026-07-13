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«إن بي إيه»: غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز

غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
  • سان فرنسيسكو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سان فرنسيسكو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«إن بي إيه»: غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز

غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)
غرين يكشف عن عرض لاستقطاب ليبرون جيمس إلى ووريرز (أ.ب)

كشف لاعب غولدن ستايت ووريرز، درايموند غرين، عن عرض قدمه لاستقطاب ليبرون جيمس إلى فريقه، وذلك في مدونته الصوتية «بودكاست»، على أمل أن يلعب الموسم المقبل بجانب أفضل مسجل في تاريخ «دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)».

وأعلن جيمس، المتوج بطلاً للدوري 4 مرات والحائز جائزة «أفضل لاعب» 4 مرات أيضاً، أنه سيغادر لوس أنجليس ليكرز؛ مما جعله لاعباً حراً للموسم المقبل مع ترجيح انضمامه إلى ووريرز؛ أو فريقيه السابقين كليفلاند كافالييرز وميامي هيت، أو فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ومينيسوتا تمبروولفز.

ويتركز جزء كبير من حديث انتقال جيمس إلى ووريرز على رغبته في اللعب إلى جانب صديقه ستيفن كوري تحت إشراف المدرب ستيف كير، اللذين شاركاه الفوز بالميدالية الذهبية مع منتخب الولايات المتحدة في «أولمبياد باريس 2024».

وأمضى غرين وقتاً مع جيمس أخيراً، وقال إنه استغل الفرصة لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى غولدن ستايت. وقال غرين: «سأكون مُقصراً إذا لم أغتنم الفرصة لأقدم عرضي. سأكون مجنوناً إذا أمضينا معاً هذا الوقت من دون أن أقول له: يا رجل، يجب أن نتحدث. ماذا يجري؟ ماذا سنفعل؟». وأضاف: «بالطبع فعلت ذلك، وبالطبع كان العرض قوياً. هل سيغيّر ذلك شيئاً؟ هل سيدفع الأمور إلى الأمام؟ لا أعلم. آمل ذلك».

ويبلغ غرين من العمر 36 عاماً، وقد تُوج بطلاً للدوري 4 مرات بألوان ووريرز، كما أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في «ريو 2016» و«طوكيو 2021».

واستبعد غرين أن يكون جيمس اتخذ قراره النهائي بعد بشأن فريقه المقبل، لكنه أشار إلى أن حديثه ربما جعله يفكر في الحياة مع ووريرز. وقال في البرنامج: «مع الأمور التي شاركتها معه، أعتقد بالتأكيد أنها ستجعل ذهنه يعمل قليلاً»، مضيفاً: «لا أعتقد أن قراراً قد اتُّخذ بعد، لكن إذا كان هناك قرار بالفعل، فسيجعلك ذلك تعيد التفكير فيه».

ورغم الأعوام الـ41، فإن جيمس أكد في نهاية الشهر الماضي أنه سيواصل اللعب وأنه سيخوض موسمه الـ24 في الدوري، لكنه سيغادر ليكرز الذي دافع عن ألوانه طيلة 8 أعوام وقاده إلى اللقب عام 2020.

وطيلة موسمه الـ23، لم يقدم «الملك» جيمس أي مؤشر بشأن إمكانية اعتزاله أو تمديد عقده أو الرحيل لخوض تحد أخير، رغم الشائعات التي ربطته بفريقه السابق كافالييرز الذي قاده للقب عام 2016 بعدما أحرز اثنين قبله مع ميامي هيت، أو ووريرز بشكل خاص.

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توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية والشغف في المنتخب الألماني

توماس هيلمر (د.ب.أ)
توماس هيلمر (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية والشغف في المنتخب الألماني

توماس هيلمر (د.ب.أ)
توماس هيلمر (د.ب.أ)

انتقد المدافع السابق للمنتخب الألماني توماس هيلمر افتقار لاعبي الماكينات إلى العقلية والشغف، مما أدى إلى خروجهم المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وقال هيلمر لشبكة «سبورت 1» الإذاعية اليوم الاثنين: «ما يثير قلقي ليس عدم امتلاكنا لأفضل اللاعبين من حيث الأداء أو العمق، بل يتعلق الأمر بالروح القتالية، والإصرار، ورفض الاستسلام، وهي الميزات التي طالما تمتعنا بها في السابق».

وأشار هيلمر إلى أن المنتخبات التي تصنف على أنها صغيرة «قدمت على الأقل كل ما لديها»، مضيفاً: «ينتابني شعور في بعض الأحيان بأن تمثيل المنتخب الوطني لم يعد أمراً مميزاً لدى اللاعبين».

وأكد هيلمر «بالنسبة لي، كان السفر لخوض مباراة دولية هو أعظم شيء في العالم، ولم يكن يهم إن كانت المواجهة أمام لوكسمبورغ أو البرازيل، فلم يكن هناك أي فرق على الإطلاق. نحن بحاجة للعودة إلى تلك النقطة التي نشعر فيها بأن المشاركة في البطولات الكبرى تمثل حدثاً استثنائياً».

واعترف هيلمر، الذي خاض 68 مباراة دولية مع ألمانيا وتوج بلقب أمم أوروبا 1996، بأن منتخب بلاده لم يعد من بين النخبة في العالم.

وودع المنتخب الألماني منافسات المونديال الحالي من دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراغواي، وذلك بعد خروجه من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأعرب هيلمر البالغ من العمر 61 عاماً عن أمله في أن يتمكن يورغن كلوب المرشح لتدريب المنتخب الألماني من قلب الأوضاع مجدداً، موضحاً: «أعتقد أنه قادر على كسب اللاعبين وزرع العقلية والروح الصحيحة التي افتقدناها مؤخراً».

وختم هيلمر حديثه بالقول: «بالتأكيد هو لا يملك عمق التشكيلة أو خيارات واسعة من اللاعبين، لكنني أثق في قدرته على استخراج أفضل ما لدى الجميع تقريباً».

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج

«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج

«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)
«فيفا» يؤكد شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج (د.ب.أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجدداً، صحة هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في شباك النرويج خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026، مساء السبت، مشدداً على أن الكرة لم تلمس كابل الكاميرا العنكبوتية في أثناء هجمة الأسود الثلاثة.

وأوضح «فيفا» لموقع «سبورتس شاو» الألماني أن لقطات الكاميرا العنكبوتية «تُظهر بوضوح أن الكاميرا لم تكن تهتز أو تتحرك». كما نفى «فيفا» الادعاءات التي أشارت إلى احتمال فقدان الرقاقة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة إشارتها في أثناء تحليقها في الهواء، مؤكداً أنها استمرت في إرسال البيانات طوال الوقت.

وأكد مدرب منتخب النرويج ستول سولباكن، أن الكرة ارتطمت بأحد كابلات الكاميرا المعلقة فوق أرضية الملعب، مما تسبَّب في تغيير مسارها عقب ركلة مرمى نفَّذها الحارس أوريان نيلاند.

ووصلت الكرة إلى أنتوني جوردون لاعب المنتخب الإنجليزي، قبل أن يسجل جود بيلينغهام هدفاً أسهم في فوز إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

وقال سولباكن: «سقطت الكرة مباشرةً من السماء، لذا فقد غيَّرت اتجاهها».

وأوضح «فيفا» في بيانه الأول بعد المباراة: «أظهر المستشعر الموجود في الكرة عدم تسجيل أي اهتزاز أو إشارة غير طبيعية في أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد دليل على أن الكرة لمست السلك العلوي وغيَّرت حركتها».

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زفيريف: الأسلوب الهجومي يمكن أن يساعد في تضييق الفجوة مع سينر وألكاراس

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • لندن المملكة المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • لندن المملكة المتحدة : «الشرق الأوسط»
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زفيريف: الأسلوب الهجومي يمكن أن يساعد في تضييق الفجوة مع سينر وألكاراس

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

سيتقدم ألكسندر زفيريف، وصيف بطل ويمبلدون، للمركز الثاني في التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين. وفي حين يُعد كل من يانيك سينر، الذي ​تغلب عليه في الملعب الرئيس للبطولة الكبرى على الملاعب العشبية أمس الأحد، وكارلوس ألكاراس القوتين المهيمنتين في تنس الرجال، يعتقد اللاعب الألماني أن استراتيجيته الهجومية الجديدة يمكن أن تساعده في تضييق الفجوة معهما. وخاض اللاعب الألماني (29 عاماً) مواجهة متكافئة مع سينر المصنف الأول عالمياً أمس الأحد، حيث كسر سلسلة من 14 مجموعة خسرها أمام اللاعب الإيطالي ليتقدم في المباراة النهائية قبل أن يخسر 6-7 ‌و7-6 و6-3 6-4. وكانت ‌هذه خسارته العاشرة على التوالي أمام ​سينر، ‌لكن ⁠على عكس معظم ​الهزائم ⁠التسع الأخرى كانت هذه المباراة معركة حقيقية. ولولا سقوطه عند التعادل 3-3 في المجموعة الثالثة عند نقطة كسر الإرسال الوحيدة التي سنحت له في المباراة لكان زفيريف قد أصبح أول لاعب ألماني يفوز بلقب الفردي في نادي عموم إنجلترا منذ مايكل شتيش عام 1991. وكان فوز زفيريف ببطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي أول لقب له في البطولات ⁠الكبرى في محاولته الـ41، رغم أن البعض سيشير ‌إلى حقيقة أن سينر خسر في ‌الدور الثاني، وأن الإسباني كارلوس ألكاراس، الفائز بسبع ​بطولات كبرى، كان غائباً بسبب ‌إصابة مستمرة في معصمه. كانت الثقة الجديدة ‌التي غرسها فوز زفيريف على فلافيو كوبولي في رولان غاروس واضحة في ويمبلدون، حيث دفعه أسلوبه الهجومي بشكل أكبر -خاصة بضربته الأمامية- إلى تحقيق أفضل أداء له على الإطلاق في البطولة الكبرى على الملاعب العشبية. وقال زفيريف ‌للصحافيين: «قلت ذلك في بداية العام، وظللت متمسكاً به. هذا هو التنس الذي أريد أن ألعبه. هذا هو ⁠أسلوب اللعب ⁠الذي أريده. كانت هناك مباريات في بداية العام واجهت فيها بعض الصعوبات مع هذا الأسلوب، لكنني واصلت تطبيقه بثبات. كلما مارسته أكثر، تحسنت في أدائي. فزت بلقب بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتي في باريس. ووصلت إلى النهائي هنا (ويمبلدون) لأول مرة في مسيرتي. بالطبع، لا بد أن هناك شيئاً ما يعمل بشكل جيد». وبلغت نسبة الإرسال الأول لزفيريف نحو 80 في المائة خلال معظم المباراة النهائية ضد سينر، في حين استخدم ضربته الأمامية، التي كانت سلبية للغاية سابقاً، لتحدث تأثيراً كبيراً هز اللاعب الإيطالي. وأضاف: «عندما تسنح لي الفرصة، أضرب ​الكرة. سواء نجحت في ​ذلك أم أخطأت، فهذا يعتمد على اليوم. لكنني بالتأكيد أحاول ذلك. هذا هو هدفي وطموحي لهذا العام، وأتمنى أن يكون في بقية مسيرتي».

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