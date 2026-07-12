أوديغارد: ما حدث أشبه بقصص الخيال... العالم يتحدث عن النرويج

قال مارتن أوديغارد، لاعب النرويج، عقب خسارة منتخب بلاده ضد إنجلترا في كأس العالم: «الأمر صعب، أشعر أننا كنا قريبين جداً من الفوز، لقد بذلنا قصارى جهدنا، ربما كنا نلعب بدفاع متكتل في الشوط الأول، لكنهم لم يفعلوا شيئاً يذكر، وتقدمنا في النتيجة. ثم استقبلنا هدفين سهلين، ولم نتلقَّ مساعدة تذكر من الحكم، لم تكن الفوارق في صالحنا، وواجهنا بعض سوء الحظ».

وفقد منتخب النرويج تقدمه 1 - صفر، ليخسر 1 - 2، ويودع المونديال من دور الثمانية.

وأضاف: «لكنها كانت تجربة رائعة، أشبه بقصة خيالية. يحق لنا أن نفخر بأنفسنا. العالم بأسره يتحدث عنا، الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم إنجاز عظيم. والآن تذوقنا طعمه».

وتابع في تصريحاته عبر «بي بي سي» عن اصطدام الكرة بكابل كاميرا العنكبوت قبل هدف جود بيلينغهام الأول: «لم أر ذلك بنفسي. لم تكن الفوارق في صالحنا اليوم في بعض القرارات. ربما نحتاج إلى ذلك في مباريات كهذه».

وقال عن خطأ هالاند، الذي أدى إلى إلغاء الهدف: «لم أر ذلك. لم تكن الفوارق في صالحنا».

من جانبه، قال أندرياس شيلدروب، مسجل هدف النرويج: «لسوء الحظ، لم تكن الظروف مواتية لنا، ولم تكن التوقعات في صالحنا. بعض قرارات الحكم كانت قاسية بعض الشيء. لو خسرنا المباراة كاملة لكان الوضع مختلفاً بعض الشيء».