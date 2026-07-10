كلوب يكشف قصة مجنونة مع مبابي: حلّقنا بالطائرة لإخفاء المفاوضات

كشف الألماني يورغن كلوب عن واحدة من أغرب محاولات التعاقد التي عاشها خلال مسيرته التدريبية، مؤكداً أن نادي ليفربول بذل جهوداً استثنائية لإقناع الفرنسي كيليان مبابي بالانضمام إلى الفريق عندما كان لاعباً في موناكو، لكن الصفقة انتهت بانتقال النجم الفرنسي إلى باريس سان جيرمان.

وقال كلوب، خلال ظهوره محللاً في تغطية كأس العالم، إن ليفربول حاول ضم مبابي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، عندما كان المهاجم الفرنسي يبلغ 18 عاماً فقط.

كلوب كشف عن مفاوضات قديمة بين ليفربول ومبابي (إ.ب.أ)

وأوضح بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، أن النادي نظم اجتماعاً سرياً مع مبابي وأفراد عائلته داخل طائرة خاصة، لتجنب لفت الأنظار، قائلاً: «كانت أغلى صفقة لم تكتمل استثمرنا فيها. سافرنا من ليفربول إلى بلاكبول ثم إلى نيس، وهناك صعدت عائلة مبابي بالكامل إلى الطائرة الخاصة، وبعدها ظللنا نحلّق في الجو ونتحدث مع العائلة، وتناولنا طعاماً جيداً أيضاً».

وأضاف أن سبب عقد الاجتماع داخل الطائرة كان الحرص على السرية، قائلاً: «لم يكن مسموحاً بأن يرانا أحد»، لكنه أشار إلى أن كل تلك المحاولات لم تغيّر قرار اللاعب؛ إذ اختار في النهاية الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في البداية على سبيل الإعارة من موناكو، قبل أن يصبح انتقاله دائماً في عام 2018 مقابل نحو 180 مليون يورو، ثم انتقل في صيف 2024 إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

حديث باسم بين كلوب ومبابي (د.ب.أ)

ولم يقتصر حديث كلوب على مبابي؛ إذ كشف أيضاً أنه حاول التعاقد مع الفرنسيين أدريان رابيو وعثمان ديمبيلي، لكن المحاولتين لم تنجحا.

واستعاد كلوب ذكرياته مع ديمبيلي عندما كان لاعباً شاباً، قائلاً إنه خرج من الاجتماع بانطباع بأن اللاعب لم يكن يعرف الكثير عن النادي، وأضاف مازحاً: «لا أظن أنه كان يعرف من نكون، والنتيجة الوحيدة لذلك اللقاء، أن هاتفي سقط على الأرض وتحطم».