مارك ماركيز يفوز بسباق ألمانيا للدراجات النارية ليكمل ثنائية زاكسنرينغ

حقق مارك ماركيز بطل العالم 7 مرات في بطولة العالم للدراجات النارية ثنائية في حلبة زاكسنرينغ بفوزه الحاسم بسباق جائزة ألمانيا الكبرى، الأحد، ليضيف هذا الانتصار إلى سباق السرعة، ويعزز موقعه في الصراع على اللقب.

استغل متسابق دوكاتي انطلاقه من المركز الأول لتحقيق الفوز، لكنه واجه منافسه شديدة في المراحل الأولى من السباق من شقيقه الأصغر أليكس ماركيز. وظل متسابق فريق غريسيني ريسنغ قريباً من مارك في المراحل الافتتاحية قبل أن يتعرض لحادث في اللفة العاشرة؛ ما أنهى حظوظه في المنافسة.

وبعد خروج أليكس من المنافسة، سيطر ماركيز على السباق من الصدارة، وأبقى راؤول فرنانديز من فريق تراكهاوس ريسنج وآي أوجورا بعيدين عنه ليحقق فوزه العاشر القياسي في الفئة الأولى على إحدى حلباته المفضلة. وتجاوز أوجورا منافسه فرنانديز في المراحل الأخيرة من السباق ليحتل المركز الثاني، ويصبح أول متسابق ياباني منذ 2002 يصعد إلى منصة التتويج 3 مرات متتالية في هذه الفئة بينما احتل فرنانديز المركز الثالث.

وجاء متصدر البطولة خورخي مارتن خامساً لصالح أبريليا بعد عبوره خط النهاية خلف بيدرو أكوستا من فريق (كيه تي إم) الذي احتل المركز الرابع. أما فابيو دي جيانانتونيو متسابق (في آر 46 ريسنغ) الذي كان يعد أكبر منافس لماركيز بعد تأهله ثالثاً واعتلائه منصة التتويج في سباق السرعة، فقد تعرض لحادث في وقت مبكر، وفقد فرصة الصعود إلى صدارة الترتيب.

واستُبعد ماركو بتسيكي، المتصدر السابق للبطولة، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة اليسرى إثر حادث عنيف خلال التجارب التأهيلية؛ إذ أعلن فريق أبريليا اليوم أن المتسابق الإيطالي خضع لعملية جراحية ناجحة، لكن موعد تعافيه لا يزال غير مؤكد.