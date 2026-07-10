كلوب يكشف قصة مجنونة مع مبابي: حلّقنا بالطائرة لإخفاء المفاوضاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294328-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
كلوب يكشف قصة مجنونة مع مبابي: حلّقنا بالطائرة لإخفاء المفاوضات
كلوب ومبابي بعد مباراة المغرب (رويترز)
فالكسبورغ:«الشرق الأوسط»
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فالكسبورغ:«الشرق الأوسط»
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كلوب يكشف قصة مجنونة مع مبابي: حلّقنا بالطائرة لإخفاء المفاوضات
كلوب ومبابي بعد مباراة المغرب (رويترز)
كشف الألماني يورغن كلوب عن واحدة من أغرب محاولات التعاقد التي عاشها خلال مسيرته التدريبية، مؤكداً أن نادي ليفربول بذل جهوداً استثنائية لإقناع الفرنسي كيليان مبابي بالانضمام إلى الفريق عندما كان لاعباً في موناكو، لكن الصفقة انتهت بانتقال النجم الفرنسي إلى باريس سان جيرمان.
وقال كلوب، خلال ظهوره محللاً في تغطية كأس العالم، إن ليفربول حاول ضم مبابي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، عندما كان المهاجم الفرنسي يبلغ 18 عاماً فقط.
وأوضح بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، أن النادي نظم اجتماعاً سرياً مع مبابي وأفراد عائلته داخل طائرة خاصة، لتجنب لفت الأنظار، قائلاً: «كانت أغلى صفقة لم تكتمل استثمرنا فيها. سافرنا من ليفربول إلى بلاكبول ثم إلى نيس، وهناك صعدت عائلة مبابي بالكامل إلى الطائرة الخاصة، وبعدها ظللنا نحلّق في الجو ونتحدث مع العائلة، وتناولنا طعاماً جيداً أيضاً».
وأضاف أن سبب عقد الاجتماع داخل الطائرة كان الحرص على السرية، قائلاً: «لم يكن مسموحاً بأن يرانا أحد»، لكنه أشار إلى أن كل تلك المحاولات لم تغيّر قرار اللاعب؛ إذ اختار في النهاية الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في البداية على سبيل الإعارة من موناكو، قبل أن يصبح انتقاله دائماً في عام 2018 مقابل نحو 180 مليون يورو، ثم انتقل في صيف 2024 إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
ولم يقتصر حديث كلوب على مبابي؛ إذ كشف أيضاً أنه حاول التعاقد مع الفرنسيين أدريان رابيو وعثمان ديمبيلي، لكن المحاولتين لم تنجحا.
واستعاد كلوب ذكرياته مع ديمبيلي عندما كان لاعباً شاباً، قائلاً إنه خرج من الاجتماع بانطباع بأن اللاعب لم يكن يعرف الكثير عن النادي، وأضاف مازحاً: «لا أظن أنه كان يعرف من نكون، والنتيجة الوحيدة لذلك اللقاء، أن هاتفي سقط على الأرض وتحطم».
بونو... دموع تلخص حسرة المغرب في وداع المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294331-%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)
بوسطن الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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بوسطن الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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بونو... دموع تلخص حسرة المغرب في وداع المونديال
انخرط بونو في نوبة بكاء بعد وداع المونديال وخسارة فرصة مواصلة المشوار (أ.ف.ب)
انخرط ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، في البكاء، عقب انتهاء مباراة فريقه ضد فرنسا، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
وبعد لحظات من إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، دخل الحارس المغربي في نوبة بكاء، بينما حرص زملاؤه على مواساته والشد من أزره داخل أرض الملعب.
وشهدت البطولة تألقاً لافتاً من بونو، الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول نفذها كيليان مبابي، كما وقف حائلاً أمام اهتزاز شباكه في أكثر من فرصة للمنتخب الفرنسي، لكنه لم يتمكن من التصدي لتسديدتين من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، اللتين سكنتا شباكه في المباراة التي انتهت بفوز منتخب «الديوك» 2 - صفر، ليتأهل للدور قبل النهائي في المونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وكان بونو يتطلع لقيادة منتخب المغرب نحو التأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وتكرار إنجازه الذي حققه في المونديال الماضي عام 2022 بقطر، الذي شهد وجوده بوصفه أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي في البطولة.
فرنسا توقف مغامرة المغرب وتحلق إلى نصف النهائي الموندياليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294330-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A
فرنسا توقف مغامرة المغرب وتحلق إلى نصف النهائي المونديالي
فرحة فرنسية بعد هدف ديمبيلي (رويترز)
أنهت فرنسا، بطلة 2018 ووصيفة 2022، حلم المغرب للمرة الثانية توالياً في العرس العالمي عندما تغلبت عليه 2 - 0 الخميس، على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن، وبلغت نصف نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية لكرة القدم.
وتدين فرنسا التي أقصت المغرب من نصف نهائي النسخة الأخيرة في قطر عندما تغلبت عليه بالنتيجة ذاتها، بفوزها إلى قائدها وهدافها التاريخي وفي النهائيات كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ60، وصنع الثاني لعثمان ديمبيلي (66)، علماً بأنه أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ28.
وتلتقي فرنسا في نصف النهائي الثلاثاء المقبل، في دالاس مع إسبانيا أو بلجيكا، اللتين تلتقيان الجمعة في لوس أنجليس.
ورفع مبابي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية، ولحق بمتصدر لائحة الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي (يتفوّق مبابي بـ3 تمريرات حاسمة مقابل واحدة لميسي)، وقلص الفارق بينهما في عدد الأهداف بتاريخ المونديال إلى هدف واحد (20 مقابل 21).
في المقابل، رفع ديمبيلي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية.
وواصلت فرنسا أفضليتها على المغرب؛ حيث لم تخسر أمامه في 7 مواجهات حتى الآن (فازت في 5 وتعادلت في 2)، وكان آخرها الفوز 2 - 0 في نصف نهائي مونديال 2022، تحديداً قبل نحو 3 سنوات و7 أشهر، في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وتأهلت فرنسا في 7 من أصل 9 مباريات في ربع النهائي، وخسرت 2 فقط.
ولم يظهر المغرب بمستواه المعهود، وبدا جلياً تأثره بغياب هدافه إسماعيل صيباري المصاب في العضلة الخلفية، واكتفى بالصمود طيلة الشوط الأول قبل أن تهتز شباكه بتسديدتين خادعتين لمبابي وديمبيلي.
وكانت فرنسا الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً على الكرة، وخلقت العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، لكن الحارس ياسين بونو كان لها بالمرصاد، بينها ركلة جزاء لقائد «الزرق» وهدافهم التاريخي نجم ريال مدريد الإسباني؛ مبابي.
وخلقت فرنسا 4 فرص للتسجيل؛ بينها واحدة بين الخشبات الثلاث في أول 18 دقيقة مقابل لا شيء للمغرب، قبل أن تواصل هيمنتها دون فاعلية حتى الشوط الثاني.
وأجرى مدرب المغرب محمد وهبي تبديلين على تشكيلته التي تغلبت على كندا 3 - 0 في ثمن النهائي بهيوستن؛ فدفع بالمدافع أنس صلاح الدين أساسياً على حساب رضوان حلحال، الذي كان عوض غياب شادي رياض المصاب في ركبته، وبشمس الدين طالبي مكان هدافه في النسخة الحالية إسماعيل صيباري المصاب في العضلة الخلفية.
في المقابل، أجرى ديشان تبديلاً واحداً على تشكيلته التي تخطت باراغواي بصعوبة 1 - 0؛ فدفع بجناح باريس سان جيرمان ديزيريه دويه مكان زميله في فريق العاصمة برادلي باركولا.
وكانت أول محاولة لفرنسا تسديدة قوية لمبابي من خارج المنطقة أبعدها بونو إلى ركنية (4)، وكاد دايو أوباميكانو يستغلها برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لديمبيلي، بيد أن بونو أبعدها قبل أن يشتتها الدفاع (4)، وكذلك رأسية لديمبيلي إثر تمريرة عرضية للوكا دينيي فوق المرمى (18).
وحصل مبابي على ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل مزراوي داخل المنطقة (25)، فانبرى لها بنفسه، لكن بونو تصدى لها (28).
وسدد ديمبيلي كرة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (33)، ثم تصدى بونو لتسديدة زاحفة لدويه من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (35).
وكاد دينيي يفعلها بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، لكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الملعب (45+1).
وحصل المغرب على ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد أشرف حكيمي بجوار القائم الأيمن (45+5).
وتابعت فرنسا بحثها عن التسجيل، وسدد دويه كرة من خارج المنطقة بين يدي بونو (55).
وأهدر مبابي فرصة سهلة عندما هيأ له مايكل أوليسيه كرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع، فسددها بعيداً عن الخشبات الثلاث (56).
ونجح مبابي في افتتاح التسجيل بتسديدة عكسية من داخل المنطقة إثر تمريرة من دويه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لبونو (60).
وعزز ديمبيلي تقدم فرنسا بهدف ثانٍ إثر تلقيه تمريرة من مبابي سددها بذكاء من خارج المنطقة على يسار الحارس بونو (66).
وكاد أوباميكانو يخدع حارس مرماه مايك مينيان عندما حاول إبعاد كرة عرضية لطالبي (73).
وكانت أول محاولة للمغرب بين الخشبات الثلاث تسديدة قوية لأوناحي من خارج المنطقة، أبعدها مينيان قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية (83)، لينبري لها حكيمي ويتابعها نائل العيناوي برأسه في الشباك الجانبية (84).
وأنقذ بونو مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد البديل باركولا (87)، ثم تصدى لانفراد جان-فيليبت ماتيتا، بديل مبابي الذي تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن، بإبعاده بقدمه تسديدته الزاحفة (90+4).
ديمبيلي: تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً أمر «استثنائي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294329-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
ديمبيلي: تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً أمر «استثنائي»
عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
أكد عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، أن التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، أمر استثنائي، مشدداً على أن فريقه يطمح بقوة لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في النسخة الماضية من المونديال.
وأنهى منتخب فرنسا حلم نظيره المغربي بالمضي قدماً في مونديال 2026، بعدما تغلب عليه 2 - صفر، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة التي يتطلع للتتويج بلقبه الثالث بها.
وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة الـ66، محرزاً هدفه الخامس في النسخة الحالية للمسابقة.
وقال ديمبيلي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «نحن سعداء للغاية. بلوغنا قبل النهائي، وهو ثالث مربع ذهبي متتالٍ بالنسبة لنا في كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، إنجاز استثنائي. سنحافظ على هذا التركيز لنستعيد اللقب».
وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي: «أنا مع المنتخب الفرنسي منذ 10 سنوات، ومن أقدم اللاعبين، وينبغي لنا أن نشجع جميع اللاعبين».
وشدد ديمبيلي: «كما قلت، يتعين علينا التركيز في كل مباراة نخوضها، فنحن كنا ندرك أن المغرب فريق قوي. حافظنا على تركيزنا، فكانت النتيجة رائعة».
وتحدث النجم الفرنسي عن هدفه في شباك المغرب، حيث قال: «قبل الهدف بدقيقتين أو 3، طلب مني كيليان البقاء في العمق، وأنه بمجرد أن تسنح لنا الفرصة، سنشن هجمة مرتدة».
وتابع في نهاية حديثه: «هذا ما حدث. ثم قام هو أيضاً بانطلاقة رائعة ليخلق مساحة. رأيت أنني كنت في وضعية جيدة للتسديد، فحاولت التسديد على المرمى، ونجحت».
وضرب منتخب فرنسا، الفائز باللقب عامي 1998 و2018 موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مباراة بلجيكا وإسبانيا، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية للنسخة الثالثة على التوالي، علماً بأنه خسر نهائي النسخة الماضية عام 2022 بركلات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين.