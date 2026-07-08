إيفرا: منتخب مصر تعرض للسرقة

تعاطف باتريس إيفرا ظهير أيسر منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق مع منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ32 لكأس العالم بخسارة درامية أمام حامل اللقب الأرجنتين بنتيجة 2 - 3، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.
علَّق إيفرا على الهدف المُلغى لمنتخب مصر في الشوط الثاني للمباراة، قائلاً: «لن أهتم بما سيقوله الناس، ولكن منتخب مصر تعرَّض للسرقة، وكرة القدم أصبحت عقيمة».
وتابع: «لقد استحوذ اللاعب المصري على الكرة، وانطلق بها للأمام، وانتهت الهجمة بهدف رائع، ثم ترى شخصاً يبحث لمدة دقيقتين عن سبب تافه لإلغاء الهدف».
وتابع عبر شبكة «برايم فيديو»: «وظيفة تقنية الفيديو تصحيح الأخطاء الواضحة، وليس محو الذكريات الكروية الرائعة. ولكن يبدو أن الحكَّام كانوا يبحثون عن مبرر لإنقاذ الأرجنتين». وواصل: «إذا سجَّلت الأرجنتين الهدف ذاته، فلن يتطرق أحد إلى وجود خطأ».
واستطرد: «كان من المفترض أن يتقدم منتخب مصر بنتيجة 2 - صفر بعد التفوُّق في الجهد والكفاح على الأرجنتين، والآن المصريون عليهم الكفاح ضد خيبة الأمل».
وختم باتريس إيفرا: «مصر لم تكن محظوظة اليوم». يُذكر أن منتخب الأرجنتين صعد لدور الثمانية لمواجهة سويسرا التي تأهلت بدورها على حساب كولومبيا.