الإصابة تُقصي السويسري مانزامبي من مواجهة كولومبيا

«إن بي إيه»: ميتشل باقٍ مع كافالييرز 4 أعوام إضافية

وافق دونوفان ميتشل على تمديد الحد الأقصى من عقده مع كليفلاند كافالييرز لمدة أربعة أعوام مقابل 273 مليون دولار، وفق ما أعلن وكيله الثلاثاء، في خطوة قد تسهم في عودة ليبرون جيمس الذي قاد النادي إلى لقب دوري «إن بي إيه» عام 2016.

وقال أوستن براون لشبكة «إي إس بي إن» إنه كان بإمكان ميتشل الانتظار حتى العام المقبل لإضافة عام إضافي و80 مليون دولار إلى عقده، لكنه فضّل الالتزام بعقد طويل الأمد في أقرب وقت ممكن.

ويتضمن عقد ميتشل خياراً بيد اللاعب للبقاء مع الفريق لموسم 2030-2031 أيضاً، وفقاً للتقرير.

وصرّح ميتشل الذي انضم إلى كافالييرز في صفقة تبادل مع يوتا جاز خلال صيف 2022، بعد الخروج من الـ«بلاي أوف» في مايو (أيار) الماضي على يد نيويورك نيكس الذي توج لاحقاً باللقب، بأن هناك «عملاً غير مكتمل» في سعيه لمنح كليفلاند لقباً جديداً.

وتوج جيمس مع كافالييرز، فريق بداياته في الدوري، بلقب 2016 وأضافه إلى لقبيه مع ميامي هيت الذي انضم إليه عام 2010 بعد رحيله عن كليفلاند.

وبعدما منح نادي مسقط رأسه لقبه الوحيد، عاد ليتركه عام 2018 من أجل الانضمام إلى لوس أنجليس ليكرز حيث توج باللقب مجدداً عام 2020.

لكن «الملك» البالغ 41 عاماً، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 4 مرات، أصبح لاعباً حراً وأعلن أنه لن يعود إلى ليكرز، ليكون كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميامي هيت وغولدن ستايت ووريرز ضمن أبرز الوجهات المحتملة له.

وسجل ميتشل، البالغ 29 عاماً والذي يستعد لخوض موسمه العاشر في الدوري، ما معدله 27.9 نقطة و5.7 تمريرة حاسمة و4.5 متابعة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، حين بلغ كافالييرز نهائي المنطقة الشرقية قبل أن يخسر أمام نيكس 0-4.

وبلغ كافالييرز الـ«بلاي أوف» في المواسم الأربعة الماضية بوجود ميتشل، بعدما انتهى مشواره عند الموسم المنتظم في المواسم الأربعة السابقة.

ومع ضمان بقاء ميتشل لـ4 أعوام أخرى ووجود إيفان موبلي كركيزة قوية، يملك كافالييرز مقومات قد تجذب جيمس للعودة إلى مدينته من أجل محاولة جديدة لإحراز اللقب.

إلى ذلك، قرر كايل لاوري، صانع الألعاب البالغ 40 عاماً الذي خاض 20 موسماً في الدوري، الاعتزال بألوان تورونتو رابتورز، بعدما وقع معه عقداً ليوم واحد قبل أن يعلن عن نهاية المشوار وهو لاعب في صفوف الفريق الذي توج معه باللقب عام 2019.

واختار لاوري إعلان اعتزاله في اليوم السابع من الشهر السابع، في إشارة إلى الرقم 7 الذي حمله خلال مسيرته.

وقال: «شكراً لعائلتي وأصدقائي وزملائي ومدربي ومنافسي والطواقم والإعلام وخاصة المشجعين. الأمر يتعلق بكم. أنا ممتن لكم. شكراً».

وأضاف: «لقد حان الوقت رسمياً. أعتزل كلاعب في تورونتو رابتورز. 20 عاماً ويوم واحد. الرقم 7 للأبد».

وساهم لاوري الذي خاض مباراة كل النجوم (أول ستار) 6 مرات، في فوز الولايات المتحدة بذهبية أولمبياد ريو 2016.

وخلال 1187 مباراة في مسيرته مع ممفيس غريزليز وهيوستن روكتس وتورونتو رابتورز وميامي هيت وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حقق لاوري ما معدله 13.8 نقطة و6.0 تمريرات حاسمة و4.2 متابعة في المباراة الواحدة.