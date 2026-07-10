عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ساكا: إنجلترا محبطة بشدة من إيقاف كوانساه

ساكا خلال لقائه بالصحافيين (أ.ف.ب)
ساكا خلال لقائه بالصحافيين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

ساكا: إنجلترا محبطة بشدة من إيقاف كوانساه

ساكا خلال لقائه بالصحافيين (أ.ف.ب)
ساكا خلال لقائه بالصحافيين (أ.ف.ب)

قال الإنجليزي بوكايو ساكا إن فريقه يشعر «بإحباط شديد» بعد قرار إيقاف كوانساه مباراتين، مما سيحرمه من المشاركة في مباراة دور الثمانية بكأس العالم أمام النرويج الأحد، وكذلك مباراة قبل النهائي في حال تأهل الفريق.

وحصل كوانساه على بطاقة حمراء بعد أن أثبتت مراجعة تقنية الفيديو أنه تدخل بعنف ضد أحد لاعبي المكسيك خلال الفوز 3 - 2، ودهس ساقه بحذائه.

وقال ساكا للصحافيين الخميس: «علمت للتو بعقوبة الإيقاف لمباراتين، وهو أمر محبط للغاية بالنسبة لنا وله؛ لكن هذا هو الوضع. نحن لسنا هنا للتذمر، علينا فقط التكيف واختيار تشكيلة جاهزة للفوز على النرويج».

وفي رده على سؤال بشأن كيفية اختلاف قضية كوانساه عن مشكلة بالوغون، وما إذا كان هو وزملاؤه في الفريق يشعرون بأن القرار كان غير عادل، رفض ساكا التعليق.

وقال الجناح: «لا أعرف حقاً ماذا أقول. ليس لدي أي تعليق على ذلك. كان هذا قرار (الفيفا). هذا القرار بالنسبة لنا ونحن نركز على أنفسنا، أمر محبط. لكن علينا التكيف والتعامل معه».

وزاد هذا الإيقاف من مخاوف إنجلترا الدفاعية؛ إذ كانت الإصابات تحدّ بالفعل من خيارات توخيل في الدفاع.

بدوره، قال المدافع نيكو أورايلي، الذي تفصله بطاقة صفراء واحدة عن الإيقاف، إن غياب كوانساه يمثل ضربة قاسية، لكن الفريق سيتجاوز الأمر بسرعة.

وقال أورايلي: «نعم بالطبع، هذا أمر محزن. لا يمكن استئناف القرار أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك علينا فقط المضي قدماً الآن. بالتأكيد أشعر بالأسف تجاهه أيضاً».

وأضاف أورايلي أنه لن يغير أسلوبه رغم خطر غيابه عن مباراة محتملة في قبل النهائي إذا حصل على بطاقة صفراء في مباراة الأحد ضد النرويج.

وقال: «أعتقد أنني سأتعامل معها بالطريقة نفسها التي أتعامل بها مع أي مباراة أخرى. بالطبع إذا فزنا وحصلت على إنذار فسأغيب عن المباراة التالية؛ لكنني لا أركز على ذلك. أركز على تقديم أدائي المعتاد والقيام بما يتعين عليّ القيام به».

وتعززت استعدادات إنجلترا بفضل تحسن اللياقة البدنية لساكا، الذي وصل إلى البطولة وهو يعاني من مشكلة في وتر العرقوب التي تسببت في غيابه عن عدة مباريات مع آرسنال أواخر الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ساكا: «أعتقد أن معدل مشاركتي في المباريات قد زاد بالفعل بشكل مطرد على مدار البطولة. بالطبع، كنت أود أن أشارك في هذه البطولة وأنا في أفضل حالاتي بنسبة 100 في المائة، لكن لم يكن الأمر كذلك، وأدرك الجميع ذلك وتعاملوا معي بأفضل طريقة ممكنة. لكن في الوقت الحالي، أشعر بأنني على ما يرام، وجاهز للعب».

ويقف في طريق إنجلترا نحو بلوغ قبل النهائي، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، الذي سجل 7 أهداف في البطولة حتى الآن، والمنتخب النرويجي الذي يشارك لأول مرة في دور الثمانية بكأس العالم.

وحذر أورايلي، زميل هالاند في مانشستر سيتي، من التركيز فقط على المهاجم الهداف.

وقال أورايلي عندما سُئل عما إذا كان منع هالاند من هز الشباك سيضمن فوز إنجلترا بالمباراة: «لا على الإطلاق. لديهم لاعبون رائعون في جميع أنحاء الملعب قادرون على تشكيل خطر كبير؛ لكن بالطبع إذا تمكنا من إيقافه فسيكون ذلك عاملاً مهماً للغاية».

مواضيع
كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بونو... دموع تلخص حسرة المغرب في وداع المونديال

رياضة عالمية انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)

بونو... دموع تلخص حسرة المغرب في وداع المونديال

انخرط ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، في البكاء، عقب انتهاء مباراة فريقه ضد فرنسا، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (بوسطن (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية فرحة فرنسية بعد هدف ديمبيلي (رويترز)
رياضة عالمية

فرنسا توقف مغامرة المغرب وتحلق إلى نصف النهائي المونديالي

أنهت فرنسا، بطلة 2018 ووصيفة 2022، حلم المغرب للمرة الثانية توالياً في العرس العالمي، عندما تغلبت عليه 2 - 0 الخميس.

«الشرق الأوسط» (بوسطن (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ديمبيلي: تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً أمر «استثنائي»

أكد عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، أن التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، أمر استثنائي، مشدداً على أن فريقه يطمح بقوة لاستعادة اللقب

«الشرق الأوسط» (بوسطن (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية كلوب ومبابي بعد مباراة المغرب (رويترز)
رياضة عالمية

كلوب يكشف قصة مجنونة مع مبابي: حلّقنا بالطائرة لإخفاء المفاوضات

كشف الألماني يورغن كلوب عن واحدة من أغرب محاولات التعاقد التي عاشها خلال مسيرته التدريبية، مؤكداً أن نادي ليفربول بذل جهوداً استثنائية لإقناع الفرنسي مبابي.

«الشرق الأوسط» (فالكسبورغ)
رياضة عالمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
رياضة عالمية

الرئيس الفرنسي يهنئ «الديوك»... ويثني على أداء المغرب

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهنئة لمنتخب بلاده عقب تأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

«الشرق الأوسط» (باريس )
الرياضة رياضة عالمية

بونو... دموع تلخص حسرة المغرب في وداع المونديال

انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)
انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

بونو... دموع تلخص حسرة المغرب في وداع المونديال

انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)
انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)

انخرط ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، في البكاء، عقب انتهاء مباراة فريقه ضد فرنسا، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبعد لحظات من إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، دخل الحارس المغربي في نوبة بكاء، بينما حرص زملاؤه على مواساته والشد من أزره داخل أرض الملعب.

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً من بونو، الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول نفذها كيليان مبابي، كما وقف حائلاً أمام اهتزاز شباكه في أكثر من فرصة للمنتخب الفرنسي، لكنه لم يتمكن من التصدي لتسديدتين من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، اللتين سكنتا شباكه في المباراة التي انتهت بفوز منتخب «الديوك» 2 - صفر، ليتأهل للدور قبل النهائي في المونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان بونو يتطلع لقيادة منتخب المغرب نحو التأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وتكرار إنجازه الذي حققه في المونديال الماضي عام 2022 بقطر، الذي شهد وجوده بوصفه أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي في البطولة.

مواضيع
رياضة كأس العالم المغرب
الرياضة رياضة عالمية

فرنسا توقف مغامرة المغرب وتحلق إلى نصف النهائي المونديالي

فرحة فرنسية بعد هدف ديمبيلي (رويترز)
فرحة فرنسية بعد هدف ديمبيلي (رويترز)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا توقف مغامرة المغرب وتحلق إلى نصف النهائي المونديالي

فرحة فرنسية بعد هدف ديمبيلي (رويترز)
فرحة فرنسية بعد هدف ديمبيلي (رويترز)

أنهت فرنسا، بطلة 2018 ووصيفة 2022، حلم المغرب للمرة الثانية توالياً في العرس العالمي عندما تغلبت عليه 2 - 0 الخميس، على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن، وبلغت نصف نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية لكرة القدم.

وتدين فرنسا التي أقصت المغرب من نصف نهائي النسخة الأخيرة في قطر عندما تغلبت عليه بالنتيجة ذاتها، بفوزها إلى قائدها وهدافها التاريخي وفي النهائيات كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ60، وصنع الثاني لعثمان ديمبيلي (66)، علماً بأنه أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ28.

رحيمي لاعب المغرب حزيناً بعد وداع المونديال (أ.ب)

وتلتقي فرنسا في نصف النهائي الثلاثاء المقبل، في دالاس مع إسبانيا أو بلجيكا، اللتين تلتقيان الجمعة في لوس أنجليس.

ورفع مبابي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية، ولحق بمتصدر لائحة الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي (يتفوّق مبابي بـ3 تمريرات حاسمة مقابل واحدة لميسي)، وقلص الفارق بينهما في عدد الأهداف بتاريخ المونديال إلى هدف واحد (20 مقابل 21).

في المقابل، رفع ديمبيلي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية.

بونو قدم أداء لافتاً رغم الخسارة (أ.ف.ب)

وواصلت فرنسا أفضليتها على المغرب؛ حيث لم تخسر أمامه في 7 مواجهات حتى الآن (فازت في 5 وتعادلت في 2)، وكان آخرها الفوز 2 - 0 في نصف نهائي مونديال 2022، تحديداً قبل نحو 3 سنوات و7 أشهر، في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وتأهلت فرنسا في 7 من أصل 9 مباريات في ربع النهائي، وخسرت 2 فقط.

ولم يظهر المغرب بمستواه المعهود، وبدا جلياً تأثره بغياب هدافه إسماعيل صيباري المصاب في العضلة الخلفية، واكتفى بالصمود طيلة الشوط الأول قبل أن تهتز شباكه بتسديدتين خادعتين لمبابي وديمبيلي.

محاولة تهديف مغربية (أ.ف.ب)

وكانت فرنسا الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً على الكرة، وخلقت العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، لكن الحارس ياسين بونو كان لها بالمرصاد، بينها ركلة جزاء لقائد «الزرق» وهدافهم التاريخي نجم ريال مدريد الإسباني؛ مبابي.

وخلقت فرنسا 4 فرص للتسجيل؛ بينها واحدة بين الخشبات الثلاث في أول 18 دقيقة مقابل لا شيء للمغرب، قبل أن تواصل هيمنتها دون فاعلية حتى الشوط الثاني.

وأجرى مدرب المغرب محمد وهبي تبديلين على تشكيلته التي تغلبت على كندا 3 - 0 في ثمن النهائي بهيوستن؛ فدفع بالمدافع أنس صلاح الدين أساسياً على حساب رضوان حلحال، الذي كان عوض غياب شادي رياض المصاب في ركبته، وبشمس الدين طالبي مكان هدافه في النسخة الحالية إسماعيل صيباري المصاب في العضلة الخلفية.

في المقابل، أجرى ديشان تبديلاً واحداً على تشكيلته التي تخطت باراغواي بصعوبة 1 - 0؛ فدفع بجناح باريس سان جيرمان ديزيريه دويه مكان زميله في فريق العاصمة برادلي باركولا.

وكانت أول محاولة لفرنسا تسديدة قوية لمبابي من خارج المنطقة أبعدها بونو إلى ركنية (4)، وكاد دايو أوباميكانو يستغلها برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لديمبيلي، بيد أن بونو أبعدها قبل أن يشتتها الدفاع (4)، وكذلك رأسية لديمبيلي إثر تمريرة عرضية للوكا دينيي فوق المرمى (18).

وحصل مبابي على ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل مزراوي داخل المنطقة (25)، فانبرى لها بنفسه، لكن بونو تصدى لها (28).

وسدد ديمبيلي كرة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (33)، ثم تصدى بونو لتسديدة زاحفة لدويه من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (35).

أوناحي وإيمري في صراع على الكرة (أ.ف.ب)

وكاد دينيي يفعلها بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، لكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الملعب (45+1).

وحصل المغرب على ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد أشرف حكيمي بجوار القائم الأيمن (45+5).

وتابعت فرنسا بحثها عن التسجيل، وسدد دويه كرة من خارج المنطقة بين يدي بونو (55).

وأهدر مبابي فرصة سهلة عندما هيأ له مايكل أوليسيه كرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع، فسددها بعيداً عن الخشبات الثلاث (56).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل بتسديدة عكسية من داخل المنطقة إثر تمريرة من دويه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لبونو (60).

وعزز ديمبيلي تقدم فرنسا بهدف ثانٍ إثر تلقيه تمريرة من مبابي سددها بذكاء من خارج المنطقة على يسار الحارس بونو (66).

وكاد أوباميكانو يخدع حارس مرماه مايك مينيان عندما حاول إبعاد كرة عرضية لطالبي (73).

وكانت أول محاولة للمغرب بين الخشبات الثلاث تسديدة قوية لأوناحي من خارج المنطقة، أبعدها مينيان قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية (83)، لينبري لها حكيمي ويتابعها نائل العيناوي برأسه في الشباك الجانبية (84).

وأنقذ بونو مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد البديل باركولا (87)، ثم تصدى لانفراد جان-فيليبت ماتيتا، بديل مبابي الذي تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن، بإبعاده بقدمه تسديدته الزاحفة (90+4).

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ديمبيلي: تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً أمر «استثنائي»

عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

ديمبيلي: تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً أمر «استثنائي»

عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

أكد عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، أن التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، أمر استثنائي، مشدداً على أن فريقه يطمح بقوة لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في النسخة الماضية من المونديال.

وأنهى منتخب فرنسا حلم نظيره المغربي بالمضي قدماً في مونديال 2026، بعدما تغلب عليه 2 - صفر، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة التي يتطلع للتتويج بلقبه الثالث بها.

وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة الـ66، محرزاً هدفه الخامس في النسخة الحالية للمسابقة.

وقال ديمبيلي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «نحن سعداء للغاية. بلوغنا قبل النهائي، وهو ثالث مربع ذهبي متتالٍ بالنسبة لنا في كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، إنجاز استثنائي. سنحافظ على هذا التركيز لنستعيد اللقب».

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي: «أنا مع المنتخب الفرنسي منذ 10 سنوات، ومن أقدم اللاعبين، وينبغي لنا أن نشجع جميع اللاعبين».

وشدد ديمبيلي: «كما قلت، يتعين علينا التركيز في كل مباراة نخوضها، فنحن كنا ندرك أن المغرب فريق قوي. حافظنا على تركيزنا، فكانت النتيجة رائعة».

وتحدث النجم الفرنسي عن هدفه في شباك المغرب، حيث قال: «قبل الهدف بدقيقتين أو 3، طلب مني كيليان البقاء في العمق، وأنه بمجرد أن تسنح لنا الفرصة، سنشن هجمة مرتدة».

وتابع في نهاية حديثه: «هذا ما حدث. ثم قام هو أيضاً بانطلاقة رائعة ليخلق مساحة. رأيت أنني كنت في وضعية جيدة للتسديد، فحاولت التسديد على المرمى، ونجحت».

وضرب منتخب فرنسا، الفائز باللقب عامي 1998 و2018 موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مباراة بلجيكا وإسبانيا، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية للنسخة الثالثة على التوالي، علماً بأنه خسر نهائي النسخة الماضية عام 2022 بركلات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين.

مواضيع
رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا