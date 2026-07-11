سكالوني: لم أفاجأ بمستوى ميسي... إنه «مثل الآلة»

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه ليس مندهشاً من حالة ليونيل ميسي البدنية في سن التاسعة والثلاثين، مؤكداً مجدداً أنه يعتقد أن قائد الفريق سيظل أفضل لاعب في العالم، طالما قرر الاستمرار في اللعب.

ولعب ميسي دوراً حاسماً في مسيرة الأرجنتين بكأس العالم، إذ أحرز 8 أهداف، متساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي، وقاد فريقه لتحقيق فوز مثير 3-2 على مصر في دور الـ16 بعد أن كان متأخراً في النتيجة.

وسجّل ميسي -الذي يشارك للمرة السادسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي- هدفاً، وقدّم تمريرة حاسمة لكريستيان روميرو في مباراة الأرجنتين أمام مصر، بعد أن كان فريقه متأخراً 2-صفر بينما كانت تتبقى 11 دقيقة على النهاية.

وشارك مهاجم إنتر ميامي، الذي أتم 39 عاماً الشهر الماضي، في البطولة وسط تساؤلات حول لياقته البدنية بعد تعافيه مؤخراً من إصابة عضلية.

وقال سكالوني الجمعة: «ليو يركض تقريباً بالقدر نفسه في كل مباراة... من الناحية البدنية، صحيح أنه أجرى تدريبات تحضيرية مع مدرب اللياقة البدنية وقد آتت ثمارها، لكن من حيث الأرقام لا أعرف إن كان قد تغير كثيراً».

وأضاف: «ما هو واضح أنه يبذل كل ما في وسعه، وعندما يبذل كل ما في وسعه ويشعر بأنه قادر على تشكيل خطورة، فإنه يصبح آلة».

وأشار سكالوني إلى أن أولئك الذين يتوقعون أن يؤثر التقدم في السن على أداء ميسي لا يعرفون اللاعب جيداً بما فيه الكفاية.

وقال: «هذا لا يفاجئني». وأضاف «ربما توقع من لا يعرفونه أنه لن يكون في هذا المستوى في سن التاسعة والثلاثين، لكنني لا أعرف قلت ذلك كم مرة: ما دام أراد اللعب فسيظل الأفضل. أعتقد ذلك، وليس لأنني مدربه».

وتلعب الأرجنتين أمام سويسرا في دور الثمانية مساء السبت في مدينة كانساس سيتي، فجر الأحد بتوقيت غرينتش.

وأشاد سكالوني بمنافسه، الذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ 72 عاماً، بعد إقصاء كولومبيا بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي.

وقال سكالوني: «لا يوجد منافسون يسهل التغلب عليهم، ونحن جميعاً نعلم ذلك».

وأضاف: «إنه فريق جيد جداً، وينافس أفضل المنتخبات الوطنية، ويخرج دائماً منتصراً. قد يفوز أو يخسر، لكنه دائماً ما يقدم أداءً تنافسياً. لديه تقاليد عريقة في كأس العالم، ولاعبون ذوو خبرة، كما أنهم أقوياء بدنياً».