استعداداً لتدريب «المانشافت»... كلوب يجتمع بقادة الاتحاد الألماني

ذكر تقرير إعلامي، السبت، أن يورغن كلوب أجرى مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الأول في فندق المطار بنيويورك، الجمعة.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مدرب ليفربول السابق التقى ببيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني ونائبه هانز يواخيم فاتسكه، بالقرب من مطار جون إف كينيدي.

وأظهرت الصور كلوب ووكيله مارك كوسيكي في مدخل المبنى، بالإضافة إلى نيوندورف وفاتسكه مع أمتعتهم. ويقال إن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات.

ويعمل كلوب محللاً لقناة «ماجينتا تي في» خلال منافسات كأس العالم، ويوجد في الولايات المتحدة منذ عدة أسابيع. وسافر مسؤولو الاتحاد من فرانكفورت الجمعة.

ويعد كلوب هو المرشح المفضل للاتحاد الألماني لخلافة يوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه بعد الخروج من كأس العالم من دور الـ32.

وبعد أن أعلن كلوب (59 عاماً) عن رغبته في تولي المنصب، فإن عدم التوصل لاتفاق سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة.

ويتوقع أن يحصل كلوب على عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وراتب أعلى قليلاً من راتب ناغلسمان، وفقاً لما تكهنت به وسائل الإعلام.

يذكر أن كلوب متعاقد مع شركة «ريد بول»؛ حيث يعمل رئيساً لعمليات كرة القدم العالمية حتى 2029، ولكن تقارير ذكرت أن هناك شرطاً في العقد يتيح لكلوب الرحيل إذا طلبه الاتحاد الألماني.

ومن المقرر أن تعقد مفاوضات مع «ريد بول» لإنهاء عقد كلوب الأسبوع المقبل.

وإذا كانت التقارير صحيحة، فإن كلوب سيرحل عن منصبه في شركة مشروبات الطاقة، ولكنه سيظل ممثلاً للعلامة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته الدولية بعد الخروج المبكر للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). ويبدأ مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمباريات في هولندا، ضد صربيا، ومباراتين أمام اليونان.