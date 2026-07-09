«المونديال» يفتتح ربعه على صفيح ساخن

محمد وهبي: لن نقع في الفخ... وسنكتب التاريخ أمام فرنسا

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

رفع محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، راية التحدي قبل مواجهة فرنسا، مساء الخميس، في افتتاح منافسات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2026.

وقال وهبي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، ونقلته وسائل الإعلام المغربية: «نريد الفوز على فرنسا، وهدفنا التأهل لقبل النهائي»، مشدداً على أنه يحترم منتخب فرنسا الذي يضم عناصر مميزة ولاعبين أصحاب خبرات عريضة.

واستدرك: «لكن ذلك لن يغيِّر من طموحنا أو أسلوبنا في اللعب، وفريقي جاهز بدنياً وذهنياً. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل العمل الجماعي والانضباط والالتزام بالمهام المطلوبة».

وأضاف: «أثق في قدرة لاعبينا على تقديم أداء يليق بكرة القدم المغربية، نكتب به صفحةً جديدةً في تاريخنا».

وحذَّر مدرب «أسود أطلس»: «لا يعجبني ما يقال إننا نجحنا في كأس العالم، لأن التقييم من المفترض أن يكون بعد نهاية البطولة، ونحن لا نزال في مشوار المنافسة».

وتابع: «ما يتردَّد عن أفضلية فرنسا أو الاكتفاء بما حقَّقناه، لن أسمح بأن يؤثر على تركيزنا، لن نقع في هذا الفخ».

وبشأن صعوبة مسار المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية، قال: «القرعة من الأمور التي لا يمكن التحكم فيها، وبالتأكيد إذا أنهينا دور

المجموعات في الصدارة لكان وضعنا مختلفاً، ولكننا لن نشكو، بل سنركز على ما لدينا، ومحاولة تقديم أفضل أداء ممكن».

وواصل: «نخوض كل المباريات بعقلية الفوز، ولا مجال للبحث عن أعذار أو الظروف المحيطة، بل مواصلة مشوارنا في البطولة بثقة وطموح».

وفي ختام تصريحاته، لمَّح وهبي إلى عدم جاهزية إسماعيل صيباري لخوض مواجهة فرنسا، قائلاً: «سنعتمد على العناصر الجاهزة بنسبة 100 في المائة، وصيباري قد يغيب عن المواجهة، وأتمنى أن يعود للمشاركة في المباريات المقبلة».

ويعد صيباري المنتقل حديثاً من آيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونيخ الألماني أبرز أسلحة الهجوم المغربي في مونديال 2026، حيث سجَّل 3 أهداف في مشوار «أسود أطلس» في البطولة، إضافة إلى ركلة الترجيح الحاسمة أمام هولندا في دور الـ32.

يذكر أنَّ الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب سيتأهل لقبل النهائي لمواجهة إما إسبانيا بطل أوروبا 2024، أو بلجيكا.