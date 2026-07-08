«المونديال»: الأرجنتين تقلب الطاولة على الفراعنة

خطف المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير والصعب على مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة قلب فيها حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار درامي في الوقت بدل الضائع.

وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 15، قبل أن يعزز زيكو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة قادها محمد صلاح.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء، لكنه عاد ليقود انتفاضة «التانغو»، فقلص كريستيان روميرو الفارق برأسية في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي، بـ«ريمونتادا تاريخية»، التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).

وبذلك ضربت الأرجنتين موعداً في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا، بينما ودّعت مصر البطولة بعدما كانت على بعد دقائق من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت المونديال.