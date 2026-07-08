45 مليون دولار تنقل «لي كانغ» من سان جيرمان إلى أتلتيكو

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم الكوري الجنوبي لي كانغ - إن إلى صفوف النادي الإسباني الموسم المقبل، وفق ما أفاد به مصدر قريب من المفاوضات لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء.

وأوضح المصدر أن قيمة الصفقة تقترب من 40 مليون يورو (45.6 مليون دولار) من دون احتساب المكافآت، مشيراً إلى أن الناديين كانا قد اقتربا من إتمام الاتفاق منذ الاثنين، قبل أن تبقى «بعض التفاصيل الصغيرة» قيد التسوية.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال في يونيو (حزيران) بشأن مستقبله: «إذا طلب اللاعب الرحيل ووصل عرض جيد، كما هو الحال مع جميع اللاعبين، يمكنه المغادرة، لكن يجب تحقق هذين الشرطين، وإلا فإنه سيبقى».

وانضم لي كانغ - إن إلى سان جيرمان عام 2023، وكان يتبقى في عقده عامان، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، على غرار المهاجم البرتغالي غونزالو راموس، الذي غادر النادي هذا الصيف أيضاً لينضم إلى ميلان الإيطالي.

ولم يشارك لاعب الوسط والجناح الكوري، البالغ من العمر 25 عاماً، في أي دقيقة بدوري أبطال أوروبا منذ إياب الدور ربع النهائي هذا الموسم. وقبل ذلك، شارك بديلاً في المباريات القارية الأخرى، وكان أساسيا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال الخسارة 2 - 1.

وفي الدوري الفرنسي، حصل لي على دقائق لعب أكثر لتعويض الغيابات العديدة في صفوف سان جيرمان بسبب الإصابات في الخريف، وترك بصمة أكبر بعدما سجّل 4 أهداف وصنع 5 أخرى في مختلف المسابقات.