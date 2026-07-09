شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

يقدّم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، خورخي خيسوس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، وفق ما علمت «وكالة الأنباء الفرنسية»، الخميس، من مصدر مقرب من الملف.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي، البالغ 71 عاماً، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، توصلا إلى «اتفاق كامل»، على أن يعقدا مؤتمراً صحافياً الجمعة عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش)، في مقر الاتحاد بضواحي لشبونة.

وسيتولى خورخي خيسوس قيادة المنتخب البرتغالي بعد 5 أيام من خروجه من دور الـ16 لكأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا 0-1.

ومن المقرر أن يوقع المدرب، الذي غادر نادي النصر السعودي في مايو (أيار) الماضي بعد قيادته الفريق لإحراز لقب الدوري، عقداً لمدة 4 سنوات يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب بشكل مشترك.

ويُعد خورخي خيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، إذ أشرف على تدريب عدد كبير من الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وخارج البرتغال، تولى تدريب فلامنغو البرازيلي وفنربهشه التركي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي؛ حيث درب الهلال ثم النصر، وقاد الأخير، الذي يضم مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، إلى التتويج بلقب الدوري.

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم، الاثنين، أكد كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، أن مشاركته في مونديال 2026 كانت الأخيرة في مسيرته، من دون أن يحسم قراره بشأن مواصلة اللعب دولياً.

وكان روبرتو مارتينيز قد تولى تدريب منتخب البرتغال منذ عام 2023، وقاده إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو (حزيران) 2025.