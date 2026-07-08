غريزمان: حققت حلمي باللعب في الدوري الأميركي

قال أنطوان غريزمان يوم الثلاثاء إنه حقق حلم حياته بالانضمام إلى نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي لكرة القدم؛ حيث يستعد المهاجم الفرنسي السابق لاستئناف منافسته مع ليونيل ميسي بعد سنوات من مواجهة قائد المنتخب الأرجنتيني في إسبانيا.

وانضم غريزمان (35 عاماً) إلى أورلاندو بموجب عقد يمتد حتى 2028 بعد أن غادر أتليتيكو مدريد بصفته هدافه التاريخي.

وقال غريزمان للصحافيين خلال حفل تقديمه لاعباً في الفريق: «منذ أن كنت في 18 من عمري، كان حلمي أن أنضم إلى الدوري الأميركي لكرة القدم. كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أصل في حالة بدنية وذهنية جيدة، ولهذا السبب اتخذت هذه الخطوة. انسجمت جيداً مع النادي، وأحببت المدينة، وأطفالي سعداء للغاية. إنها تجربة مذهلة وغير متوقعة بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أن نتمكن من رد هذا الحب».

غريزمان قال إنه سعيد لمواجهة ميسي مجدداً في الدوري الأميركي (أ.ف.ب)

وقال غريزمان إن زيارة ريكاردو موريرا، المدير الرياضي لأورلاندو، إلى منزله في مدريد قبل الانتقال، «أثرت في نفسي» وساعدت في إقناعه بأن أورلاندو هي الوجهة المناسبة. ويتطلع غريزمان إلى مواجهة ميسي مجدداً في قمة فلوريدا ضد إنتر ميامي.

وقد قضى الفرنسي موسمين إلى جانب الأرجنتيني في برشلونة، بعد سنوات من التنافس بينهما عندما كان يلعب في صفوف أتليتيكو. وقال غريزمان: «أخبروني الكثير عن مباراة القمة المحلية».

وأضاف متحدثاً عن زميله السابق في أتليتيكو «شاهدت المباراة الأخيرة. سيكون من دواعي سروري مواجهة ميسي مجدداً، وكذلك رودريغو (دي بول)، الذي تربطني به علاقة جيدة جداً».