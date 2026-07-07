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الرياضة رياضة عالمية

أسطورة الشطرنج كاسباروف: فيفا يجامل النجوم والدليل حكم مصر والأرجنتين

أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)
أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسطورة الشطرنج كاسباروف: فيفا يجامل النجوم والدليل حكم مصر والأرجنتين

أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)
أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)

شنّ أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف هجوماً حاداً على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ما اعتبره «كيلاً بمكيالين» لصالح النجوم والمنتخبات الكبيرة في كأس العالم.

وكتب كاسباروف، عبر منصة «إكس»، معلقاً على مباراة مواجهة مصر والأرجنتين، التي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 2 - 3، وما شهدته من قرارات: «هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ وقع بعيداً عن الكرة، ثم بعد دقائق تتكرر الحالة نفسها مع الأرجنتين، لكن الهدف يحتسب! لا مراجعة من فار، ولا حتى تدخل؟ مرة أخرى، يبدو (فيفا) وكأنه مزحة فاسدة، تكيل بمكيالين وتجامل النجوم».

وودّع منتخب مصر بطولة كأس العالم، بعدما فرّط في تقدمه بهدفين ليخسر 3 - 2 أمام الأرجنتين، ليفوت فرصة بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

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بسبب ميسي… مصطفى شوبير يدخل قائمة تاريخية في المونديال

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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بسبب ميسي… مصطفى شوبير يدخل قائمة تاريخية في المونديال

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)

دخل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر قائمة تاريخية، بعد توديع الفراعنة لمنافسات كأس العالم بالخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين بنتيجة (2 - 3)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن شوبير أصبح رابع حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم.

وتصدى حارس مرمى الأهلي المصري لركلة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 21، وقبلها تصدى لركلة جزاء أمام مهدي طارمي قائد منتخب إيران، خلال مباراة الفريقين في دور المجموعات.

وأضاف فيفا أن مصطفى شوبير (26 عاماً) تعادل في هذا الإنجاز مع الثنائي البولندي يان توماشيفسكي وفويتشيك تشيزني، والأميركي براد فريدل.

وبدا شوبير حزيناً للغاية بعد الخروج من كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16.

وصرح عبر قناة بي إن سبورتس: «كنا على وشك الفوز. المكسب كان قريباً، ولكن تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة». وأضاف: «لاعبون رجال أدَّوا ما عليهم، حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة». وواصل: «كرة القدم لعبة جماعية حزين، لأن المكسب كان وشيكاً».

وختم تصريحاته: «لا أريد القول في كأس العالم القادمة بل علينا العمل على تصحيح الأخطاء في الارتباطات القادمة بالتصفيات وكأس أمم أفريقيا».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة مصرية أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

قال ستوله سولباكن، مدرب منتخب النرويج، إن مهاجمه إرلينغ هالاند لاعب فريد من نوعه، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

ويقدم هالاند أداءً مذهلاً في مشاركته الأولى في كأس العالم، في أول ظهور للنرويج في النهائيات منذ عام 1998، وسجل 7 أهداف حتى الآن، ليقود فريقه إلى دور الثمانية.

وقال سولباكن للصحافيين: «جميع اللاعبين العظماء لديهم حاجة لاستعراض قدراتهم، وعندما لا يكونون مشاركين بشكل مؤثر في اللعب، فإنهم غالباً ما يتحركون في أنحاء الملعب ليقولوا: أنا هنا. أما إرلينغ، فلا يشغل نفسه بذلك. إنه يعرف ما يجيده، ويعرف كيف يمكنه مساعدة الفريق، وهذا ما حدث يوم الأحد... لم يسبق أن كان هناك لاعب كرة قدم يلعب بهذه الطريقة».

ويشير المدرب البالغ من العمر 58 عاماً بهذا إلى الثنائية التي سجّلها هالاند في الدقائق الأخيرة ليمنح فريقه فوزاً مثيراً 2-1 على البرازيل، ليقود فريقه إلى دور الثمانية، ليتدافع المشجعون النرويجيون الآن لعبور المحيط الأطلسي لحضور المباراة.

وطرحت شركات الطيران تذاكر إضافية إلى فلوريدا للبيع، ونفدت المقاعد بسرعة فائقة بمجرد طرحها. وقال أويستين شميدت، المتحدث باسم شركة الطيران (ساس)، لقناة «تي في 2» النرويجية: «تُباع التذاكر بنفس السرعة التي يركض بها هالاند».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مبوكو تنسحب من بطولة كندا بسبب إصابة في الركبة

الكندية فيكتوريا مبوكو (أ.ف.ب)
الكندية فيكتوريا مبوكو (أ.ف.ب)
  • تورنتو كندا: «الشرق الأوسط»
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  • تورنتو كندا: «الشرق الأوسط»
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مبوكو تنسحب من بطولة كندا بسبب إصابة في الركبة

الكندية فيكتوريا مبوكو (أ.ف.ب)
الكندية فيكتوريا مبوكو (أ.ف.ب)

أعلنت الكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة العاشرة عالمياً، الثلاثاء، انسحابها من بطولة كندا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة.

ولم تخض مبوكو (19 عاماً) أي مباراة رسمية منذ أن انزلقت بشكل غريب أثناء مواجهتها لكارولينا بليسكوفا في بطولة كوينز كلوب في يونيو (حزيران).

وبعد إجراء فحوصات على ركبتها اليسرى، انسحبت مبوكو من دور الثمانية في منافسات الزوجي إلى جانب سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الكبرى، وقالت إنها أصيبت في الرباط الجانبي الداخلي.

واضطرت مبوكو للانسحاب من بقية موسم الملاعب العشبية، بما في ذلك بطولة ويمبلدون.

وقالت مبوكو، الثلاثاء، إن بطولة كندا المفتوحة، التي فازت بلقبها الموسم الماضي، والتي تقام استعداداً لبطولة أميركا المفتوحة في تورونتو تعني «كل شيء» بالنسبة لها.

وقالت: «عدم قدرتي على اللعب في بلدي هذا الصيف أمام الأشخاص الذين أحبهم وبدعم من جماهير تورونتو أمر مخيب للآمال للغاية، كنت أتطلع لذلك بشدة».

وتُقام بطولة كندا المفتوحة في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس (آب) في تورونتو.

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