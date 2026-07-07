أسطورة الشطرنج كاسباروف: فيفا يجامل النجوم والدليل حكم مصر والأرجنتين

شنّ أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف هجوماً حاداً على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ما اعتبره «كيلاً بمكيالين» لصالح النجوم والمنتخبات الكبيرة في كأس العالم.
وكتب كاسباروف، عبر منصة «إكس»، معلقاً على مباراة مواجهة مصر والأرجنتين، التي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 2 - 3، وما شهدته من قرارات: «هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ وقع بعيداً عن الكرة، ثم بعد دقائق تتكرر الحالة نفسها مع الأرجنتين، لكن الهدف يحتسب! لا مراجعة من فار، ولا حتى تدخل؟ مرة أخرى، يبدو (فيفا) وكأنه مزحة فاسدة، تكيل بمكيالين وتجامل النجوم».
وودّع منتخب مصر بطولة كأس العالم، بعدما فرّط في تقدمه بهدفين ليخسر 3 - 2 أمام الأرجنتين، ليفوت فرصة بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.