مونديال 2026: فرنسا تعبئ 70 ألف شرطي ودركي لتأمين نصف النهائي

سيُنشر «70 ألف شرطي ودركي» في فرنسا، الثلاثاء، لتأمين عيد 14 يوليو (تموز) الوطني ومباراة نصف نهائي مونديال 2026 المقام في أميركا الشمالية بين فرنسا وإسبانيا، وفق ما أعلنه، الأحد، وزير الداخلية لوران نونيز.

وأوضح الوزير الفرنسي في حديثه لـ«بي إف إم تي في» أن هذه العناصر الأمنية «ستنتشر في الصباح كما المساء».

ولدى سؤاله عن حجم الجهاز الأمني في باريس، أكد نونيز أن 5 آلاف شرطي ودركي سيعملون منذ العاشرة صباحاً على تأمين الموكب العسكري لاحتفالات 14 يوليو في جادة الشانزيليزيه التي تُعد الأخيرة في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وأكد نونيز أن أمسية مباراة ربع نهائي المونديال التي جمعت فرنسا والمغرب (2 - 0)، الخميس الماضي، «مرت عموماً في أجواء جيدة للغاية».

لكن الوزير استدرك «لقد سجلنا بعض الحوادث التي أفضت إلى توقيف 89 شخصاً، كما شهدنا وفاة شابة تبلغ 17 عاماً في حادث مروع».

وشدد نونيز على «عدم التسامح مع أي نوع من الانفلاتات يوم الثلاثاء».