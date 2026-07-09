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الرياضة رياضة عالمية

بونو يتصدى لجزائية مبابي

بونو خلال تصديه للجزائية (أ.ب)
بونو خلال تصديه للجزائية (أ.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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بونو يتصدى لجزائية مبابي

بونو خلال تصديه للجزائية (أ.ب)
بونو خلال تصديه للجزائية (أ.ب)

وقف ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، حائلاً دون قيام كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، بافتتاح التسجيل خلال لقاء المنتخبين المقام حالياً في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وحصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء، بعد تعرض مبابي للعرقلة داخل منطقة جزاء منتخب المغرب، من جانب المدافع نصير مزراوي في الدقيقة الـ23.

ونفذ مبابي الركلة، حيث وضعها زاحفة على يسار بونو، الذي أمسك بالكرة بثبات، لتظل نتيجة التعادل السلبي قائمة بين المنتخبين حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن مبابي سجل 7 أهداف حتى الآن في مونديال 2026، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، بفارق هدف خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (المتصدر).

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«ويمبلدون»: أوستابنكو وأريفالو يحرزان لقب الزوجي المختلط

أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)
أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«ويمبلدون»: أوستابنكو وأريفالو يحرزان لقب الزوجي المختلط

أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)
أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)

عاد السلفادوري مارسيلو أريفالو واللاتفية إيلينا أوستابنكو بعد التأخر بمجموعة، وتغلبا على الأسترالي مارك بولمانز ومواطنته ستورم هانتر 4 - 6 و7 - 5 و6 - 2 الخميس، لينتزعا لقب الزوجي المختلط في بطولة «ويمبلدون» للتنس.

وكان الثنائي الأسترالي هو الأقوى في البداية؛ إذ كسر إرسال المنافس مبكراً ليحسم المجموعة الأولى، وحافظ على زخمه في المجموعة الثانية، وواصل الضغط على أوستابنكو وأريفالو.

لكن أوستابنكو وأريفالو استعادا توازنهما تدريجياً، ورفعا مستواهما في اللحظات الحاسمة، وقدما أداء قوياً في النهاية حتى قلبا موازين المباراة، وحسما لقب «ويمبلدون» الأول لهما.

وقالت أوستابنكو: «شعرت بالإحباط بعد أن خسرت إرسالي في المجموعة الأولى، لكنني هدأت نفسي، وقلت لنفسي إن عليّ الاستمرار في القتال حتى النقطة الأخيرة. كان مارسيلو إيجابياً للغاية، وهذا ساعدنا كثيراً».

أما أريفالو، الفائز مرتين بلقب زوجي الرجال في بطولة «فرنسا المفتوحة»، فقد أصبح أول لاعب من السلفادور يفوز بلقب في «ويمبلدون»، في حين أضافت أوستابنكو إنجازاً جديداً إلى سجلها في البطولات الأربع الكبرى الذي يتضمن لقب الفردي في بطولة «فرنسا المفتوحة» لعام 2017، ولقب زوجي السيدات في بطولة «أميركا المفتوحة» 2024.

وقال أريفالو: «الفوز بهذا اللقب يعني لي الكثير. أريد أن أستمر في إلهام الأطفال ببلادي بأنهم إذا بذلوا الجهد وآمنوا بأحلامهم، فيمكنهم تحقيق إنجازات عظيمة في الحياة».

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تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

هالاند يبدأ الحرب النفسية: كل الضغوط على إنجلترا… «حظوظنا ضئيلة»

هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)
هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

هالاند يبدأ الحرب النفسية: كل الضغوط على إنجلترا… «حظوظنا ضئيلة»

هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)
هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)

أكد النرويجي إيرلينغ هالاند أن جميع الضغوط تقع على عاتق منتخب إنجلترا قبل مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم، معتبراً أن كتيبة المدرب توماس توخيل من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وفقاً لصحيفة «التليغراف» البريطانية.

وقال مهاجم مانشستر سيتي إن إنجلترا تدخل المباراة بوصفها المرشح الأوفر حظاً، مضيفاً: «بالتأكيد، كل الضغوط على إنجلترا. حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضعوا كل الضغوط على لاعبيها».

ويخوض هالاند البطولة في أفضل حالاته، بعدما سجل 7 أهداف في 4 مباريات، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي، متقدماً بهدف واحد على قائد إنجلترا هاري كين، في مواجهة مرتقبة تجمع الثنائي على ملعب «هارد روك» في ميامي.

ورغم تألقه، قلل هالاند من سقف التوقعات بشأن منتخب بلاده، مؤكداً أن مجرد بلوغ ربع النهائي يمثل إنجازاً غير متوقع. وقال: «لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقاً، وحتى قبل مباراة البرازيل لم أكن أتخيل ذلك. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي».

وأضاف: «الفوز على البرازيل ثم مواجهة إنجلترا في ربع النهائي على الأراضي الأميركية، أمر استثنائي بالنسبة لنا. وإذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمراً معتاداً بالنسبة لكرة القدم النرويجية».

وكان مدرب النرويج، ستاله سولباكن، قد أراح هالاند في مواجهة فرنسا الأخيرة بدور المجموعات بعد ضمان التأهل، ليصل المهاجم إلى مواجهة إنجلترا وهو في كامل جاهزيته البدنية، في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي.

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غافي يفاجئ الصحافيين: أحلم بـ«مقصية أمام ميسي في النهائي»

غافي خلال حديثه للصحافيين (أ.ب)
غافي خلال حديثه للصحافيين (أ.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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غافي يفاجئ الصحافيين: أحلم بـ«مقصية أمام ميسي في النهائي»

غافي خلال حديثه للصحافيين (أ.ب)
غافي خلال حديثه للصحافيين (أ.ب)

خسر لاعب الوسط الإسباني الشاب غافي مركزه في التشكيلة الأساسية في مونديال 2026، لكن أحلامه ما زالت قائمة، بما في ذلك تسجيل «مقصية أمام ميسي في المباراة النهائية»، كما صرّح، الخميس، عشية مواجهة «لا روخا» مع بلجيكا في ربع النهائي في لوس أنجليس.

وقال ابن الـ21 عاماً في مؤتمر صحافي: «هذه أحلام، أتمنى أن تتحقق»، ما أثار ضحك الصحافيين.

ولعب غافي أساسياً في التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر افتتاحاً، لكنه خسر مركزه في التشكيلة لصالح أليكس بايينا الذي بات لاعباً محورياً في المنتخب الذي يكتسب زخماً قوياً وأقصى البرتغال في الدور السابق 1 - 0.

وأضاف لاعب خط وسط برشلونة: «الأهم هو الفريق. منذ وصول المدرب (لويس دي لا فوينتي الذي عُيّن في نهاية 2022، وتولى مهامه الفنية منذ عام 2023)، أصبح الفريق عملياً هو نفسه. فُزنا بدوري الأمم الأوروبية، وكأس أوروبا، ووصلنا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية مرة أخرى، والآن إلى ربع نهائي كأس العالم».

وتابع بشأن مواجهة بلجيكا: «قد يعتقد البعض أنها ستكون خصماً أضعف من البرتغال، لكني لا أعتقد ذلك».

وأردف: «ستكون المباراة بالصعوبة نفسها، إن لم تكن أصعب. آمل في أن يكون الفريق مستعداً ذهنياً، وأن نحافظ على تركيزنا».

وأشار غافي، من بين أبرز لاعبي «الشياطين الحمر»، إلى الجناح جيريمي دوكو «النجم» كما وصفه، والحارس تيبو كورتوا: «أحد أفضل الحراس في التاريخ».

وعن زميله في المنتخب وبرشلونة لامين جمال، يعتقد أنه «حتى بنسبة 70 في المائة (من مستواه)، فإنه يظل الأفضل» و«الأهم»، على الرغم من أنه سجل هدفاً واحداً فقط منذ بداية البطولة في الفوز على السعودية 4 - 0 في دور المجموعات.

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