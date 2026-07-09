بونو يتصدى لجزائية مبابي

وقف ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، حائلاً دون قيام كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، بافتتاح التسجيل خلال لقاء المنتخبين المقام حالياً في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وحصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء، بعد تعرض مبابي للعرقلة داخل منطقة جزاء منتخب المغرب، من جانب المدافع نصير مزراوي في الدقيقة الـ23.

ونفذ مبابي الركلة، حيث وضعها زاحفة على يسار بونو، الذي أمسك بالكرة بثبات، لتظل نتيجة التعادل السلبي قائمة بين المنتخبين حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن مبابي سجل 7 أهداف حتى الآن في مونديال 2026، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، بفارق هدف خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (المتصدر).