«دورة ويمبلدون»: زفيريف يستعد للنهائي «بالنوم حتى وقت متأخر»

يعتزم لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف لقضاء اليوم السابق للمباراة النهائية في بطولة ويمبلدون في الراحة والنوم حتى وقت متأخر، وذلك قبل أن يسعى إلى صناعة تاريخ جديد لبلاده في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، الأحد.

وقال نجم التنس الألماني، بعد تأهله إلى نهائي البطولة المقامة على الملاعب العشبية في لندن، إنه على الأرجح سيستيقظ بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحاً، ثم يتناول الإفطار في الحادية عشرة، والغداء بين الثالثة والثالثة والنصف عصراً، والعشاء نحو الثامنة والنصف مساء.

وأضاف بطل رولان غاروس أنه سيتدرب نحو الساعة الواحدة ظهراً، مؤكداً: «سيكون يوماً عادياً بالنسبة لي».

ويشتهر زفيريف بحبه للنوم لساعات طويلة، وقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً: «أحاول دائماً الحصول على نحو 10 ساعات من النوم».

وأوضح أنه يعتزم اتباع الروتين نفسه قبل مواجهة الأحد أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية.

وأصبح زفيريف أول لاعب ألماني منذ بوريس بيكر في 1995 يصل لنهائي فردي بطولة ويمبلدون للتنس، ويهدف للتتويج باللقب في المباراة النهائية، الأحد.